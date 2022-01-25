Обзор грузинской прессы

Майя Орджоникидзе, одна из самых активных членов «Единого национального движения», покинула партию и решила рассказать газете «Квирис палитра» о процессах, протекающих внутри этого политического объединения. Орджоникидзе состояла в партии «Нацдвижение» с 2005 года и на вопрос, почему она решила сейчас покинуть партию, отвечает: после того, как Михаил Саакашвили покинул Грузию, произошло многое, что для нее неприемлемо:

«С 2016-го все выборы проходили по одной схеме: перед голосованием были обещания не мириться, если выборы будут сфальсифицированы. Тогда (после парламентских выборов 2016-го) Саакашвили призвал членов партии не входить в парламент и тем самым не узаконивать власть Иванишвили. Его не послушали. По такой же схеме прошли и президентские выборы 2018-го. Саакашвили призвал народ к проявлению гражданского неповиновения, а Мелия по телевидению сообщил, что это личное мнение Саакашвили и политсовет его не разделяет. Тогда он хотел вернуться из Украины, но ему сказали, что Иванишвили создал из тебя образ врага, и если ты приедешь, то мы не получим голосов во втором туре. Саакашвили поверил им».

Ника Мелия единолично принимает решения в партии, именно эту власть он не желает терять, и потому он не желал возвращения в страну экс-президента, продолжает Орджоникидзе.

«На протяжении последних лет он говорил Саакашвили, что в народе нет соответствующих настроений, потому нет и возможности организовать масштабные акции. Раньше я думала, что у Мелия действительно нет возможности мобилизовать людей, однако в последние месяцы я убедилась, что он этого просто не хочет. К 8 ноября прошлого года Миша уже почти сорок дней голодал, а Мелия во второй раз разогнал масштабную акцию в 50 тысяч человек. В тот день я убедилась, что он делает это сознательно», – сказала Орджоникидзе в интервью «Квирис палитра».

Правящая власть в очередной раз обвинила партию экс-премьера Георгия Гахария в сговоре с «Нацдвижением», пишет газета «Резонанси». Причиной тому стало избрание члена партии «За Грузию» Корнелия Салия главой цаленджихского городского совета, при этом его поддержали коллеги из ЕНД. Предположительное сотрудничество членов партии экс-премьера с «Нацдвижением» пагубно отразится на объединении, которое действительно могло стать третьей силой, считает политолог Рамаз Сакварелидзе.

«Он (Георгий Гахария) мог взять голоса тех, кто не желал видеть во власти ни «Нацдвижение», ни «Мечту», в грузинской политике мог бы появиться третий полюс. Однако партия Гахария часто делала реверансы в сторону «националов», и сегодня те, для кого неприемлемо ЕНД, больше не будут поддерживать экс-премьера. Я не могу понять, почему Гахария делает это, и не могу понять, почему сегодня его партия такая пассивная», – говорит аналитик.

Сакварелидзе уверен, что из-за перечисленных причин рейтинг партии «За Грузию» уменьшился в два раза, пишет «Резонанси».

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Грузинский «Зорро», 28-летний саблист Сандро Базадзе, выигравший Кубок мира по фехтованию в Тбилиси, рассказал информационному интернет-агентству ambebi о том, как пришел в этот спорт. Заниматься фехтованием он начал в достаточно позднем возрасте, в 14 лет, рассказывает Сандро, решение это во многом было принято с целью продолжить семейную традицию:

«Раньше я ходил на футбол и хорошо играл, но почему-то не продолжил тренировки и, думаю, принял правильное решение. Мой первый тренер и человек, который привел меня сюда, это Мераб Базадзе – мой отец, который вложил все свои силы, энергию и душу в то, чтобы я достиг этого уровня и пошел так далеко. У меня есть брат Бека, он тоже фехтовальщик. Тренироваться он начал раньше меня и дал мне стимул. Он старше меня на четыре года, как правило, люди берут пример со старших братьев, потому и я выбрал этот вид спорта. Отец – Мераб Базадзе тоже был фехтовальщиком. Словом, они подтолкнули меня к тому, чтобы я пошел по этому пути, я продолжаю семейную традицию».

Первым важнейшим своим выступлением Сандро называет Олимпиаду-2021 в Токио. Тогда саблист занял 4-е место, как он сам утверждает, из-за нескольких несправедливых решений судей:

«Обидно за то, что я был очень хорошо подготовлен, там нужно оставаться сильным и психологически. Мне оставался шаг до золотой медали, но я пострадал из-за судьи, который плохо ко мне относился. Но ничего, я все преодолел, продолжаю карьеру, победил на чемпионате мира. И я вдвойне счастлив, что показал себя, доказал Всемирной федерации, что та медаль должна была достаться мне».

И это Базадзе планирует доказать на будущей Олимпиаде, пишет издание.