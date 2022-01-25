На культурной площадке СКЛАДа на прошлой неделе состоялись лекция и мастер-класс по контактной импровизации, которые провела хореограф-постановщик Мрана Воуба. Мероприятие получило название «Слушая тело». Контактная импровизация – это особая форма танца, возникшая из стремления профессиональных танцоров освободиться от строгости балетного театра и желания соединить танец с повседневной жизнью. Принципы контактной импровизации разработал американский хореограф Стив Пакстон, и в начале 1970-х годов были организованы первые перформансы, демонстрирующие новую форму танцевального искусства. О контактной импровизации Мрана Воуба впервые узнала, когда была подростком. Ее танцевальный путь начался с уроков народных танцев, через несколько лет она поняла, что выучила все, что могла, и решила попробовать другое направление. Тогда в Абхазии единственной альтернативой была секция брейк-данса. Окружение Мраны странно восприняло то, что девочка занимается уличными танцами, и, как признается хореограф-постановщик, такая реакция стала для нее сильной мотивацией. Желание иметь возможность свободно и без навязанных обществом стереотипов самовыражаться через танец сформировало стремление Мраны сделать современное танцевальное искусство своей профессией. Она отучилась в Московском государственном институте культуры, сконцентрировавшись на таких направлениях, как джаз, модерн и контемпорари. Сегодня девушка помогает найти свой «голос» в танце подопечным одного из московских культурных центров и продолжает участвовать в разных фестивалях по уличному и современному танцу.

Поэтому, когда кураторы СКЛАДа предложили Мране выступить на их площадке, она с удовольствием согласилась. Хореограф-постановщик назвала свое мероприятие «Слушая тело» и разделила его на две части: во время лекции она рассказала об истории и теоретических основах контактной импровизации, а полуторачасовой мастер-класс позволил аудитории выйти из зоны комфорта и попробовать спонтанный телесный диалог. Мрана Воуба объяснила, что спровоцировало ее на выбор темы для своего выступления на СКЛАДе, и рассказала, о чем была лекция:

«В первой части я говорила об истории возникновения контактной импровизации, как это появилось, что стало главным принципом в контактной импровизации и что взяли за основу хореографы, которые начали работать в этом направлении. Они отбросили все эмоции и какие-то социальные проблемы и взяли за основу физику тела, то есть как оно работает, как мы можем работать с гравитацией, с весом тела, как проявляются рефлексы и как вообще это все может сочетаться с внешним миром. В нашей стране есть проблема с зажатостью людей. Конечно, эта зажатость в основном связана с менталитетом и культурой, которые мы все очень ценим и уважаем, но при этом все же хочется пробовать что-то новое в плане творчества, и, мне кажется, контактная импровизация может стать таким началом, которое поможет нам абсолютно свободно контактировать с незнакомыми людьми и не бояться ничего в плане искусства. То есть мы сможем танцевать, не стесняясь кого-то или чего-то и того, что подумают о нас». На мастер-классе Мрана предложила аудитории выполнить простые упражнения, чтобы ощутить на себе, что такое контактная импровизация: «Во второй части мы перешли от слов к делу, то есть то, о чем я рассказывала сначала, переходит в практику. Основываясь на определенных упражнениях, мы попытались разрядить немного зажатую атмосферу, потому что мы все малознакомые люди, и через упражнения мы попробовали раскрепоститься в контакте друг с другом. Таким образом я показала, что танец есть во всем, и необязательно быть танцором и даже знать какие-то базовые движения, чтобы практиковаться в контактной импровизации».