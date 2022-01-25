«Мы создаем имитацию бесплатной медицины»

Есть ли в Абхазии бесплатная медицина? Судя по ответам опрошенных «Эхом Кавказа» местных жителей, и да, и нет: многие врачи не берут деньги с пациентов, но приходится платить за лекарства, обследования, операции и т.д.

– Есть ли в Абхазии бесплатная медицина? Или на практике всегда приходится платить?

Ирина Дармава: Считаю, что в Абхазии не может быть бесплатной медицины априори, так как если мы строим капитализм, то, опять же, мы приходим к мнению о том, что медицина не может быть бесплатная, потому что наше государство подобное вытянуть не в состоянии. Поэтому я считаю, что у медиков нет другой возможности, кроме как выходить из данной ситуации, и я не считаю, что государство особо медицину может поддержать. Мы, на мой взгляд, создаем имитацию бесплатной медицины.

Девушка: В сухумской городской клинической больнице в отделении хирургии врачом-хирургом Алхасом Владимировичем Джинджолия моим родственникам были проведены несколько операций. На высшем уровне провели операцию. Мы пытались от себя отблагодарить, но врач Алхас Владимирович просто наотрез отказывался брать деньги. Потом мы обращались в другие больницы, деньги требовали, но если ты не дашь, то, соответственно, к тебе точно так же и отнесутся. Ни при одном президенте уровень нашего здравоохранения не был поднят.

Ардашес Овсепян: Конечно, есть бесплатная медицина хотя бы потому, что мы все сегодня можем обратиться в поликлинику, обратиться в больницу, и нам – не могу сказать, что всегда качественно, – но в любом случае помощь окажут. А то, что мы сами от себя оставляем, то, скорее всего, это благодарность врачам за их героический труд. Мы все прекрасно знаем, какие зарплаты у врачей. Сейчас в период эпидемии сколько людей благодарны врачам за их неистовый труд!

Лана: Так как я из многодетной семьи, когда младшие брат и сестры болеют, бывает по льготам могут заплатить половину суммы или вообще не берут с нас деньги, а так, чтобы совсем бесплатно было, я такое не видела.

Светлана, пенсионерка: Бесплатная медицина, конечно, есть. Мне не приходилось платить именно врачам, но приходится платить, во-первых, за обследование. Во-вторых, лаборатории очень дорогие. В-третьих, лекарства. В-четвертых, если операция. Но самое главное, чтобы люди уважали врачей, чтобы люди понимали, что нельзя в пандемию делать вещи, которые вообще запрещены, которые приводят к смертям. Врачи абсолютно самоотверженно борются с этой болезнью уже третий год, а мы ничем им не помогаем!

Юлия: Я не исключаю тот факт, что если человек, например, обращается в больницу, если у него нет возможности оплатить какие-то виды услуг, его, конечно же, примут и проконсультируют. И многие врачи, я знаю, что не берут деньги за прием. То есть формально у нас бесплатная медицина существует, но на практике мы понимаем, что с момента обращения или постановки диагноза и до полного излечения ты не сможешь пройти этот путь, нигде ничего не заплатив, поэтому, конечно, это небесплатная медицина.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия