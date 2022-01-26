В Москве арестовали Дареджан Квеидзе – адвоката экс-министра экономики РФ

Преображенский районный суд Москвы арестовал адвоката бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе и ее делового партнера Андрея Фоломейкина до 23 марта, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Фоломейкину и Квеидзе вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Оба подозреваемых проведут в СИЗО почти два месяца. Ранее соответствующее ходатайство в отношении Квеидзе и Фоломейкина направил в суд Следственный комитет.

Квеидзе не признает вину в совершении преступления и будет обжаловать свой арест, передает ТАСС со ссылкой на представителя ее защиты Алексея Лежникова.

Ранее портал Znak.com со ссылкой на свой источник сообщал, что Квеидзе и Фоломейкина задержали в ночь на 25 января по подозрению в крупном мошенничестве. Собеседник портала рассказывал, что оба юриста просили своих клиентов, проходивших по неперспективным делам, платить им деньги в обмен на обещания, что они не получат реальных сроков. При этом «заниматься решением вопросов» этих людей Квеидзе и Фоломейкин не собирались, отмечал источник.



В январе 2020 года Telegram-канал Baza писал, что экс-совладелец банка «БФГ-Кредит», продюсер Юрий Глоцер подал заявление на Квеидзе в Следственный комитет. Позднее московский суд заочно арестовал самого Глоцера — также по статье о мошенничестве. Как сообщал Telegram-канал, Квеидзе согласилась оказывать сопровождение по делам Глоцера за плату в $1,5 млн, но не оказала ему юридическую помощь.



В беседе с «Газетой.Ru» Квеидзе говорила, что никогда не встречалась с продюсером. Она заявила, что к ней обратился коллега, который и попросил представлять интересы Глоцера в суде по делу об аффилированной с ним компании. Сама организация, по словам адвоката, действительно перечислила ей определенную сумму, но это были не $1,5 млн. Квеидзе утверждала, что ей удалось выиграть дело на общую сумму 6 млрд руб.