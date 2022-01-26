Нашлась гражданка Грузии, пропавшая в Италии несколько дней назад

Правозащитник, экс-юрист российского «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, чью мать чеченские силовики похитили из квартиры в Нижнем Новгороде, находится в Грузии. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Публика».

Янгулбаев говорит, что пока не обращался к грузинским властям и чувствует себя в безопасности.

«Я официально в грузинское правительство не обращался, но я здесь хожу и чувствую себя свободным человеком. Я знаю, что исторически для чеченцев Грузия была убежищем. Я просто в душе ощущаю, что я здесь в безопасности», – сказал он.

20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооружённые люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики якобы для последующего допроса в качестве свидетеля по чужому уголовному делу. С тех пор ни близкие, ни адвокат, не могут с ней связаться. В воскресенье министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что женщина находится в спецприёмнике в Грозном. С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. По его словам, после доставления в Грозный Зарема Мусаева якобы напала на сотрудника полиции. Кадыров утверждает, что Абубакар Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. Он объявил его "сторонником террористов" и заявил, что одобрит его убийство при задержании. В ответ Абубакар Янгулбаев отверг слова Кадырова и обратился к Владимиру Путину с просьбой снять с должности главу Чечни.

В субботу стало известно, что отец Абубакара Янгулбаева, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свои жизни.