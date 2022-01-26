Новости
Нашлась гражданка Грузии, пропавшая в Италии несколько дней назад
Гражданка Грузии Саломе Татуашвили, пропавшая в Неаполе несколько дней назад, нашлась. Как пишет СОВА, информацию подтверждают в МВД Грузии.
«Грузинское консульство в Риме на онлайн-связи со следователями из Неаполя, они подтверждают, что пропавшая девушка найдена», – заявили в ведомстве.
Отметим, что об исчезновении 27-летней Саломе Татуашвили стало известно несколько дней назад, когда ее родные обратились за помощью в правоохранительные органы.
Поисками занималась итальянская полиция. Информации о том, почему девушка не выходила на связь, пока нет.
Другие новости дня
Правозащитник, мать которого похитили чеченские силовики, находится в Грузии
Правозащитник, экс-юрист российского «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, чью мать чеченские силовики похитили из квартиры в Нижнем Новгороде, находится в Грузии. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Публика».
Янгулбаев говорит, что пока не обращался к грузинским властям и чувствует себя в безопасности.
«Я официально в грузинское правительство не обращался, но я здесь хожу и чувствую себя свободным человеком. Я знаю, что исторически для чеченцев Грузия была убежищем. Я просто в душе ощущаю, что я здесь в безопасности», – сказал он.
20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооружённые люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики якобы для последующего допроса в качестве свидетеля по чужому уголовному делу. С тех пор ни близкие, ни адвокат, не могут с ней связаться. В воскресенье министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что женщина находится в спецприёмнике в Грозном. С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. По его словам, после доставления в Грозный Зарема Мусаева якобы напала на сотрудника полиции. Кадыров утверждает, что Абубакар Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. Он объявил его "сторонником террористов" и заявил, что одобрит его убийство при задержании. В ответ Абубакар Янгулбаев отверг слова Кадырова и обратился к Владимиру Путину с просьбой снять с должности главу Чечни.
В субботу стало известно, что отец Абубакара Янгулбаева, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свои жизни.
В сухумском здании Совмина проведут антитеррористические учения
С 27 января по 05 февраля в сухумском здании Совмина (главный корпус здания Верховного Совета Абхазской АССР) будут проведены антитеррористические учения. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия.
«Просим вас не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность», – сказано в коротком сообщении.
В пресс-релизе не указано, какие ведомства примут участие в учениях.
Здание Совмина на сухумской площади Свободы, сгоревшее во время войны в 1993 году, до сих пор не восстановлено.
США поднимут свой истребитель со дна Южно-Китайского моря
Военно-морские силы США начали операцию по подъёму затонувшего в Южно-Китайском море истребителя F-35. Это будет чрезвычайно сложный процесс, за которым будет следить Пекин, сообщает телеканал CNN.
Новейший истребитель пятого поколения совершил аварийную посадку на авианосец "Карл Винсон" в понедельник, 24 января, после плановых полётов над морем. Пилот успешно катапультировался, его спасли. Травмы получили несколько моряков, находившиеся на палубе корабля.
Флот США не раскрывает подробностей операции и планов по восстановлению самолёта, отмечает CNN.
Южно-Китайское море – предмет территориальных споров нескольких государств, включая Китай и Соединённые Штаты. Пекин считает 90 процентов территории своей – это более одного миллиона квадратных миль. Свои права на регион Китай обосновывает послевоенной картой 1947 года.
Соседние страны считают претензии Пекина необоснованными, согласно Конвенции ООН по морскому праву. В 2016 году международный трибунал в Гааге по заявлению Филиппин решил, что претензии Китая безосновательны. Пекин решение суда не признал.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
США не претендуют на какие-либо острова или рифы и обвиняют Пекин в милитаризации региона и угрозах международному судоходству. Вашингтон регулярно направляет в Южно-Китайское море свои корабли. Это вызывает протесты со стороны китайских властей.
СМИ: правящая партия Армении определилась с кандидатом на пост президента
Правящая в Армении партия «Гражданский договор» намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру Араика Арутюняна, занимающего в настоящее время должность главы аппарата премьер-министра.
«Араик Арутюнян будет выдвинут на должность президента Армении.
Сегодня от должности был освобожден советник премьера Наири Саркисян,
который займет пост главы аппарата премьера», – сообщается в среду в газете «Жоховурд» со ссылкой на источники в правительстве.
Как пишет «Интерфакс», 42-летний Арутюнян является членом партии «Гражданский договор». После смены власти в Армении в 2018-2020 годах он был министром образования и науки, в ноябре 2020 года был назначен главным советником премьер-министра, в июле 2021 года – руководителем аппарата премьер-министра.
В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».
Президента Армении избирает парламент, большинство в котором у партии премьер-министра Никола Пашиняна.
Итальянское правительство пыталось отменить встречу бизнеса с Путиным
Правительство Италии просило руководителей крупнейших компаний страны отказаться от запланированной на 26 января видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают агентства Bloomberg, Reuters и газета La Repubblica со ссылкой на источники.
По данным изданий, власти просили Итало-российскую торговую палату отменить встречу, или попросить не присутствовать на ней руководителей крупных компаний с государственным участием. По данным La Reppublica, после этого от встречи отказались генеральный директор нефтяной корпорации Eni Клаудио Дескальци и исполнительный директор инфраструктурной Snam Марко Альвера.
По данным Bloomberg, поводом для просьбы стало обострение ситуации на границе России и Украины. Страны ЕС согласовывают пакет санкций против Москвы на случай начала нового вторжения России на украинскую территорию.
В Кремле в среду заявили российским государственным агентствам, что официальных рекомендаций от итальянского правительства для участников встречи не было. Мероприятие состоялось. Состав его участников пока не раскрывался.
Смертность в Грузии стала рекордной за 28 лет
В Грузии в 2021 году скончались 59 638 человек, в том числе 30 032 мужчины и 29 606 женщин. Об этом сообщает НПО «Институт развития свободы информации» (IDFI) со ссылкой на предварительные данные Национального центра по контролю заболеваний.
Согласно этим данным, смертность в стране оказалась рекордной за 28 лет. По сравнению с 2020 годом число умерших увеличилось на 9101, по сравнению с 2019-м – на 12 979.
В Национальной службе статистики (Грузстат) сообщили, что все еще обрабатывают данные по смертности за 2021 год и опубликуют их в конце июня.
На сайте Грузстата опубликована статистика за 1994-2020 годы. Максимальный показатель смертности в эти годы был зафиксирован в 2010-м – тогда скончались 51 066 человек.
В IDFI указывают, что рост смертности связан с пандемией коронавируса. По официальным данным, в 2021 году жертвами COVID-19 в Грузии стали 11 298 человек.
Бибилов обсудил ситуацию в Украине с донбасскими психиатрами
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился со специалистами из «ДНР» – главным врачом психиатрической больницы №1 города Макеевка Еленой Бабура и ее заместителем Инной Расторгуевой.
Как сообщает пресс-служба Бибилова, он отметил тесное взаимодействие югоосетинских властей с самопровозглашенными республиками Донбасса, подчеркнув, что и впредь они будут наращивать двусторонние связи. Бибилов также акцентировал внимание на складывающейся политической ситуации вокруг Украины, отметив, что все это направлено на ослабление Российской Федерации.
«Нашим республикам важно поддерживать друг друга во всех сферах: и в медицине, и в образовании, и в спорте, и культуре – по всем направлениям нашего взаимодействия», – сказал он.
Сообщается, что Бибилов наградил гостей медалями «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии».
- В июле прошлого года югоосетинский президент встречался в Цхинвали с писателями-фантастами из «ДНР».
- В мае 2021 года, посещая Донецк и Луганск, Бибилов заявил, что «Южная Осетия – единственное государство, которое признало независимость Донецкой и Луганской народных республик».
В Абхазии выявили 477 новых случаев коронавируса, в Южной Осетии – 146
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Южная Осетия было проведено у 956 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 477 из них.
По информации оперативного штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ – 19, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончалась 67-летняя женщина.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 40 875 человек. Зарегистрировано 588 летальных случаев. Выздоровели 35 413 человек.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявлено 146 случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее было выявлено 115 случаев, в конце прошлой недели – 171).
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1022 человека, сняты с учета медиков – 38», – заявила агентству «Рес глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
В инфекционной больнице цхинвальского медцентра проходят лечение от коронавируса 37 человек, накануне от последствий коронавируса скончалась 74-летняя женщина.
Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 11 422, выздоровели 10 400, скончались 200.
- В Абхазии и Южной Осетии уже подтверждены случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается резкий рост новых случаев заражения.
ФРГ просит исключить из вероятных санкций против России энергосектор
Правительство Германии настаивает, чтобы потенциальные санкции против Москвы из-за Украины не затрагивали российский энергосектор. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Берлин настаивает на исключении в случае блокировки доступа для российских банков к операциям в долларах. Предложение поддерживают и другие западноевропейские страны.
Германия опасается перебоев с поставками энергоносителей в Европу. При этом собеседники Bloomberg говорят, что предлагаемые исключения не предотвратят возможных санкций против газопровода "Северный поток-2". ФРГ, в частности, также готова подержать запрет на поездки и заморозку активов российских олигархов, а также ограничить инвестиции в России.
Берлин передал свои предложения другим странам Евросоюза после критики из-за недавнего отказа поставить Украине оружие.
Германский МИД не ответил на запрос агентства.
В свою очередь представители крупных американских компаний, имеющие интересы России, призвали президента США и Конгресс к осторожности при введении потенциальных санкций против Москвы. Об этом сообщило агентство Reuters. Представители Chevron, General Electric и других корпораций попросили взвешенно подойти к ограничениям и ограничить их масштабы и сроки.
Белый дом обращение бизнеса не комментировал.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток. Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Georgian Airways распродала все билеты на рейс Тбилиси-Москва
Все билеты на прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва-Тбилиси, запланированный на 28 января, распроданы. Об этом грузинской службе Радио Свобода заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
По его словам, именно из-за этого компания удалила со своей Facebook-страницы информацию о выполнении авиарейса.
«Всё, закончились (билеты). Это – одноразовый чартерный рейс. Купить билеты теперь невозможно. На сайте может быть указана цена, но купить билет вы не сможете», – заявил Гаиашвили.
На вопрос, связано ли удаление Facebook-поста с негативной реакцией пользователей, руководитель Georgian Airways ответил:
«У всех – положительное отношение к этому рейсу. У нормальных людей – хорошее отношение. В Москве живет миллион грузин. Если какой-то дегенерат хочет, чтобы его соотечественники мучались, это – другой вопрос».
По словам Гаиашвили, вместимость самолета, который выполнит рейс 28 января, – 50 пассажиров.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Ранее сегодня в МИД РФ заявили, что Москва желает нормализации отношений с Тбилиси, однако этот процесс должен быть «улицей с двусторонним движением». Среди условий восстановления авиасообщения с Грузией наряду с санитарно-эпидемиологической обстановкой ведомство назвало «прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности» российских граждан.
- В случае позитивного решения Москвы власти Грузия готовы будут возобновить авиасообщение с РФ сразу после улучшения ситуации по COVID-19. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.
Никол Пашинян во второй раз заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба его правительства.
Премьер получил положительный результат теста на коронавирус и самоизолировался. Заболевание у него протекает бессимптомно. Работать премьер будет удаленно.
На прошлой неделе Пашинян сообщал, что привился третьей - бустерной дозой вакцины от COVID-19, пишет «Интерфакс».
Премьер Армении переболел коронавирусом летом 2020 года. Тогда Пашинян чувствовал себя хорошо и продолжал работать из резиденции.
Брат Алексея Навального Олег объявлен в федеральный розыск
Брат оппозиционного политика Алексея Навального Олег объявлен в федеральный розыск. Это следует из базы данных МВД России, сообщают ТАСС и РИА Новости.
Согласно базе, розыск связан с уголовным делом. С каким именно не уточняется.
25 января уголовно-исполнительная инспекция направила ходатайство в Люблинский районный суд Москвы с требованием заменить Олегу Навальному условный срок по "санитарному делу" на реальный.
Согласно информации на сайте суда, ходатайство об отмене решения зарегистрировано 24 января. В качестве повода для него указано неисполнение осуждённым возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления.
Брат политика Алексея Навального Олег в августе 2021 года получил год условно по "санитарному делу". Оно было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, обвиняемые призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального и провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
В августе прошлого года суд назначил Олегу Навальному год условного срока, его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.
"Санитарное дело" было возбуждено после прошедших в январе 2021 года протестных митингов в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, соратники политика создали опасность распространения коронавируса, призвав людей выйти на акции протеста.
В Москве арестовали Дареджан Квеидзе – адвоката экс-министра экономики РФ
Преображенский районный суд Москвы арестовал адвоката бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе и ее делового партнера Андрея Фоломейкина до 23 марта, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Фоломейкину и Квеидзе вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Оба подозреваемых проведут в СИЗО почти два месяца. Ранее соответствующее ходатайство в отношении Квеидзе и Фоломейкина направил в суд Следственный комитет.
Квеидзе не признает вину в совершении преступления и будет обжаловать свой арест, передает ТАСС со ссылкой на представителя ее защиты Алексея Лежникова.
Ранее портал Znak.com со ссылкой на свой источник сообщал, что Квеидзе и Фоломейкина задержали в ночь на 25 января по подозрению в крупном мошенничестве. Собеседник портала рассказывал, что оба юриста просили своих клиентов, проходивших по неперспективным делам, платить им деньги в обмен на обещания, что они не получат реальных сроков. При этом «заниматься решением вопросов» этих людей Квеидзе и Фоломейкин не собирались, отмечал источник.
В январе 2020 года Telegram-канал Baza писал, что экс-совладелец банка «БФГ-Кредит», продюсер Юрий Глоцер подал заявление на Квеидзе в Следственный комитет. Позднее московский суд заочно арестовал самого Глоцера — также по статье о мошенничестве. Как сообщал Telegram-канал, Квеидзе согласилась оказывать сопровождение по делам Глоцера за плату в $1,5 млн, но не оказала ему юридическую помощь.
В беседе с «Газетой.Ru» Квеидзе говорила, что никогда не встречалась с продюсером. Она заявила, что к ней обратился коллега, который и попросил представлять интересы Глоцера в суде по делу об аффилированной с ним компании. Сама организация, по словам адвоката, действительно перечислила ей определенную сумму, но это были не $1,5 млн. Квеидзе утверждала, что ей удалось выиграть дело на общую сумму 6 млрд руб.
- Дареджан Квеидзе была адвокатом экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвинили в получении взятки в два миллиона долларов от главы нефтяной компании Игоря Сечина, который действовал «в рамках оперативно-разыскных мероприятий», говорили в СК.
- В апреле 2020 года в Москве был задержан другой адвокат, принимавший участие в деле Улюкаева, — Александр Вершинин. Его осудили на два с половиной года колонии общего режима по делу о посредничестве при передаче взятки.
Новый антирекорд: в Грузии за сутки выявили 17 530 случаев коронавируса
В Грузии за сутки выявили 17 530 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен накануне – 15 762 случая.
Накануне провели 78 172 теста: PCR-тестов – 31 272, экспресс–тестов на антиген – 46 900. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 22,42%, за последние 14 дней составляет 15,32%, за неделю – 19,58%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 813. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
Выздоровели еще 5087 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 092 684, выздоровевших – 977 832.
В настоящее время в Грузии 100 013 активных случаев инфицирования, 4651 пациент лечится в клиниках, 999 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинирован от коронавируса 7661 человек, всего использовано вакцин – 2 676 520.
В Москве прекращается плановая госпитализация в детские больницы
В Москве отмечается "беспрецедентный рост" заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. По данным Департамента здравоохранения Москвы, за две недели число детей, заболевших COVID-19, выросло в 14 раз — с двух тысяч в неделю до 28 тысяч.
Число госпитализаций увеличилось в 10 раз. Сейчас, по данным ведомства, в сутки госпитализируют до 120 детей с коронавирусной инфекцией. Примерно половина из них – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение в связи с другими заболеваниями.
На этом фоне власти Москвы решили закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме. Также запрет не коснется детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
На взрослые поликлиники ограничение не распространяется, но в Департаменте здравоохранения все же рекомендовали москвичам отложить плановые визиты в поликлинику на две — три недели, поскольку в связи с особенностями распространением штамма "омикрон" более 90 процентов заболевших COVID-19 и ОРВИ проходят лечение в поликлиниках. Приём по другим заболеваниям временно ограничат.
Власти Санкт-Петербурга также объявили о введении дополнительных ограничений для детей до 18 лет в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля 2022 года. Детям будет запрещено посещать зоопарки, музеи, выставки, бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концерты, кинотеатры. Все дополнительные образовательные программы будут проводиться дистанционно. Приостанавливается очная работа кружков, секций и студий для несовершеннолетних. Будут запрещены физкультурные и спортивные мероприятия с участием детей.
Новые ограничения ввели на фоне роста числа детей, госпитализированных с диагнозом COVID-19. Если с 10 по 16 января было госпитализировано 126 детей, то с 17 по 23 января — уже 246, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
В ноябре прошлого года в России была зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Подростков прививают с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им уже больше 15 лет.
В России на фоне распространения штамма "омикрон" выявляют максимальные суточные показатели прироста заболевших COVID-19. Накануне было зарегистрировано 67 809 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за всё время пандемии. Число госпитализированных с COVID-19 за последние сутки выросло до 12 837. Это на 115 процентов больше, чем в понедельник, и максимальный показатель с начала публикации этих данных в январе.
Байден готов рассмотреть вопрос о санкциях лично против Путина
Президент США Джо Байден заявил во вторник, 25 января, что рассмотрит вопрос о наложении санкций лично на президента России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
Байден также допустил вероятность, что придётся ускорить сроки передислокации 8,5 тысяч американских солдат на территорию союзных государств на востоке Европы.
США, как и другие союзники по НАТО, неоднократно заявляли, что размещение войск на востоке Европы не предусматривает их участия в боевых действиях на территории Украины.
Войска в пограничных с Украиной странах НАТО, как заявляют в Вашингтоне, должны продемонстрировать твёрдую солидарность союзников с Украиной, противостоящей российской агрессии.
Georgian Airways 28 января выполнит прямой рейс Тбилиси-Москва
Грузинская авиакомпания Georgian Airways 28 января выполнит прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва-Тбилиси. Об этом авиакомпания сообщила в Facebook.
Стоимость билета Тбилиси-Москва на сайте – от 717 лари (233 доллара), Москва-Тбилиси – от 620 лари (202 доллара). Рейс будет выполнен из Тбилиси 28 января, в 10:00, из Москвы – в 11:30.
В комментариях к посту авиакомпания дополнительно уточняет, что рейс 28 января – прямой, без пересадок. При этом, по информации Georgian Airways, в Москву осуществляются и регулярные рейсы – через Ереван, в сотрудничестве с партнерской авиакомпанией.
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что авиакомпания и ранее получала разрешение на осуществление одноразовых чартерных рейсов в праздничные дни.
«Ты можешь сделать заявку на чартерный рейс и осуществить его, это не проблема. Мы смогли сделать это собственными силами», – сказал он.
Как сообщается в Telegram-канале Николая Левшица, один прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву уже был выполнен 8 января текущего года.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Ранее сегодня в МИД РФ заявили, что Москва желает нормализации отношений с Тбилиси, однако этот процесс должен быть «улицей с двусторонним движением». Среди условий восстановления авиасообщения с Грузией наряду с санитарно-эпидемиологической обстановкой ведомство назвало «прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности» российских граждан.
- В случае позитивного решения Москвы власти Грузия готовы будут возобновить авиасообщение с РФ сразу после улучшения ситуации по COVID-19. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.
Прокуратура расследует версию избиения женщины полицейским в Зугдиди
Еще одно дело возбуждено на основании видеокадров, распространившихся в СМИ – прокуратура расследует версию избиения женщины со стороны сотрудника полиции в городе Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Видео распространила в социальной сети представительница оппозиционной партии «Дроа» Мариам Сичинава. Она утверждает, что видео было снято сегодня, в районе 16 часов, на побережье реки Чхоуши в Зугдиди.
На записи, которая попала в СМИ, видно, как женщину несколько раз бьет по лицу мужчина в форме, предположительно сотрудник криминальной полиции.
«В рамках проводимого следствия в ближайшее время будет опрошена потерпевшая, а также проведены все необходимые следственные и процессуальные действия», - говорится в сообщении прокуратуры. В следственном ведомстве также пообещали, что в связи с повышенным интересом результаты расследования будут «дополнительно доводиться до сведения общественности».
Уголовное дело возбуждено по статье «Побои или иное насилие, причинившее физическую боль потерпевшему», которая предусматривает в качестве наказания штраф или привлечение к общественным работам на срок от 120 до 180 часов, либо домашний арест на срок от шести месяцев до одного года или лишение свободы на срок до года, с ограничением права на оружие или без такового.
Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО. В Киеве протестуют
Во вторник в МИД Украины в Киеве вызвали посла Хорватии в Украине Аницу Джамич, которой было заявлено о категорической неприемлемости недавних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украины. Об этом говорится в комментарии украинского МИД, в котором высказывания президента о так называемой Революции достоинства - событиях на Майдане в феврале 2014 года - названы оскорбительными. Также в Киеве выразили глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в конфликте с Россией, причем в заявлении подчеркивается, что Украина и украинцы «оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость».
О высказываниях Милановича первым сообщило хорватское издание Dnevnik, их широко цитировали украинские СМИ. В частности, отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на возможное масштабное вторжение российских военных в Украину, он сказал: «Мы не будем иметь с этим ничего общего. Если будет эскалация, мы выведем (из региона) последнего хорватского солдата». Миланович также заявил, что »Украине не место в НАТО», назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а события Майдана назвал «переворотом».
«Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным», - заявил Миланович.
Хорватия является парламентской республикой, президент не имеет больших полномочий. Однако он является главнокомандующим вооруженными силами. Премьер-министр Хорватии, политический оппонент Милановича, Андрей Пленкович осудил высказывания президента. По его словам, он подумал, что говорит какой-то российский чиновник. Как заявил премьер, «Политика Хорватии заключается в снижении напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины».
- Несколькими днями ранее МИД Украины столь же категорично выразил недовольство высказываниями командующего ВМФ Германии, заявившего, в частности, что аннексированный Крым потерян для Украины навсегда. После критики со стороны начальства германский адмирал подал в отставку.
Избиение подростка с ОВЗ: оппозиция вызывает в парламент премьера и главу МВД
Партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» вызывает в парламент премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главу МВД Вахтанга Гомелаури в связи с фактом избиения глухонемого подростка в Тбилисском метро. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель председателя партии Натия Мезвришвили.
Накануне СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как патрульный полицейский избил в комнате на станции метро молодого человека. По данным СМИ, полицейский расправился с молодым человеком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. Генеральная инспекция МВД сообщила, что начала изучать вопрос сразу после обнародования видеозаписи. Материалы были также переданы в Службу государственного инспектора, которая начала расследование по статье «превышение служебных полномочий». Уже задержаны двое сотрудников патрульной полиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ударившему подростка полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а полицейскому, который стал свидетелем насилия над несовершеннолетним и не сообщил о случившемся в следственный орган или Службу государственного инспектора – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.
«Реформа следственной системы приостановилась; Кроме того, упразднена единственная служба по предупреждению насилия - Служба государственного инспектора. Результат налицо, поэтому мы приглашаем в парламент министра и премьер-министра, чтобы они разъяснили ситуацию общественности, ответили на вопросы», - сказала Мезвришвили.
Она отметила, что будучи во власти, правительство Гахария в 2018 году начало системную модернизацию в правоохранительных органах, направленную на повышение качества работы полиции и устранение подобных тяжких преступлений. Именно с этой целью был создан Департамент по правам человека и стартовала реформа следственной системы.
По словам Мезвришвили, в то время была ужесточена политика, в том числе в отношении сотрудников полиции, совершивших насилие, и было положено начало созданию подразделения, специализирующегося на несовершеннолетних в правоохранительной системе. Мезвришвили заявила, что партия приветствует незамедлительное реагирование на факт Службы госинспектора, однако возлагает ответственность за случившееся на МВД и премьера.
Между тем обвинение в приостановке реформ в правоохранительной системе лидеры правящей партии «Грузинская мечта» называют «абсурдными».
CIT зафиксировала переброску десантников в Брянскую область
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team впервые обнаружила доказательства переброски российских десантников к границе с Украиной.
Речь идет о видео в TikTok с военной техникой, перевозимой по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.
Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли, как утверждается, опознал на нем боевые машины десанта и десантируемые бронетранспортеры. Состав везет около 40 единиц этой техники, что соответствует одному батальону. Кроме того, в составе поезда 5 пассажирских вагонов, где может разместиться примерно 250 человек.
Согласно базе данных РЖД, вагон следует из Ивановской области, где дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан.
Как утверждают в CIT, это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. Десантные войска считаются одними из наиболее боеспособных и мощных подразделений российской армии.
Из видео неясно, остались ли десантники в Брянской области или же они отправились дальше, в Беларусь, где в феврале должны состояться масштабные российско-белорусские учения.
Минобороны России отчитывалось о переброске различной военной техники для учений в Беларусь, однако о десантниках пока не сообщало.
В контексте наращивания вооружённой российской группировки у границ с Украиной CIT пишет о том, что в случае возможно наступления на Украину действия с территории Брянской области могли бы быть одним из возможных сценариев - расстояние оттуда до Киева по прямой около 200 км.
Кадыров объяснил слова о бюджете недостаточным знанием русского языка
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил сделанное им накануне заявление о том, что Россия тратит на содержание чеченского народа больше 300 миллиардов рублей в год, без чего республика «не продержится и месяца», недостаточным знанием русского языка.
«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики. Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным», - написал Кадыров в телеграме, добавив, что под финансовым «содержанием» имел в виду не только бюджет региона, но и содержание территориальных «филиалов» МВД, прокуратуры, пенсионного фонда, а также фондов медицинского и социального страхования. В этом случае, по мнению Кадырова, цифра в 375 миллиардов рублей в год «совершенно не космическая» и «такое же содержание есть во всех регионах России».
Многие блогеры отметили, что текст в телеграме, написанный «не владеющим в совершенстве русским языком» Кадыровым, не содержит ни одной орфографической ошибки.
В последнее время Рамзан Кадыров почти ежедневно делает резкие заявления, вызывающие общественный резонанс. Накануне он пригрозил найти и уничтожить семью судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из России, назвал «пособниками террористов» члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, а также заявил, что если бы был на месте президента России, то «давно забрал Украину, направил бы туда войска и навел бы там порядок».
Комментируя угрозы Кадырова в адрес правозащитников, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал их «личным мнением» главы Чечни, которое можно оспаривать в суде, а по поводу заявления об Украине Песков сказал, что «внешнюю политику РФ формулирует глава российского государства» и «Кадыров, как и все граждане России, может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах».
Вашингтон пообещал нацелить санкции против России на финансовый сектор
В случае начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, санкции США против Москвы будут жестче, чем в 2014 году. Об этом заявил на брифинге представитель администрации президента Байдена. Он напомнил, что в 2014 российский рубль столкнулась с рекордным оттоком иностранного капитала и обвалом рубля, а Банк России потратил на стабилизацию курса четверть своих золотовалютных резервов.
Высокопоставленного чиновника цитируют агентство Reuters и российское государственное агентство РИА «Новости». Согласно их сообщениям, в готовящийся санкционный набор входят финансовые ограничения, запрет на экспорт современных технологий в области оборонной промышленности, космонавтики, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, а также ограничения на экспорт российских товаров.
Ранее Белый дом неоднократно подчеркивал, что готовящиеся санкции против России могут стать самыми жесткими в истории отношений двух стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье заявил в эфире CNN, что если новый пакет ограничений будет введен, более жесткие санкции будут действовать только против Ирана и Северной Кореи.
Об этом же заявил во вторник на вступлении в Палате общин Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, введенные в случае начала войны санкции будут «жестче, чем все, что мы делали ранее». Сообщалось, что вместе с Вашингтоном и Лондоном жесткие ограничения подготовил и Евросоюз.
Ранее The New York Times и The Washington Post сообщали, что среди готовящихся санкций может быть запрет на продажу в Россию электроники, при создании которой использовались американского программное обеспечение или технологии.
Страны Запада обвиняют Россию в подготовке к масштабной войне с Украиной. Москва это отрицает. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Баррель в понедельник заявил, что не видит предпосылок к немедленному наступлению российской армии.
Саакашвили: параллельно вторжению в Украину Россия займет Анаклию
По словам экс–президента Грузии Михаила Саакашвили, если Москва вторгнется в Украину, параллельно она попытается занять грузинские территории. В частности, Анаклию и порт Поти. Об этом Саакашвили написал на своей Facebook-странице, передает СОВА.
«По моей информации, если Россия начнет осуществлять широкомасштабный план в Украине, в эти же дни она займет Анаклию и осуществит рейды в Самегрело. В том числе в порту Поти, дабы перекрыть для Запада возможность использования наших портов и помешать строительству порта Анаклии/Лазики.
Об этом сценарии во время последнего визита в США мне очень подробно рассказал крайне информированный источник. Более того, во время учений в Пентагоне, штат Луизиана, на уровне военной бригады пройден сценарий защиты Анаклии.
Не думаю, чтобы эта клептократическая власть не была осведомлена об этом, однако, как мы видим, они не реагируют. Как бы тихо они ни сидели, Россия все равно осуществит свой план.
Если бы сегодня там [в Анаклии] уже был бы порт, который мы планировали построить до конца 2013-го года, аннексия далась бы им гораздо сложнее. Теперь же они присоединят к оккупированной зоне фактически заброшенные территории, да таким образом, что международное сообщество этого не поймет. Не поймет, почему мы переживаем из-за нескольких километров, которые все равно не используем.
Кстати, русские планировали это и в 2009 году, тогда сценария удалось избежать благодаря вице-президенту Байдену», – написал экс-президент.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.