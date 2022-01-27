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Опрос NDI: «Грузинская мечта» – 24%, «Единое национальное движение» – 9%
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.
В документе говорится, что на вопрос «какая партия ближе к вам по взглядам» конкретный ответ дали лишь 42% опрошенных.
Какая партия ближе к вам по взглядам?
- Ни одна партия – 41%
- Грузинская мечта – 24%
- Отказ от ответа – 12%
- Единое национальное движение – 9%
- Не знаю – 6%
- Другие партии – 8%.
Опрос был проведен методом телефонного интервью 7-13 декабря 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2099 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
Другие новости дня
В России выявили почти 89 тысяч новых заражений коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 88 816 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 19 процентов больше, чем накануне. Об этом сообщает федеральный оперативвный штаб по борьбе с инфекцией. Это новый максимум с начала пандемии и седьмой подряд максимальный прирост заболевших с 21 января.
Больше всего заражений COVID-19, как обычно, в Москве — 26 586. Это на треть больше, чем днём ранее. В Москве также заметно выросло число госпитализаций за последние сутки с 1188 до 1459. За те же сутки в российские больницы попали 12 807 пациентов с COVID-19.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила вчера , что уровень госпитализации детей с коронавирусной инфекцией в России увеличился на 36 с половиной процентов за последние два дня. Вчера же департамент здравоохранения Москвы приостановил на три недели плановую госпитализацию в московские детские больницы.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Согласно данным штаба, распространение этого варианта фиксируется уже в 74 регионах (включая аннексированный Крым). Как сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм стал доминирующим в России. По данным на 26 января, на вариант "дельта" приходится 48 процентов выявленных случаев заражения, на "омикрон" – 52 процента.
Согласно статистике в странах, где "омикрон" уже стал доминирующим, процент летальных исходов при заражении этим штаммом существенно ниже, чем в случае "дельты", однако из-за большого числа заражённых и госпитализированных нагрузка на систему здравоохранения остаётся высокой.
В Южной Осетии выявили 160 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 160 новых случаев коронавируса. Это данные проведенных 363 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1152 жителя республики, 30 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 11 582, выздоровели 10 430», – рассказала агентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 60 294 исследования на COVID-19.
За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Южной Осетии скончались 200 человек.
В Абхазии учителей призвали вакцинироваться в течение двух недель
Учителей в Абхазии призывают вакцинироваться от коронавируса в течение двух недель. Об этом агентству «Апсныпресс» заявил министр просвещения и языковой политики самопровозглашенной республики Инал Габлиа.
«[Главный санитарный врач] Людмила Скорик не раз заявляла о том, что учителя, которые не вакцинированы, не должны выходить на работу. Если же они хотят работать, то должны сделать прививки. Мы дадим две недели нашим учителям, чтобы они вакцинировались. Болезнь прогрессирует, поэтому выхода нет, нужно вакцинироваться», – сказал Инал Габлиа.
Ранее стало известно, что все сухумские школы будут закрыты на карантин до 4 февраля. По информации Инала Габлиа, в Абхазии болеют коронавирусом 83 педагога.
«Больше 150 детей в целом по стране болеют коронавирусной инфекцией. Мы консультировались с врачами, опасения вызывает новый штамм «омикрон», который очень быстро распространяется», – отметил он.
- Накануне коронавирус выявили у 583 жителей Абхазии (это – новый антирекорд). Скончались еще два пациента.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 41 458 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 35 765 человек.
NYT рассказала о содержании ответов США на требования России
США в ответах Москве о гарантиях безопасности предложили договориться об ограничении ядерных вооружений. Это может стать поводом для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действие которого прекратилось в 2019 году. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переданными Москве документами.
Вашингтон и его союзники также готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений. В частности, предлагается проводить их вдали от границ, чтобы манёвры не воспринимались как подготовка к нападению на соседнюю страну.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Документ запрещал странам разрабатывать и иметь на вооружении и разрабатывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования. В 2018 году США объявили о выходе из договора и в 2019 году он утратил свою силу. Вашингтон тогда обвинил Москву в нарушении условий из-за разработки ракеты 9М729. Россия обвинения отвергла, заявил, что дальность ракеты не превышает 500 километров.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
- 26 января США передали России письменные ответы на российские требования. Госдепартамент заявил, что содержание документа не будет опубликовано, и сказал, что ожидает и от России сохранения его в тайне. Госсекретарь США Энтони Блинкен при этом отметил, что США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.
В Днепре задержан солдат-срочник, убивший пятерых сослуживцев
Солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который открыл стрельбу по сослуживцам в Днепре, задержан. Об этом сообщает МВД Украины.
В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе женщина, не связанная с военными. Ещё пятеро получили ранения. Трагедия произошла рано утром 27 января на территории машиностроительного завода "Южмаш".
"Военнослужащий НГУ, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении МВД.
Рябчук скрылся с места происшествия, в городе ввели полицейскую операцию "Сирена". Информации о мотивах стрелка пока нет.
Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что в отношении срочника проведут психиатрическую экспертизу. Также будет создана комиссия, которая выяснит обстоятельства, подтолкнувшие военнослужащего к такому поступку.
Рябчук служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, он характеризовался положительно, сообщили в пресс-службе НГУ.
В Грузии вновь выявили более 17 тысяч случаев коронавируса
В Грузии за сутки выявили 17 484 новых случая коронавируса (днем ранее был установлен антирекорд – 17 530 случаев).
Накануне провели 73 250 тестов: PCR-тестов – 29 065, экспресс–тестов на антиген – 44 185. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 23,87%, за последние 14 дней составляет 16,51%, за неделю – 20,58%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 840. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 27 пациентов.
Выздоровели еще 3699 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 110 168, выздоровевших – 981 531.
В настоящее время в Грузии 113 771 активный случай инфицирования, 4714 пациентов лечатся в клиниках, 980 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8630 человек, всего использовано вакцин – 2 686 220.
ЕСПЧ рассматривает жалобы против России по делу о крушении MH17
В среду Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении "Боинга" в 2014 году.
Представитель Нидерландов Лизбет ван Хейст заявила, что пассажиры рейса в момент гибели находились под юрисдикцией России, поскольку страна "осуществляла эффективный контроль" над территорией так называемой "Донецкой народной республики", а самолёт упал именно в этой зоне. Согласно концепции "эффективного контроля", если та или иная страна контролирует происходящее на территории другой страны, то она несёт за это ответственность.
Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Россия не влияла и не влияет на ситуацию в Донбассе. Отмечается, что это, как и другие заявления Виноградова о непричастности России к гибели пассажиров "Боинга", вызвали негодование родственников погибших, находившихся в зале заседаний.
- Пассажирский рейс MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых - граждане Нидерландов, погибли.
- Международная следственная группа пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой из комплекса "Бук", который принадлежал российской армии. Снаряд, по данным следствия, был выпущен с территории, подконтрольной воюющим в Донбассе сепаратистам.
- Судебное разбирательство по делу о крушении "Боинга" идёт в Нидерландах с марта 2020 года. Обвинения предъявлены бывшему министру обороны "ДНР" и кадровому сотруднику ФСБ России Игорю Гиркину, а также троим его подчинённым - россиянам Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, и украинцу Леониду Харченко.
- Россия отрицает причастность к крушению лайнера и отказывается экстрадировать обвиняемых.
Новый антирекорд: в Абхазии выявили 583 новых случая коронавируса
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 1107 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 583 из них (это – новый антирекорд).
По информации Оперативного штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 23, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 9 пациентов.
- В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 57 лет.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 1956 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 41 458 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 35 765 человек.
Сборная Грузии по футзалу вышла в 1/4 финала чемпионата Европы
Сборная Грузии обеспечила себе место в 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу за тур до конца группового этапа. Команда Автандила Асатиани переиграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:1, проигрывая 0-1. Во втором матче группы Испания разошлась миром с Азербайджаном – 2:2.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Грузия – первый дебютант ЕВРО, выигравший два первых матча на турнире – со времен Азербайджана на ЕВРО-2010.
Заключительные матчи в группе D пройдут в субботу, когда Грузия сыграет в Гронингене с Испанией, а Азербайджан встретится в Амстердаме с Боснией и Герцеговиной, лишившейся шансов на продолжение борьбы на чемпионате. После этих встреч станут известны все участники плей-офф, который начнется в понедельник.
«Я так рад второй победе! Это большое испытание для сборной Грузии, и мы усердно работали, чтобы добиться этого. У меня просто нет слов... Наша команда преисполнена веры в себя и результат нашей работы. Мы провели четыре или пять дней в подготовке к этой игре. Изучали соперника и едва ли могли подготовиться лучше», – заявил игрок сборной Грузии Талес.
В дебютном матче на ЕВРО сборная Грузии обыграла команду Азербайджана со счетом 3:2.
Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал Москву вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они, по его словам, находятся без разрешения этих стран. Выступление Столтенберга транслировалось на сайте НАТО.
Как пишет телеканал «Дождь», генсек НАТО назвал три сферы отношений с Россией, в которых можно ожидать прогресса. Говоря об обеспечении европейской безопасности и ситуации в Украине, Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать, что беспокоит Россию, и вступить в «реальный» диалог о поддержании основ безопасности. Для этого, по его словам, Россия должна вывести войска из соседних стран и уважать право независимых государств на выбор того, как будет обеспечиваться их безопасность.
Столтенберг также предложил Москве возобновить работу представительства НАТО в России и российского представительства в Брюсселе, а также установить прямую линию связи и использовать военные контакты, чтобы избегать военных инцидентов.
Кроме того, генсек НАТО призвал к снижению рисков, открытости и контролю за вооружениями. В частности, он предложил продолжить консультации в рамках совета Россия-НАТО о снижении космических и киберугроз, обеспечить безопасность в воздухе и на море, а также следовать международным договоренностям по биологическому и химическому оружию.
НАТО, по словам Столтенберга, «готово к худшему», поэтому альянс наращивает присутствие в Балтийском и Черном морях и приводит войска в готовность. По словам Столтенберга, при необходимости силы реагирования могут быть мобилизованы в течение нескольких дней.
В декабре МИД России опубликовал проекты договоров по гарантиям безопасности, которые предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины и Грузии. Москва также потребовала вернуть НАТО к позициям 1997 года. В Североатлантическом альянсе и США говорили, что не согласятся на такие меры.
Вечером 26 января посол США в Москве передал МИД России ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге отказался раскрывать подробности этого ответа, но сказал, что НАТО не отступает от принципа «открытых дверей» и предлагает России дипломатический путь отношений.
В резолюции «Грузинской мечты» по Украине Россия не упоминается
«Грузинская мечта» и оппозиция не смогли согласовать текст резолюции в поддержку Украины. В документе, разработанном партией власти, Россия не упоминается. Речь идет о политическом акте в поддержку Украины, совместной разработки которого требовала парламентская оппозиция, впрочем, правящая команда замечания оппонентов не учла, пишет SOVA. Одним из основных требований оппозиции было упоминание РФ, как агрессора.
Текст резолюции, предложенный властями, выглядит следующим образом:
«Парламент Грузии придерживается принципов международного порядка, основанных на принципах международного права и общепризнанных норм международного сообщества, включая принципы нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства Парламент выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, создавая новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности.
Членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства, любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы. Предотвращение войны в Украине должно стать главной заботой международного сообщества Ввиду всего вышеизложенного, Парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в предотвращение войны в Украине», - говорится в тексте резолюции.
По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, текст полностью лишен «провокационной и популистской риторики». Мдинарадзе подчеркнул, что в документе учитывались все мнения.
«Давайте мы не будем оценивать, что сложно, а что легко. Я сказал и еще раз повторю – мы постарались максимально учесть все мнения. Призыв этой резолюции, главный постулат, также исходит из того, что международное сообщество, наши международные партнеры вместе с нами, властью Грузии, должны суметь не допустить войну в Украине. Это интересы, из которых она вытекает. Были за столом радикально разные мнения, которые звучали два дня. Мы постарались, чтобы были учтены все мнения, чтобы все слова были взвешены и все фразы были, исходя из национальных интересов», - заявил Мамука Мдинарадзе.
Посол США привез в МИД РФ ответ на требования о гарантиях безопасности
Посол США в Москве Джон Салливан в среду вечером привез в МИД России письменный ответ Вашингтона на российские требования о так называемых гарантиях безопасности.
Об этом изначально сообщили СМИ, а впоследствии информацию подтвердило и само российское внешнеполитическое ведомство. В сообщении на его сайте говорится, что Джона Салливана по его просьбе принял замминистра Александр Грушко. «В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», - говорится на сайте.
Американский дипломат отказался от комментариев журналистам как по приезде, так и после посещения российского дипведомства, отмечает ТАСС. По сведениям российских агентств, пребывание Салливана в МИД России длилось около получаса.
Также стало известно, что в среду госсекретарь США Энтони Блинкен выступает с комментариями перед журналистами. Встреча, как отмечает «Голос Америки», происходит на фоне обострения напряженности между Россией и Украиной и растущей обеспокоенности союзников США по поводу возможных военных действий со стороны Москвы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также объявил экстренную пресс-конференцию после сведений о передачи США своего ответа России.
По информации западной разведки, Россия за последние месяца сосредоточила у границ Украины до ста тысяч своих военных, предположительно, готовя вторжение на территорию соседнего государства.
Москва обвинения отрицает, утверждая, что напряженность в регионе создают США и НАТО. Российские официальные лица неоднократно заверяли, что планов атаковать Украину у России нет. В декабре Россия выдвинула к США и НАТО свои требования по так называемым гарантиям безопасности. Эти требования включают отказ от расширения НАТО на восток, прекращение военного сотрудничества с бывшими советскими республиками и неразмещение в Европе каких-либо ударных систем, способных угрожать России.
После переговоров между российской делегацией и западными союзниками в Женеве и Боюсселе ранее в январе стороны объявили, что диалог важен, но между ними по-прежнему остаются серьезные разногласия. Глава НАТО Столтенберг тогда подчеркнул, что у России нет права вето на прием в Североатлантический Союз новых членов, и, к примеру, Украина может сама решать, как обеспечивать свою безопасность. Российские власти потребовали от Запада письменного ответа на свои предложения.
Газета Washington Post на прошлой неделе написала, что Вашингтон попросил Москву не публиковать полный текст письменного ответа США. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме 26 января, заявил, что Москва, судя по всему, не может опубликовать американский документ. «Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать», - сказал Лавров в Госдуме.
В югоосетинский ЦИК обратились первые претенденты на президентство
На сегодняшний день в ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия обратились представители двух желающих баллотироваться на президентских выборах - Владимира Пухаева и Гено Каджаева.
Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января.
«24 января в Центральную избирательную комиссию обратились представители инициативной группы с уведомлением о проведении 30 января собрания по выдвижению кандидата на должность президента Республики Южная Осетия Пухаева Владимира Эдуардовича. Кроме того, в Центризбирком обратились представители инициативной группы с уведомлением о проведении 1 февраля собрания по выдвижению кандидата на должность президента РЮО Каджаева Гено Георгиевича», - сказала информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова.
Она уточнила, что согласно выборному законодательству инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК по проведению собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения.
Шалва Папуашвили: Мы услышали поддержку стремления Грузии вступить в НАТО
Новый председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили проводит встречи в штаб-квартире НАТО в рамках своего первого официального рабочего визита в Брюссель, сообщает Общественный вещатель.
Сегодня Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря Альянса Мирчей Джоанэ, а также вместе с грузинской парламентской делегацией принял участие в заседании Комиссии НАТО-Грузия (NGC).
Председатель парламента выступил на заседании комиссии НАТО-Грузия. Шалва Папуашвили рассказал о планах парламента Грузии по усилению парламентского контроля и проведению демократических реформ.
По словам Папуашвили, в ходе заседания комиссии представители всех государств-членов выразили поддержку Грузии с точки зрения территориальной целостности, суверенитета и стремления Грузии вступить в НАТО, а также подтвердили политику открытых дверей НАТО.
«Единая Россия» предложила поставить военную продукцию «ДНР» и «ЛНР»
Партия «Единая Россия» инициировала обращение к российскому руководству с просьбой начать поставки военной продукции сепаратистам Донбасса.
Об этом сообщил в среду глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. «Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны с просьбой оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», – цитирует «Интерфакс» слова Васильева, которые он произнес в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее идею начать поставки отдельных видов вооружений так называемым Луганской и Донецкой «народным республикам» высказал секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он сказал, что считает такое решение необходимым на фоне «накачивания» оружием Украины странами НАТО и работы западных инструкторов в этой стране.
По оценкам ООН, с начала вооруженного конфликта в Донбассе и аннексии Россией Крыма жертвами боевых действий на востоке Украины между правительственными силами этой страны и пророссийскими сепаратистами стали свыше 14 тысяч человек.
В последнее время на Западе и в Киеве растут опасения относительно предполагаемой подготовки Россией нового вторжения на украинскую территорию. Согласно информации западной разведки, вблизи границ с Украиной Россия сосредоточила до ста тысяч своих военнослужащих. Тревогу вызывает и организованная Москвой серия наземных и морских учений.
Российские власти неоднократно отрицали обвинения в агрессии в отношении Украины и разработку планов крупной военной операции в этой стране.
Москва утверждает, что напряженность вокруг Украины вызывают действия США и НАТО. Российские власти требуют от Запада гарантий безопасности, в том числе никогда не принимать в НАТО Украину и вывести силы альянса из стран Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к западному блоку после холодной войны. В Североатлантическом союзе не раз подчеркивали, что Украина вправе самостоятельно решать, как обеспечивать свою безопасность, и что у России нет права вето на прием в НАТО новых членов.
В понедельник Североатлантический союз заявил, что приведет свои силы в боевую готовность и направит дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу. Россия осудила эти решения, назвав их «истерией». Как пишет «Голос Америки», 26 января шесть американских истребителей F-15 прибыли на авиабазу в Эстонии, где они пробудут полторы недели в рамках укрепления восточного фланга НАТО на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.
Правозащитник, мать которого похитили чеченские силовики, находится в Грузии
Правозащитник, экс-юрист российского «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, чью мать чеченские силовики похитили из квартиры в Нижнем Новгороде, находится в Грузии. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Публика».
Янгулбаев говорит, что пока не обращался к грузинским властям и чувствует себя в безопасности.
«Я официально в грузинское правительство не обращался, но я здесь хожу и чувствую себя свободным человеком. Я знаю, что исторически для чеченцев Грузия всегда была убежищем. Я просто в душе ощущаю, что я здесь в безопасности», – сказал он.
20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооружённые люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики якобы для последующего допроса в качестве свидетеля по чужому уголовному делу. С тех пор ни близкие, ни адвокат, не могут с ней связаться. В воскресенье министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что женщина находится в спецприёмнике в Грозном. С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. По его словам, после доставления в Грозный Зарема Мусаева якобы напала на сотрудника полиции. Кадыров утверждает, что Абубакар Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. Он объявил его "сторонником террористов" и заявил, что одобрит его убийство при задержании. В ответ Абубакар Янгулбаев отверг слова Кадырова и обратился к Владимиру Путину с просьбой снять с должности главу Чечни.
В субботу стало известно, что отец Абубакара Янгулбаева, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свои жизни.
Нашлась гражданка Грузии, пропавшая в Италии несколько дней назад
Гражданка Грузии Саломе Татуашвили, пропавшая в Неаполе несколько дней назад, нашлась. Как пишет СОВА, информацию подтверждают в МВД Грузии.
«Грузинское консульство в Риме на онлайн-связи со следователями из Неаполя, они подтверждают, что пропавшая девушка найдена», – заявили в ведомстве.
Отметим, что об исчезновении 27-летней Саломе Татуашвили стало известно несколько дней назад, когда ее родные обратились за помощью в правоохранительные органы.
Поисками занималась итальянская полиция. Информации о том, почему девушка не выходила на связь, пока нет.
В сухумском здании Совмина проведут антитеррористические учения
С 27 января по 05 февраля в сухумском здании Совмина (главный корпус здания Верховного Совета Абхазской АССР) будут проведены антитеррористические учения. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия.
«Просим вас не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность», – сказано в коротком сообщении.
В пресс-релизе не указано, какие ведомства примут участие в учениях.
Здание Совмина на сухумской площади Свободы, сгоревшее во время войны в 1993 году, до сих пор не восстановлено.
США поднимут свой истребитель со дна Южно-Китайского моря
Военно-морские силы США начали операцию по подъёму затонувшего в Южно-Китайском море истребителя F-35. Это будет чрезвычайно сложный процесс, за которым будет следить Пекин, сообщает телеканал CNN.
Новейший истребитель пятого поколения совершил аварийную посадку на авианосец "Карл Винсон" в понедельник, 24 января, после плановых полётов над морем. Пилот успешно катапультировался, его спасли. Травмы получили несколько моряков, находившиеся на палубе корабля.
Флот США не раскрывает подробностей операции и планов по восстановлению самолёта, отмечает CNN.
Южно-Китайское море – предмет территориальных споров нескольких государств, включая Китай и Соединённые Штаты. Пекин считает 90 процентов территории своей – это более одного миллиона квадратных миль. Свои права на регион Китай обосновывает послевоенной картой 1947 года.
Соседние страны считают претензии Пекина необоснованными, согласно Конвенции ООН по морскому праву. В 2016 году международный трибунал в Гааге по заявлению Филиппин решил, что претензии Китая безосновательны. Пекин решение суда не признал.
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США не претендуют на какие-либо острова или рифы и обвиняют Пекин в милитаризации региона и угрозах международному судоходству. Вашингтон регулярно направляет в Южно-Китайское море свои корабли. Это вызывает протесты со стороны китайских властей.
СМИ: правящая партия Армении определилась с кандидатом на пост президента
Правящая в Армении партия «Гражданский договор» намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру Араика Арутюняна, занимающего в настоящее время должность главы аппарата премьер-министра.
«Араик Арутюнян будет выдвинут на должность президента Армении.
Сегодня от должности был освобожден советник премьера Наири Саркисян,
который займет пост главы аппарата премьера», – сообщается в среду в газете «Жоховурд» со ссылкой на источники в правительстве.
Как пишет «Интерфакс», 42-летний Арутюнян является членом партии «Гражданский договор». После смены власти в Армении в 2018-2020 годах он был министром образования и науки, в ноябре 2020 года был назначен главным советником премьер-министра, в июле 2021 года – руководителем аппарата премьер-министра.
В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».
Президента Армении избирает парламент, большинство в котором у партии премьер-министра Никола Пашиняна.
Итальянское правительство пыталось отменить встречу бизнеса с Путиным
Правительство Италии просило руководителей крупнейших компаний страны отказаться от запланированной на 26 января видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают агентства Bloomberg, Reuters и газета La Repubblica со ссылкой на источники.
По данным изданий, власти просили Итало-российскую торговую палату отменить встречу, или попросить не присутствовать на ней руководителей крупных компаний с государственным участием. По данным La Reppublica, после этого от встречи отказались генеральный директор нефтяной корпорации Eni Клаудио Дескальци и исполнительный директор инфраструктурной Snam Марко Альвера.
По данным Bloomberg, поводом для просьбы стало обострение ситуации на границе России и Украины. Страны ЕС согласовывают пакет санкций против Москвы на случай начала нового вторжения России на украинскую территорию.
В Кремле в среду заявили российским государственным агентствам, что официальных рекомендаций от итальянского правительства для участников встречи не было. Мероприятие состоялось. Состав его участников пока не раскрывался.
Смертность в Грузии стала рекордной за 28 лет
В Грузии в 2021 году скончались 59 638 человек, в том числе 30 032 мужчины и 29 606 женщин. Об этом сообщает НПО «Институт развития свободы информации» (IDFI) со ссылкой на предварительные данные Национального центра по контролю заболеваний.
Согласно этим данным, смертность в стране оказалась рекордной за 28 лет. По сравнению с 2020 годом число умерших увеличилось на 9101, по сравнению с 2019-м – на 12 979.
В Национальной службе статистики (Грузстат) сообщили, что все еще обрабатывают данные по смертности за 2021 год и опубликуют их в конце июня.
На сайте Грузстата опубликована статистика за 1994-2020 годы. Максимальный показатель смертности в эти годы был зафиксирован в 2010-м – тогда скончались 51 066 человек.
В IDFI указывают, что рост смертности связан с пандемией коронавируса. По официальным данным, в 2021 году жертвами COVID-19 в Грузии стали 11 298 человек.
Бибилов обсудил ситуацию в Украине с донбасскими психиатрами
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился со специалистами из «ДНР» – главным врачом психиатрической больницы №1 города Макеевка Еленой Бабура и ее заместителем Инной Расторгуевой.
Как сообщает пресс-служба Бибилова, он отметил тесное взаимодействие югоосетинских властей с самопровозглашенными республиками Донбасса, подчеркнув, что и впредь они будут наращивать двусторонние связи. Бибилов также акцентировал внимание на складывающейся политической ситуации вокруг Украины, отметив, что все это направлено на ослабление Российской Федерации.
«Нашим республикам важно поддерживать друг друга во всех сферах: и в медицине, и в образовании, и в спорте, и культуре – по всем направлениям нашего взаимодействия», – сказал он.
Сообщается, что Бибилов наградил гостей медалями «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии».
- В июле прошлого года югоосетинский президент встречался в Цхинвали с писателями-фантастами из «ДНР».
- В мае 2021 года, посещая Донецк и Луганск, Бибилов заявил, что «Южная Осетия – единственное государство, которое признало независимость Донецкой и Луганской народных республик».
В Абхазии выявили 477 новых случаев коронавируса, в Южной Осетии – 146
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия было проведено у 956 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 477 из них.
По информации оперативного штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ – 19, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончалась 67-летняя женщина.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 40 875 человек. Зарегистрировано 588 летальных случаев. Выздоровели 35 413 человек.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявлено 146 случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее было выявлено 115 случаев, в конце прошлой недели – 171).
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1022 человека, сняты с учета медиков – 38», – заявила агентству «Рес глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
В инфекционной больнице цхинвальского медцентра проходят лечение от коронавируса 37 человек, накануне от последствий коронавируса скончалась 74-летняя женщина.
Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 11 422, выздоровели 10 400, скончались 200.
- В Абхазии и Южной Осетии уже подтверждены случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается резкий рост новых случаев заражения.
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