Футзал: Грузия впервые в четвертьфинале

2:1 в пользу Грузии – с таким счетом завершился матч по футзалу против Боснии и Герцеговины в рамках чемпионата Европы. Заключительный матч в группе грузинская сборная сыграет в субботу против Испании, но, независимо от результата, команда займет место в четвертьфинале.

«История написана! Грузия будет играть в четвертьфинале чемпионата Европы», – такое сообщение появилось на странице Федерации футбола Грузии в Facebook после победы сборной по футзалу в матче против Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. Действительно, в четвертьфинал ЧЕ Грузия вышла впервые в своей истории, набрала шесть очков и заняла первое место в своей группе D. Еще до начала матча с Боснией и Герцеговиной капитан грузинской сборной Звиад Купатадзе сказал:

«В чемпионате Европы нет ни одной слабой команды. У всех своя специфика, у всех свои плюсы, главное то, как ты подберешь игроков и как команда будет реагировать на эту специфическую игру. Сейчас у нас матч с Боснией и Герцеговиной, это очень сильный противник. Матч покажет… мы можем победить и сделаем все возможное для этого».

Особой уверенности в победе не было у главного тренера сборной по футзалу Автандила Асатиани, который неоднократно перед игрой напоминал журналистам, что Босния и Герцеговина в рейтинге УЕФА находится на 25-м месте, а Грузия - на 36-м, ранее эта сборная занимала первое место в сильной группе, в которой были Румыния и Сербия. Однако уже после матча, поздравляя своих подопечных в раздевалке, Асатиани заявил, что другого результата и нельзя было представить.

«Ребята, тот результат, который вы сегодня показали… вы играли с таким чувством, что не было никакого сомнения, что вы добьетесь чего-то. Вы молодцы!» – сказал, указывая на флаг Грузии, Автандил Асатиани.

Кстати, первый гол в ворота грузинской сборной забили боснийцы, но уже на 25-й минуте счет сравнял Талес Фейтос, а победный гол в ворота боснийцев забил Бруно Петри. Таким образом, Грузия стала первым дебютантом ЧЕ, выигравшим два первых матча финальной стадии с 2010-го. Сайт УЕФА цитирует игрока сборной Грузии Талеса Фейтоса, который сказал:

«Я так рад второй победе! Это большое испытание для сборной Грузии, и мы усердно работали, чтобы добиться этого. У меня просто нет слов... Наша команда преисполнена веры в себя и в результат своей работы. Мы готовились к этой игре четыре или пять дней. Изучали соперника и едва ли могли подготовиться лучше».

Кстати, оба автора голов – бразильцы, в сборной Грузии кроме них играет еще четыре футболиста, родившихся в Бразилии, и это стало поводом для критики со стороны некоторых противников. Даже тренер боснийцев Антонио Видович на одной из пресс-конференций заявлял: «У Грузии сильная сборная, костяк которой составляют натуральные бразильцы».

В грузинской сборной на критику предпочитают не реагировать, сейчас самое время сосредоточиться на предстоящих матчах, говорит Автандил Асатиани.

«Мы дошли до этого момента, и это уже большой успех. Если мы сможем сделать еще больше, естественно, будет намного приятнее. В команде хорошее настроение и нет лишнего напряжения. Единственное – ощущается, что на всех лежит большая ответственность, и будет трудно добиться хороших результатов, если мы не приложим все усилия», – цитирует Асатиани газета «Лело».

Тем временем Азербайджан, ранее уступивший грузинской сборной со счетом 3:2, сыграл с Испанией в ничью (2:2), таким образом, место в четвертьфинале Грузии обеспечено.

В субботу же состоятся заключительные матчи в группе. Грузия сыграет против Испании, а азербайджанцы встретятся с боснийцами. После этих встреч станут известны все участники плей-офф, который начнется в понедельник.