Обзор абхазской прессы

Председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава прокомментировал «Апсныпресс» информацию в соцсетях о ловле рыбы турецкими кораблями. «Турецкие корабли приобрели местные жители для обеспечения абхазского рынка рыбой. Эти корабли прошли все необходимые формы доследования, проверки как со стороны фискальных служб, так и с нашей стороны», – сообщил Читанава.

По информации эколога, на борту кораблей нет запрещенного орудия лова – кошельковых неводов. Есть пелагический трал, который официально разрешен в абхазской акватории Черного моря. Пелагический, или разноглубинный трал буксируется судном у поверхности или в толще воды. Он используется для лова разноглубинных рыб.

Напомним, что 23 января общественный деятель Наира Амалыиа написала пост в социальной сети Facebook, что недавно из Турции в Сухум прибыло судно, стоит на Маяке. «Если эти суда выйдут в море, всей нашей фауне хана», – говорят местные рыбаки! Как обрисовали мне местные профи морского дела. Это судно небольшое, тягач, но мощное, такие используют браконьеры во всем мире. Сам трал большой, спаренный в ширину 180 метров, обычно два тягача тянут. Ждет своего запуска на дно морской акватории Абхазии! Хочу обратить внимание свободных журналистов, да и всех неравнодушных жителей Абхазии! Кто позволяет грабить недра земли?! Что останется после нас нашим детям?! Как остановить этот беспредел?!» – поинтересовалась Наира Амалыиа.

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Журналист Светлана Корсая на своей странице в Facebook написала, что ее очень волнует отсутствие вакцины «Спутник-лайт» в стране в столь опасное время. Она уточнила, что очень многим, почти всем, кто сделал прививку в июне-июле, сейчас нужна ревакцинация.

«Вакцина «Спутник-лайт» закончилась. Прямо в тот день, когда я сидела в кабинете для того, чтобы привиться! Нам тогда сказали, чтобы пришли через неделю. Этот срок истек сегодня. Звонила в Минздрав, мне девушка сказала, что вакцины нет пока, будет «приблизительно через дней десять». Вот эти десять дней для меня и мне подобным, находящимся в зоне риска, которым категорически нельзя болеть, станут очень тяжелыми при сложившейся на сегодня эпидемиологической ситуации. Мы-то очень стараемся не заболеть, вот уже третий год в стране, где абсолютное большинство составляют пофигисты, чувствуем себя чуть ли не изгоями, но пытаемся выжить! Но неужели такие моменты нельзя было как-то заранее предусмотреть?» – интересуется Светлана Корсая.

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«Нужная газета» пишет, что более года назад Центр социально-экономических исследований выступил с инициативой о создании общественного движения «Конгресс народа Абхазии». Недавно рабочая группа объявила о проведении первого съезда «Конгресса народа Абхазии». Историк Гурам Гумба в интервью изданию выразил свое отношение к созданию новой организации:

«У меня, например, нет сомнения в том, что это одна из очередных попыток за последние 20 лет объединить людей, и ее организаторы вполне искренни и преследуют благие намерения. Однако озвученные ими цели и методы их осуществления мне представляются не просто глубоко ошибочными, но очень и очень опасными для нашего общества и потому неприемлемыми. В том числе, предлагаемое выделение квот для этнических общин Абхазии в государственные органы Республики Абхазия».

Гурам Гумба подчеркнул, что юридическими субъектами Республики Абхазия являются ее граждане, независимо от этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности.

Он пояснил: «По нашему законодательству все граждане республики, независимо от этнической или иной принадлежности, могут в полном объеме заниматься политической и государственной деятельностью, существующие законы это позволяют. Другое дело, что у нас законы не выполняются в полном объеме как со стороны власти, так и граждан». Но это, по его словам, уже другая проблема, и решать ее надо совершенно другими методами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия