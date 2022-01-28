Вирус папилломы человека: вакцина, и как можно раньше

В Грузии ежегодно от рака шейки матки погибает 200 женщин. Согласно данным ВОЗ, именно этот вид онкологии входит в пятерку наиболее распространенных в стране. Одним из основных риск-факторов развития этого заболевания является вирус папилломы человека. Но от него можно привиться. С января этого года в Грузии расширили программу вакцинации девочек от ВПЧ.

ВПЧ, вирус папилломы человека, – самая распространенная вирусная инфекция половых путей. Большинство людей инфицируются им вскоре после того, как начинают вести половую жизнь. Два типа этого вируса – 16 и 18, согласно данным ВОЗ, вызывают 70% случаев рака шейки матки и ее предраковых поражений.

«Несмотря на то, что избежать заболевания можно, оно все равно остается серьезным вызовом, связанным со здоровьем в стране, где более 40% случаев выявляется с опозданием – на 3-й или 4-й стадии. Предотвратить большинство случаев рака шейка матки можно с помощью вакцины против ВПЧ. А при раннем выявлении и соответствующем лечении его можно вылечить», – говорится в заявлении грузинского офиса ВОЗ.

Наиболее эффективный способ защиты от вируса – вакцина, говорит гинеколог-репродуктолог, член общества онкологии и онкогинекологии Европы Софио Боджгуа:

«Вакцинацию желательно проводить как можно в раннем возрасте, среди детей. Желательно до начала половой жизни, потому что в противном случае существует риск того, что вирус уже мог быть получен».

В 2019 году вакцина против ВПЧ в Грузии была внесена в национальную программу вакцинации для девочек в возрасте от 9 до 13 лет. А в январе этого года программу расширили. Теперь вакцинация, согласно данным Центра по контролю заболеваемости, будет проводиться по следующей схеме:

В группе до 15 лет двумя дозами с интервалом как минимум в шесть месяцев.

В группе от 15 до 18 лет тремя дозами. Минимальный интервал между первой и второй дозами должен быть не менее месяца, а между второй и третьей – по меньшей мере три месяца.

В то же время наличие вируса в организме не означает, что онкозаболевание обязательно разовьется, говорит врач Софио Боджгуа. Существуют онкоагрессивные типы ВПЧ и неагрессивные. Соответственно, ряд обследований, включая т.н. рутинный, периодический скрининг, могут помочь избежать тяжелых последствий.

«Вирус может существовать (в организме), но ничего не вызывать. Тогда мы просто делам ПАП-тест и контролируем. Врач осматривает шейку матки, и, если поражения нет, в лечении нет необходимости. Если же появится поражение в клетках, а потом и в тканях, тогда мы уже переходим к другой стратегии. Если поражение легкое, в этом случае мы делаем ПАП-тест, кольпоскопию, генотипирование, потом может понадобиться биопсия или конизация шейки матки - удаление конусообразного участка. После этого мы даже предлагаем женщинам пройти иммунизацию, потому что, удаляя поврежденный участок, можно считать, что пациент вылечен. Но это те случаи, когда пациент вовремя пришел на диагностику и проблема своевременно была решена».

Как часто необходимо проходить обследование?

«Рутинно – раз в три года. Но, если гинеколог считает, что вам нужно делать ПАП-тест и кольпоскопию раз в год, – значит, он видит легкое повреждение, и отсюда его рекомендация. Они всегда индивидуальны», – говорит Софио Боджгуа.

В Грузии действует скрининг-программа, в рамках которой обследование шейки матки все женщины в возрасте от 25 до 60 лет могут пройти бесплатно. Связаться с Национальным скрининг-центром и получить детальную информацию об обследованиях можно по номеру 220 35 35.