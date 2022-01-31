Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова не впустили в Грузию. Об этом на своей Facebook-странице сообщил сам политик.

«Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Все понимают, но… Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром», — написал Гудков.

Дмитрий Гудков уехал из Россию в Украину в начале июня прошлого года. Бывший депутат Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.

Издание SOVA напоминает, что в августе в Грузию не пустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Она тогда отмечала, что это может быть связано с нежеланием Тбилиси раздражать Кремль.