Ткибульские шахты: еще один взрыв, еще одна смерть

Прошлой ночью в ткибульской шахте произошел взрыв. Погиб один шахтер, еще восемь пострадали. По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что концентрация метана в воздухе превышала допустимую норму. То же произошло и в 2018 году, после чего шахты закрыли и обещали создать безопасные условия труда. Впрочем, прошлой ночью история повторилась.

Восьмерых пострадавших шахтеров из Ткибули перевели в столичную клинику им. Хечинашвили. У больницы собрались их родственники.

«Здесь мой племянник. Я по телевизору узнала о том, что случилось. Только предположительно, что человек с 60%-ным ожогом – это он», – сказала Медея Пирцхалаишвили.

Саломе Буадзе, которая также ждала новостей о состоянии здоровья родственника, рассказала:

«Насколько я знаю, взрыв произошел примерно в 10 вечера. Правда, позже сказали, что в 12, т.е. примерно в этом промежутке. Был взрыв, ожоги у всех. Как говорят, имела место халатность, было что-то, на что не обратили внимание вовремя. В целом такое очень часто происходит. На это должны обратить внимание. Люди каждый день спускаются в шахты, рискуя жизнью за минимальную зарплату».

По словам главы ожогового центра университетской клиники им. Хечинашвили Гуги Кашибадзе, состояние одного из пострадавших шахтеров особо тяжелое:

«Предположительно, различные травмы были получены в результате взрыва метана. Трое помещены в реанимационное отделение ожогового центра, состояние одного из них довольно серьезное. Остальные пять пациентов помещены в хирургическое отделение. Помимо ожогов у них травматические повреждения, переломы».

Руководство компании «Грузуголь» приняло решение временно приостановить работу в шахтах. О причинах произошедшего там пока не говорят и предлагают дождаться результатов следствия. В свою очередь, Служба инспекции труда предварительные данные уже обнародовала. Проверка, проведенная на месте ночью, выявила ряд нарушений:

«По первичным оценкам во время взрыва концентрация метана в воздухе превышала допустимую норму. Согласно действующим правилам, запрещено проведение буровзрывных работ в условиях, когда концентрация метана превышает 1%. Нарушен также второй пункт технического регламента, согласно которому за проведением взрывных работ должен следить технический руководитель. Во время инцидента этого человека не было на месте».

За весь 2021 год Служба инспекции труда не провела ни одной проверки компании «Грузуголь», говорит Татули Чубабрия из Центра социальной справедливости. Не проверяла она и другие крупные компании, занимающиеся горной промышленностью. А именно в этой сфере многие годы и гибнут больше всего люди на рабочих местах.

Что касается непосредственно «Грузугля». В 2018 году с интервалом в несколько месяцев погибли 10 шахтеров, после чего, по решению тогдашнего премьера Мамуки Бахтадзе, работу шахт приостановили. Минздрав пригласил немецких специалистов для подготовки независимого заключения относительно условий безопасности в шахтах, говорит Татули Чубабрия, а чуть позже у компании сменились владельцы:

«Был разработан ряд рекомендаций, и, по идее, добыча угля не должна была возобновиться до тех пор, пока они бы не были выполнены. Впрочем, она все равно возобновилась, а существенного улучшения никто не увидел. У нас нет последующих заключений, никакой инспекции там больше не проводилось. Но мы знаем со слов местных сотрудников, для которых спуск в шахты всегда связан с риском, что улучшений не было».

По данным Центра социальной справедливости, с 2007 года по сегодняшний день в ткибульских шахтах погиб 41 человек.