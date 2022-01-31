Переформатирование Грузии

В последние десятилетия в Грузии только ленивый не задает себе и другим вопросов – что делать, как жить дальше? Очевидно, что в настоящее время страна находится в состоянии глубокого застоя без каких-либо признаков грядущего роста. Атмосфера в Грузии напоминает комнату, которую долго не проветривали, – несмотря на отсутствие какого-либо резкого спада, ощущение безнадеги и депрессии приняло повальный характер.

Власти не могут понять, в чем тут дело? Вроде бы экономика худо-бедно растет, значительная часть населения, в особенности городского, имеет возможность поддержания более или менее достойного уровня жизни, в основном благодаря непомерному увеличению штатов на госслужбе, активному развитию туризма и строительного сектора.

Почему же тогда у всех ощущение того, что все плохо? «Мечтателям», как идейным троечникам, этого не понять, а причина элементарная: человек нуждается в постоянном развитии, и застой – смерти подобен. Если вчера грузинское общество было в восторге от того, что правительство строило дороги и мосты, то теперь на это практически никто не реагирует: ну, дороги так дороги, что об этом говорить?

Грузия надолго застряла в прошлом и не двигается вперед уже многие годы, что и порождает ощущение затхлости и второстепенности. Страна сегодня как никогда нуждается в рывке вперед, а сделать его некому.

На самом же деле, простого ответа на вопрос «что делать?» нет. По моему глубокому убеждению, главная проблема Грузии – в ней самой, в том, что она, как страна, неправильно устроена, и в настоящее время мы наблюдаем сложнейший процесс ее переформатирования.

В нынешнем виде, с нынешним устройством Грузия нежизнеспособна, и любое движение вперед, любые реформы будут носить временный характер. По сути, сегодня Грузия состоит из нескольких различных, никак между собой не связанных стран.

Первая – это относительно благополучная часть: столица плюс туристические регионы. Столица – потому что столица, туристические регионы – потому что там есть возможность заниматься чем-то, кроме воровства и безделья.

В целом из 3,7 млн населения в этой части Грузии проживает около половины его. Тбилиси, Батуми, Кобулети, Телави, Сигнахи, Боржоми, еще с десяток небольших городов, интересных для иностранцев, – они даже выглядят иначе, чем вся остальная страна. Как правило, во всех этих городах очень красивый, хорошо ухоженный центр, активные новостройки на окраинах, дорогая недвижимость. За многие годы там даже население изменилось – оно гораздо активнее экономически, там меньше криминального менталитета и меньше уровень миграции.

При этом даже «благополучная» Грузия все же остается бедной и интеллектуально отсталой, однако наличие выбора между различными образами жизни все же способствует какому-никакому, но движению вперед.

Рядом с относительно благополучной Грузией соседствует глухая, нищая, беспросветная половина страны. Часто их отделяет какая-нибудь незначительная речушка: по одну сторону – небоскребы, казино, какая-никая индустрия, дорогая недвижимость, а по другую – абсолютная нищета, полная моральная и физическая деградация, абсолютная власть поповщины и тотальная криминализация мозгов населения.

Там все не так, как в «благополучной» Грузии: города обшарпанные и грязные, села напоминают эпоху постапокалипсиса, миграция зашкаливает, перспектив – ноль.

Вторая Грузия стремительно вымирает. В Самтредиа, Харагаули, Сенаки, Ланчхути, Каспи и других городках, как на западе, так и на востоке страны, никто не задерживается надолго – жители эмигрируют целым полками, а молодежь после окончания школы бежит без оглядки.

Все, кто умеет считать хотя бы до десяти и бегло читать, бегут из «неблагополучной» половины Грузии – либо в столицу, либо в Европу. На месте остаются лишь бездельники и криминалы, соответственно, и атмосфера в этих маленьких пропащих городках примерно как на зоне. Это углубляет желание нормальной молодежи бежать оттуда не оглядываясь.

«Неблагополучная» Грузия деградирует и физически, и морально: у тамошней молодежи от перепоя и избыточного потребления наркотиков мозги совершенно высохли. Если все пойдет нынешними темпами, лет через 15-20 целые регионы страны совершенно опустеют, это будет демографическая революция невероятных масштабов – переформатирование целой страны.

Куда вся эта толпа пойдет, сказать сложно – Тбилиси уже и так переполнен, Европе, вероятно, очень скоро этот бардак надоест. «Неблагополучная» Грузия не только вымирает, но и висит в воздухе – тамошним люмпенам, по сути, некуда деваться, от них нет никакой пользы, они ничего не умеют и никому даром не нужны. Речь идет о половине страны, которая является ее балластом, – и эту проблему реформами не решить.

Отдельный сегмент «неблагополучной» Грузии – это село. Вот где деградация и всеобщее разложение достигает эпических масштабов.

По итогам переписи населения от 2014 года, сельское население составляет 40%, по нынешним урбанизированным временам это очень много. Однако перепись считается по факту регистрации – человек зарегистрирован в селе, но реально там бывает только по праздникам. Подлинный масштаб тотального бегства сельского населения мы видим на Пасху: гигантские пробки на выезде из Тбилиси – это внутренние мигранты на пару дней едут домой.

В действительности в селах живет намного меньше 40%, однако и это много, учитывая, что образ жизни сельчан – это глубокий XVIII век, кирка, соха, приусадебные участки, ноль инноваций, ноль аграрного бизнеса, ноль развития. И опять – повальное пьянство, гашиш в каждом дворе, бегство населения и абсолютное отсутствие каких-либо моральных устоев.

Поинтересуйтесь личным составом армии проституток в Грузии. 99% – либо пропащие провинциальные города, либо село.

Жизнь диктует свое: «неблагополучная Грузия» должна вымереть и уйти в историю. Например, в селе должно остаться 10-15% населения, в основном каста крупных фермеров. Куда деваться остальным – совершенно не понятно…

В Грузии полным ходом идет демографическое переформатирование страны, и какой она будет в финале этого процесса и будет ли она вообще, – неясно. Ясно лишь одно: это естественный процесс, и никакой другой альтернативы нет. В противном случае вымрут не отдельные регионы, а страна в целом.

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