Пашинян вышел из самоизоляции и принял главу МВД Грузии

Представители грузинской оппозиции и пользователи соцсетей остались недовольны тем, что в Верховной Раде не оказалось флага Грузии среди флагов тех зарубежных государств, которые украинские депутаты поблагодарили за поддержку Украины.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в грузинском внешнеполитическом ведомстве ответили на критику. Пресс-спикер МИД Грузии Мари Нарчемашвили назвала такие обвинения «спекуляцией» и пояснила, что на открытии заседания в Раде вынесли флаги только тех стран, которые оказали Украине военную поддержку.

Нарчемашвили также сообщила, что посол Грузии в Украине не смог лично присутствовать в Раде, так как находится в режиме изоляции. Однако, по ее словам, на церемонии открытия сессии находился посланник посольства.

«На церемонии открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва, на которую были приглашены представители дипкорпуса, из-за нахождения в режиме изоляции главы миссии Грузии, в украинском парламенте присутствовал посланник посольства Грузии в Украине Леван Цурцумия», – сказала Нарчемашвили.

По ее словам, «посланник воспользовался возможностью быть в украинском законодательном органе и ещё раз выразил поддержку Грузии украинской стороне».

«Что касается перформанса в парламенте Украины, когда на открытии заседания в Раде были вывешены флаги стран, то это были государства, которые оказали военную поддержку Украине. К сожалению, политические спекуляции в грузинском политическом спектре на эту тему продолжаются.

Подчеркиваем, что вопрос поддержки в той форме, в какой её пытаются выразить оппоненты, не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений с нашим другом Украиной.

Более того, грузинское правительство имеет постоянный, ежедневный контакт с украинскими друзьями, о чем свидетельствуют телефонные звонки, совершенные и планируемые визиты как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, в том числе в формате «Ассоциированного трио», участие Грузии на высоком уровне в «Крымской платформе», коммуникация посольства Грузии в Киеве и неоднократно открыто выраженная поддержка со стороны Грузии в отношении Украины», – заявила пресс-спикер МИД Грузии.

Отметим, что накануне парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, проект которой предложила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция во время обсуждения раскритиковала проект, назвав его текст «недостаточно четким» из-за того, что в нем не указывалась роль Российской Федерации.