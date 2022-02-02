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Пашинян вышел из самоизоляции и принял главу МВД Грузии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который на прошлой неделе во второй раз заразился коронавирусом, вышел из самоизоляции и уже вернулся на свое рабочее место.
Сегодня Пашинян принял главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Собеседники обменялись мнениями о реализуемых в Армении и Грузии реформах, поделились информацией о результатах создания в обеих странах патрульной службы.
Гомелаури на встрече передал Пашиняну теплый привет от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Другие новости дня
Абхазский Центризбирком зарегистрировал еще 4 инициативные группы
Сегодня, 2 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала четыре инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Астамур Тарба - по избирательному округу №29
- Алхас Барциц - по избирательному округу №13
- Сурия Чамагуа - по избирательному округу №35
- Давид Пилия - по избирательному округу № 9.
По данным информагентства «Апсныпресс», всего с 21 января по 2 февраля зарегистрировано 110 инициативных групп и пять политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по сухумскому избирательному округу №7 - девять. Среди выдвигаемых кандидатур – 17 депутатов действующего парламента шестого созыва (2017-2022).
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
В Польшу и Румынию перебросят 3 тысячи американских военных
В страны центральной и юго-восточной Европы в ближайшее время будут отправлены 3 тысячи американских военных - для укрепления безопасности стран НАТО в связи с угрозой российского вооруженного вторжения в Украину. Об этом сообщил CNN, сославшись на представителей администрации Джо Байдена.
Впоследствии сообщение подтвердил официальный представитель Пентагона. По заявлению Минобороны США, президент Байден отдал приказ об отправке в Европу 2-х тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов. Они будут отправлены в Польшу.
Еще тысяча американских военных будет отправлена в Румынию, однако не из самих США, а из Германии.
Ранее США привели 8500 военнослужащих в состояние полной готовности к отправке в Европу.
Байден на прошлой неделе заявил, что американские военные будут направлены в Европу «в ближайшее время», добавив, что речь идет о небольшом числе военнослужащих.
Сообщалось также, что Британия в ближайшее время направит в Польшу и Эстонию дополнительный контингент.
США и их союзники неоднократно заявляли, что любые агрессивные действия России по отношению к Украине приведут к росту числа военнослужащих НАТО, размещенных на так называемом восточном фланге Североатлантического союза. Отправка войск в саму Украину не планируется. Представитель Пентагона в среду еще раз подтвердил, что американские военные «не будут сражаться» на территории Украины.
Германский регулятор запретил вещание немецкоязычной версии канала RT
Комиссия по регистрации и надзору германского медиарегулятора MABB запретила вещание немецкоязычной версии российского государственного телеканала RT DE в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Решение вынесено первого февраля, говорится в сообщении организации.
Запрет распространяется на вещание через спутник, интернет и мобильные приложения и в умных телевизорах. В решении говорится, что европейское законодательство не даёт каналу возможности ссылаться на какие либо другие разрешения на работу. В документе утверждается, что RT даже не обращались за разрешением на вещание.
В телеграм-канале телеканала говорится, что решение регулятора будет обжаловано в суде. При этом отмечается, что вещание немецкоязычной версии канала продолжится из студии в Москве. Планируется ли распространять вещание на Германию вопреки запрету — не уточняется.
Круглосуточное вещание немецкогоязычного RT началось 16 декабря по лицензии, выданной в Сербии. На канале тогда заявили, что имеют на это право по европейским законам. Ранее RT пытался получить лицензию в Люксембурге, но заявка была отклонена. Власти герцогства решили, что если большинство сотрудников канала работают из Германии, они должны находиться в немецкой юрисдикции.
В ФРГ лицензия не может быть выдана из-за запрета на лицензирование иностранных государственных каналов. MABB запретил вещание через спутник уже в декабре. Представитель российского МИД Мария Захарова тогда заявила, что Москва планирует ответить на запрет на вещание.
Официально планируемые меры не раскрывались. В январе газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на один анонимный источник, что в ответ на ограничения против RT в России может быть отнята лицензия на вещание на каналы DW Deutsch и DW-TV (известные ранее как "Немецкая волна"). Кроме того, рассматривается запрет на рекламу немецких компаний в российских СМИ, утверждала газета.
Вопрос о запрете на вещание обсуждался главой МИД России Сергеем Лавровым с главой немецкого МИД Анналеной Бербок. Она заявила, что немецкие власти не имеют отношения к решению регулятора, а запрет на вещание обусловлен законодательством.
Россия рассматривает возможность регулирования метавселенных
Российские власти рассматривают возможность регулирования игровых метавселенных – виртуальных многопользовательских пространств. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на отчёт Роскомнадзора.
Авторы документа исследовали потенциальные риски. По мнению исследователей, проблемой могут стать виртуальные аватары, так как их идентификация делает уязвимыми личные данные. Кроме того, использование расширенной реальности для ощущения тактильных импульсов переосмысливает киберсекс, говорится в отчёте. Роскомнадзор увидел угрозу в возможностях киберсекса с несовершеннолетними и формировании различных девиаций.
Составители отчёта также указывают на то, что метавселенные способствуют появлению виртуальной политической реальности, новых форм агитации и протестов.
Роскомнадзор заявил "Коммерсанту" о необходимости развития механизмов саморегулирования процессов, происходящих в метавселенной. Источники газеты связывают заявления о регулировании с заявлениями президента России. Осенью 2021 года Владимир Путин сказал, что защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство.
О необходимости регулирования инструментов метавселенных заявляли также Китай и Евросоюз.
Первой о работе над созданием метавселенной летом прошлого года сообщила корпорация Facebook, в октябре сменившая название на Meta Platforms.
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На митинг против Янгулбаевых в Грозном собрали бюджетников и студентов
В центре Грозного прошел митинг, призванный показать единство чеченцев против семьи Янгулбаевых. По мнению чеченских властей, она стоит за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT.
Российские СМИ, в том числе чеченские ресурсы, назвали митинг «несанкционированным».
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, перед собравшимися выступили спикер парламента Чечни Магомед Даудов, муфтий Салах Межиев, другие официальные лица из ближайшего окружения Рамзана Кадырова, семья главы Чечни.
Судя по опубликованным с места митинга кадрам, на площади собрались несколько тысяч людей. По данным ЧГТРК «Грозный», их более 400 тысяч. Они держат заранее заготовленные типовые плакаты с перечеркнутыми фото семьи Янгулбаевых, их демонстративно ломают, бьют палками и топчут ногами. Тут же находится импровизированный костер, в котором жгут фото отца и сыновей Янглубаевых.
Несмотря на действующие в республике жесткие противоэпидемиологические ограничения в связи с коронавирусом, массовое мероприятие прошло без вмешательства полиции, а его участники стоят без масок на лицах.
«Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям великого Шейха, авлия Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его святость) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию», - говорится в новости государственного чеченского телеканала.
Также собравшиеся требуют от президента России Владимира Путина привлечь к уголовной ответственности журналиста «Новой газеты» Елену Милашину, руководителя правозащитной организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина и прекратить деятельность в России «Новой газеты», телеканала «Дождь» (признан в России выполняющим функции иностранного агента) и самого «Комитета против пыток».
Накануне митинга телеграм-канал 1ADAT опубликовал скрины переписок из чатов в мессенджерах, где студентов мужского пола обязывают явиться на митинг. От них также требуют надеть головные уборы. Примеры такой же переписки приведены и по бюджетным организациям Грозного.
«Власти Чечни сами раскручивают эту историю, не понимая, что говорят и делают. Знакомые из Чечни, с того же митинга, присылают фотографии и говорят – нас сюда пригнали, не верь им. Это демонстрация испуга власти Чечни. Кадыров чувствует, что теряет поддержку Кремля. Он хочет показать Кремлю массовую поддержку чеченцами, но Кремль пока дистанцировался от этой истории просто наблюдает. Митинг выглядит максимально искусственно и, скорее, еще сильнее озлобляет жителей Чечни», - рассказал Кавказ.Реалии правозащитник Абубакар Янгулбаев.
- 20 января сотрудники МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно, не дав даже одеться, вывезли мать правозащитника Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный.
- Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского. Затем появилась информация о возбуждении на нее дела по обвинению в применении насилия к полицейскому – якобы немолодая женщина с сахарным диабетом после суток дороги без медикаментов набросилась на составлявшего на нее протокол участкового.
- Чеченские силовики считают братьев Янгулбаевых причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Средний из них, Ибрагим, был заочно арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против него за публикации в этом канале.
- Власти Чечни организовали «флешмоб», в рамках которого жители разных районов республики записали и выложили в соцсети видеообращения с призывами к семье Янгулбаевых «не порочить честь всего народа». Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал «отрезать головы» Янгулбаевым, а также тем, кто переведет его обращение на русский язык.
В Южной Осетии выявили 157 новых случаев коронавируса
Югосетпотребнадзор за минувшие сутки протестировал на коронавирус 336 жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия и выявил 157 новых случаев заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1766 человек, 90 сняты за сутки с учета медиков», – сказала Кочиева.
В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра госпитализированы за минувшие сутки семь человек (днем ранее – 11). Об этом сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«Проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 54 человека, трое выписаны из больницы, еще двое находятся в реанимации. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечение, растет, за сутки на учет медиков поставлены 353 жителя, сняты с учета 35 человек, проходят лечение 1039 человек», – уточнила Туаева.
В Южной Осетии число выявленных за время пандемии случаев коронавируса составляет 12 561, выздоровели 10 795, скончались 204.
Россия запретила въезд заместителю министра внутренних дел Черногории
Россия запретила въезд заместителю министра внутренних дел Черногории македонцу Зорану Миляничу, сообщается на сайте министерства иностранных дел. Это стало ответом на предоставление Черногорией политического убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.
Исмаилов получил убежище в Черногории в октябре, решение приняло МВД страны. В России ему заочно предъявлены обвинения в убийствах. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорён его брат Рафик. Защита бизнесмена утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.
В сообщении МИД говорится, что запрет на въезд для заместителя министра стал ответом на "недружественный шаг" – предоставления убежища гражданину, разыскиваемому за совершение особо тяжких преступлений. Черногорские власти ситуацию пока что не комментировали.
«Эхо Москвы» попросило Путина отреагировать на угрозы Кадырова журналистам
Редакция "Эха Москвы" призвала президента России Владимира Путина отреагировать на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан СМИ-"иноагентом").
В обращении, которое опубликовал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, журналисты "Эха Москвы" заявляют о своей солидарности с коллегами и обращают внимание правоохранительных органов России на нарушающие законы заявления высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД.
Редакция "Эха Москвы" просит президента России как гаранта Конституции вмешаться в эту ситуацию, говорится в заявлении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что претензии к Кадырову – не тема Кремля. Их, по его словам, должна рассматривать полиция.
23 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина "пособниками террористов" и призвал правоохранительные органы задержать их. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", – написал Кадыров.
"Новая газета"обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.
1 февраля Кадыров призвал возбудить дело против телеканала "Дождь" и "Новой газеты", также назвав их "террористами" и "пособниками террористов".
Эти заявления Кадырова последовали после задержания в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой – матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева.
20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. В Грозном против неё возбудили уголовное дело о нападении на полицейского.
Сам судья и его дочь после угроз главы Чечни, который заявил, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей" уехали из России. За границей также находятся сыновья судьи. В отношении одного из них, Ибрагима Янгулбаева, в Чечне возбудили дело о публичных призывах к терроризму, он заочно арестован.
Накануне Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России. Он называет Янгулбаевых "отморозками" и террористами и заявляет, что "прикрывать их – значит содействовать террористам".
Депутат Госдумы Адам Делимханов, в свою очередь, пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Делимханов также пригрозил убийством тем, кто переведет его заявление с чеченского языка на русский. В Госдуме считают, что угрозы депутата Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверить Генеральная прокуратура.
В Кремле заявили, что оценку словам Делимханова должна дать фракция "Единой России" в Госдуме и комиссия по этике. "Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы", – заявил пресс-секретарь Путина.
Вупи Голдберг отстранили от эфира на ABC за высказывание о Холокосте
Американскую актрису и телеведущую Вупи Голдберг на две недели отстранили от эфира на телеканале ABC за высказывание о Холокосте.
31 января в эфире ток-шоу Голдберг сказала, что "Холокост – это не про расу и не про расизм". В ответ на возражения, телеведущая отметила, что геноцид евреев связан с бесчеловечным отношением одной группы людей по отношению к другой, но обе эти группы были белыми.
После резкой критики Голдберг извинилась за свои высказывания и напомнила, что всегда поддерживала евреев и никогда не изменит своего отношения к ним.
Руководство ABC заявило, что высказывания актрисы не соответствуют ценностям телеканала. "Голдберг стоит задуматься о воздействии её собственных слов, поскольку "слова имеют значение", – говорится в сообщении ABC.
Российский сенатор Джабаров уверен, что в Южной Осетии и Абхазии нет войск РФ
Южная Осетия и Абхазия – это независимые государства, где нет российских войск, но проживают граждане РФ. По информации РИА Новости, об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По его словам, ответ США и НАТО по инициативам российской стороны в сфере безопасности не может устраивать Россию.
«Он поражает своей наглостью и безответственностью», – говорит Владимир Джабаров.
Говоря о требовании вывести войска с территории Крыма, сенатор отметил, что полуостров – «это российская территория».
«Давайте предложим США вывести войска из Техаса, который они захватили у Мексики», – добавил он.
- С 2009 года в Абхазии дислоцируется 7-я объединённая военная база российских Вооружённых сил, в Южной Осетии – 4-я российская военная база. Численность каждого контингента – около 4000 человек.
- Именно Совет Федерации в 2011 году ратифицировал соглашения о российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. Документы предусматривают пребывание баз на 49 лет и автоматическое продление этого срока на 15-летние периоды.
В Тбилиси прошла акция в поддержку Украины
В центре Тбилиси прошла акция в поддержку Украины. Организаторы – партии «Дроа!» и «Лело». Желающие могли написать свои пожелания или просто расписаться на флагах Грузии и Украины, которые впоследствии будут переданы в Верховную Раду.
Аналогичные акции солидарности прошли и в других городах Грузии: Батуми, Зугдиди, Поти, Самтредиа и Телави, пишет СОВА.
Отметим, что 1 февраля парламент Грузии принял подготовленную правящей партией резолюцию в поддержку Украины. Но в тексте документа Россия не упомянута. Большая часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая «Единое национальное движение», резолюцию не поддержали.
НАТО в ответе РФ предложила ей вывести силы из Украины, Грузии и Молдовы
Испанская газета El Pais опубликовала документ, в котором содержится ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по безопасности. Он озаглавлен как «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года».
По информации СМИ, ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.
В документе НАТО предлагает России вывести свои вооруженные силы с территорий Украины, Грузии и Молдовы, «где они размещены без согласия принимающей страны», а также вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
В ответе Вашингтона говорится, что США «по-прежнему твердо поддерживают политику открытых дверей НАТО».
Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, и Москва согласилась с этим требованием. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что содержание предложений США в ближайшее время окажется известным широкой общественности, так как они обсуждались со всеми союзниками Вашингтона по НАТО и Киевом.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию «небывалые» санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
- 26 января США передали России письменные ответы на российские требования. Госдепартамент заявил, что содержание документа не будет опубликовано, и сказал, что ожидает и от России сохранения его в тайне. Ранее об ответах США писала The New York Time.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.
В России тринадцатый день подряд обновился максимум заболеваемости COVID-19
В России второго февраля зарегистрированы 141 883 случая заражения коронавирусом нового типа. Это почти на 13 процентов больше, чем накануне (125 836), и максимум с начала пандемии, свидетельствует официальная статистика.
Обновление максимума фиксируется 13 день подряд на фоне распространения нового штамма "омикрон", обладающего повышенной заразностью. Накануне министерство труда рекомендовано работодателям перевести на удалённую работу максимально возможное число сотрудников.
При этом нового локдауна в стране не планируется, заявила 2 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА "Новости".
Умерло от последствий коронавирусной инфекции за день, согласно оперативной статистике, 678 человек. Общая смертность, по официальной оценке, превысила 626 тысяч по состоянию на ноябрь. Неофициальная увеличивает эту оценку почти вдвое.
В Абхазии за сутки выявили 454 новых случая коронавируса
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 769 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 454 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 28, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента, женщина 81 и мужчина 82 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 44 383 человека. Зарегистрирован 601 летальный случай. Выздоровели 37 106 человек.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик накануне рассказала о том, какие изменения внесены в работу республиканской санитарно-бактериологической лаборатории.
«В первую очередь биопробы будут приниматься у лиц старше 60 лет, у которых имеются проявления острых респираторных вирусных инфекций, беременных женщин, а также лиц, которые температурят более двух суток к моменту забора. У людей, которые обращаются в ПЦР-пункты, должны быть все проявления вирусной инфекции. В ином случае забор биопроб производиться не будет», – сказала Скорик.
Талибы в Афганистане впервые назначили женщин-руководителей
Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) впервые после прихода к власти в Афганистане летом прошлого года назначило двух женщин на руководящие должности в Кабуле. Одна из них заняла пост директора специализированного роддома, другая возглавила гинекологическую клинику.
СМИ пишут, что талибы согласились на назначения женщин после встреч с представителями международных организаций, на которых поднимался вопрос об участии женщин в жизни страны. Кроме того, в Афганистане до сих пор остро стоит проблема смертности при родах – 638 умерших на 100 тысяч в 2019 году. Этот показатель один из самых высоких в мире.
Талибы после прихода к власти обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили заниматься женщинам заниматься спортом, а телеведущих обязали носить хиджаб. В правительство, вопреки обещаниям "Талибана", не вошла ни одна женщина.
Существующие в Афганистане правила в отношении женщин несколько мягче ещё более суровых мер, которые применялись талибами 20 лет назад – до ввода войск США. Тогда "Талибан" полностью запрещал девочкам и женщинам получать образование за пределами базового.
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США предложат России инспектировать ракеты на базах НАТО
Соединённые Штаты готовы рассмотреть возможность предоставления России допуска на базы НАТО в Румынии и Польше для инспекции размещённых там ракет. Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
Россия озабочена размещением баз противоракетной обороны рядом со своими границами. Москва опасается, что на базах могут быть размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк", потенциально пригодные для доставки ядерных боевых частей. В последний раз президент России Владимир Путин говорил об этом 1 февраля после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Источники Bloomberg, близкие к администрации президента США Джо Байдена, говорят, что администрация проинформировала Кремль о готовности допустить российских инспекторов на базы. При этом соглашение может быть достигнуто только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией, отмечает один из источников.
В ответ США потребуют предоставления аналогичной информации о некоторых российских базах с крылатыми ракетами.
Новость о предложении Вашингтона последовала вскоре после появления информации о готовящейся поездке министра обороны США Ллойда Остина в Европу на встречу с коллегами из стран НАТО.
Предполагается, что на саммите будет обсуждаться кризис вокруг Украины и возможной подготовке нового вторжения России на её территорию. Информацию о поездке Пентагон подтвердил корреспонденту "Голоса Америки" Карле Бабб, написала она в твиттере 2 февраля.
Саломе Самадашвили стала политическим секретарем партии «Лело»
Экс-член «Единого национального движения», депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили с сегодняшнего дня официально присоединилась к «Лело» и стала политическим секретарем партии.
Как пишет Общественный вещатель, нового члена партии представили лидеры «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По их словам, Саломе Самадашвили – большое приобретение для партии.
Со своей стороны, Саломе Самадашвили отметила, что видит в «Лело» шанс Грузии на успех.
Самадашвили покинула «Единое национальное движение» в мае 2021 года, заявив, что отказ от подписания документа, предложенного президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, является серьезной политической ошибкой. В парламенте Самадашвили стала заместителем председателя парламентской фракции «Лело – Партнерство для Грузии».
Грузия вновь обновила антирекорд по числу случаев COVID-19
В Грузии вновь обновлен антирекорд по числу новых заражений коронавирусом – за сутки в стране выявили 26 320 новых случаев (днем ранее – 24 201).
Накануне провели 84 658 тестов: PCR-тестов – 31 746, экспресс–тестов на антиген – 59 912. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов составила 31,09%, за последние 14 дней составляет 23,4%, за неделю – 26,38%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 15 060. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 44 пациента.
Выздоровели еще 9555 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 226 444, выздоровевших – 1 030 065.
В настоящее время в Грузии 181 293 активных случая инфицирования, в клиниках – 5522 пациента, 1062 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6714 человек, всего использовано вакцин – 2 730 067.
Борис Джонсон в Украине: «Подумайте также о Грузии, Молдове, других странах»
Угроза со стороны России касается не только Украины, поскольку она пытается установить новые зоны влияния в Европе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Это ясная и существующая угроза. Мы видим скопление большого числа войск, подготовку всех видов операций, которые соответствуют военной кампании. (...) Речь идет о целой европейской архитектуре безопасности. Мы не сомневаемся в том, чего президент Путин хочет достичь здесь. Я думаю, он пытается держать дуло пистолета у виска Украины, запугивать Украину», – сказал Джонсон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
Он добавил, что был молод, когда пала Берлинская стена, и каждая страна могла выбрать свою независимую суверенную судьбу.
«Это было фантастически. Теперь президент Путин, Россия пытается подорвать такую архитектуру и перерисовать карту по безопасности Европы, установить новые зоны влияния. И это будет касаться не только Украины. Подумайте также о Грузии, Молдове, других странах», – сказал Джонсон.
В МИД Грузии объяснили, почему в Раде не было грузинского флага
Представители грузинской оппозиции и пользователи соцсетей остались недовольны тем, что в Верховной Раде не оказалось флага Грузии среди флагов тех зарубежных государств, которые украинские депутаты поблагодарили за поддержку Украины.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в грузинском внешнеполитическом ведомстве ответили на критику. Пресс-спикер МИД Грузии Мари Нарчемашвили назвала такие обвинения «спекуляцией» и пояснила, что на открытии заседания в Раде вынесли флаги только тех стран, которые оказали Украине военную поддержку.
Нарчемашвили также сообщила, что посол Грузии в Украине не смог лично присутствовать в Раде, так как находится в режиме изоляции. Однако, по ее словам, на церемонии открытия сессии находился посланник посольства.
«На церемонии открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва, на которую были приглашены представители дипкорпуса, из-за нахождения в режиме изоляции главы миссии Грузии, в украинском парламенте присутствовал посланник посольства Грузии в Украине Леван Цурцумия», – сказала Нарчемашвили.
По ее словам, «посланник воспользовался возможностью быть в украинском законодательном органе и ещё раз выразил поддержку Грузии украинской стороне».
«Что касается перформанса в парламенте Украины, когда на открытии заседания в Раде были вывешены флаги стран, то это были государства, которые оказали военную поддержку Украине. К сожалению, политические спекуляции в грузинском политическом спектре на эту тему продолжаются.
Подчеркиваем, что вопрос поддержки в той форме, в какой её пытаются выразить оппоненты, не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений с нашим другом Украиной.
Более того, грузинское правительство имеет постоянный, ежедневный контакт с украинскими друзьями, о чем свидетельствуют телефонные звонки, совершенные и планируемые визиты как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, в том числе в формате «Ассоциированного трио», участие Грузии на высоком уровне в «Крымской платформе», коммуникация посольства Грузии в Киеве и неоднократно открыто выраженная поддержка со стороны Грузии в отношении Украины», – заявила пресс-спикер МИД Грузии.
Отметим, что накануне парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, проект которой предложила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция во время обсуждения раскритиковала проект, назвав его текст «недостаточно четким» из-за того, что в нем не указывалась роль Российской Федерации.
«Нам что, воевать с блоком НАТО?» Путин – о перспективах вступления Украины в альянс
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответ США и НАТО насчёт гарантий безопасности. Он выступил в Кремле после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым военным путём. Представим, что Украина – член НАТО – начинает операции в Крыму (про Донбасс я не говорю). Это суверенная территория России. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь подумал? Похоже, что нет", – заявил политик, расшифровка выложена на сайте Кремля.
Президент также заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по поводу гарантий безопасности. По его словам, в ответе Запада не было "адекватного учёта трёх ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года".
"НАТО ссылается на право стран на свободный выбор. Но нельзя укреплять чью-то безопасность за счёт других", – сказал Путин.
- В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, но они завершились без конкретных результатов. В связи с этим Москва запросила на свои предложения письменные ответы.
- На прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО, а именно открытостью Североатлантического союза для вступления новых членов, включая Украину. В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идёт о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.
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Россия обыграла Грузию и вышла на Украину в 1/2 ЧЕ по футзалу
Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу обыграла команду Грузии. Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:1.
В составе победителей голами отличились Артем Ниязов (23-я минута) и Иван Чишкала (28-я и 40-я). У сборной Грузии единственный гол на свой счет записал Бруно Петри (24-я).
В полуфинале турнира Россия сыграет против сборной Украины. Матч состоится 4 февраля. Организаторы чемпионата разводили сборные Украины и России вплоть до полуфинальной стадии из-за политической напряженности между странами, пишет РБК.
«Горжусь своей сборной, ребята доказали, что они настоящие бойцы. Наверное, сегодня мы смогли доказать, что четвертьфинал ЕВРО не является для нас пределом. Немножко удачи, и мы бы могли праздновать сейчас выход в полуфинал. Но, конечно, я хочу поздравить сборную России», – заявил вратарь сборной Грузии Звиад Купатадзе.
Грузия впервые выступала на Чемпионате Европы и смогла выйти в четвертьфинал, выиграв первые два матча на турнире против Азербайджана (3-2), Боснии и Герцеговины (2-1), затем уступив с разгромным счетом сборной Испании (0-8).
Депутат Госдумы пообещал «отрезать головы» за перевод на русский угроз в адрес Янгулбаевых
Депутат Государственной Думы России Адам Делимханов провел в инстаграме прямой эфир, в котором угрожал расправой родственникам правозащитника Абубакара Янгулбаева, а также тем, кто переведет видеозапись этого эфира на русский язык, сообщает Кавказ.Реалии.
Выступая в своем инстаграме, Делимханов, в частности, сказал: «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык…».
Обращение депутата перевел оппозиционный чеченским властям телеграм-канала 1ADAT.
При этом в опубликованной ранее сегодня в инстаграме Делимханова записи на русском языке содержатся оскорбления в адрес Янгулбаевых и неконкретные угрозы: «Мы заставим их ответить сполна, всегда заставляли и будем заставлять!.. Вы сами подписали себе приговор…».
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой – родителей экс-юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева – в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского. Затем появилась информация о возбуждении на нее дела по обвинению в применении насилия к полицейскому – якобы немолодая женщина с сахарным диабетом после суток дороги без медикаментов набросилась на составлявшего на нее протокол участкового.
- С момента похищения достоверной информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней не допускают адвокатов.
- В конце января Абубакар Янгулбаев сообщил, что проживающие в Чечне родственники – всего около 15 человек – перестали выходить на связь и не появляются дома. Кроме того, в декабре в Чечне похитили – и вскоре отпустили – около 40 родственников Янгулбаевых.
- Чеченские силовики считают братьев Янгулбаевых причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Вчера Ибрагим Янгулбаев был заочно арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против него за публикации в этом канале.
- Власти Чечни организовали «флэшмоб», в рамках которого жители разных районов республики записали и выложили в соцсети видеообращения с призывами к семье Янгулбаевых «не порочить честь всего народа».
- В конце 2021 года жена Адама Делимханова стала помощницей главы республики Рамзана Кадырова. В подписи к официальному видео с назначения сказано, что пока глава Чечни вместе с соратниками «боролся с международным терроризмом», Разита Делимханова принимала их в своем доме как самых дорогих людей.
- Четверо братьев Адама Делимханова занимают различные высокие посты в силовых структурах Чечни, один из которых – Алибек – имеет высшую награду страны, звание «Героя России».
- По данным совместного расследования «Медиазоны» и The Scanner Project, Адам Делимханов был в числе высокопоставленных чеченских полицейских и чиновников, с которыми осужденные за убийство Бориса Немцова уроженцы Чечни созванивались за несколько дней до убийства, в день убийства, а также сразу после его совершения.
В Абхазии три партии выдвинули своих кандидатов в депутаты
Сегодня, 1 февраля, политические партии «Амцахара», Народная партия и Партия экономического развития Абхазии представили протоколы съездов в Центральную избирательную комиссию самопровозглашенной республики. Решениями съездов были выдвинуты кандидатами в депутаты парламента по соответствующим округам:
От партии «Амцахара»:
- Астамур Герхелия - по избирательному округу № 2
- Беслан Торчуа - по избирательному округу № 3
- Галуст Трапизонян - по избирательному округу № 14
- Алиса Гулария - по избирательному округу № 20
- Гиви Хурхумал - по избирательному округу № 27
- Тенгиз Какубава - по избирательному округу № 28
- Алмас Акаба - по избирательному округу № 29
- Беслан Эмурхба - по избирательному округу № 33
- Беслан Аршба - по избирательному округу № 35.
От Народной партии Абхазии:
- Астамур Какалия - по избирательному округу №8.
От Партии экономического развития Абхазии:
- Анна Калягина - по избирательному округу №8
- Александр Басария - по избирательному округу №9.
Центризбиркомом зарегистрированы пять партий: Партия экономического развития Абхазии, «Народный фронт за справедливость и развитие». «Амцахара», Народная партия Абхазии и «Апсны».
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
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