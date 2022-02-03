Грузия заранее побила олимпийский рекорд

Уже завтра в столице Китая откроется зимняя Олимпиада. В этот же день выступят пятеро грузинских фигуристов.

Грузия бьет рекорды еще до начала XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине: впервые под грузинским флагом выступят девять спортсменов в трех видах спорта, до сих пор число грузинских атлетов не превышало шести. За призовые места поборются два горнолыжника, шесть фигуристов и один саночник. Говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели:

«Если обратить внимание на наших фигуристов, учитывая то, как хорошо они себя показали на прошедших турнирах, можно надеяться, что если они и сейчас покажут свой максимум, то смогут рассчитывать на медали. В санном спорте будет выступать Саба Кумариташвили. Есть у нас и горнолыжники, одна из них – Нино Циклаури, девушка с опытом, она не в первый раз принимает участие в Олимпийских играх, и от нее мы ждем успехов».

Если точнее – в четвертый. Нино выступает на зимних Олимпиадах с 2010 года, лучший свой результат она показала на играх в Пхенчхане, в 2018-м, тогда она заняла 46-е место в слаломе. Сама Нино еще до отлета в Пекин заявляла, что намерена значительно улучшить свои предыдущие результаты. Кстати, ее Национальный Олимпийский комитет Грузии (НОК) вместе с фигуристом Морисом Квителашвили избрал знаменосцем:

«Конечно, это очень большая честь – представлять Грузию на Олимпиаде, и вдвойне приятно нести флаг. Я уже во второй раз становлюсь знаменосцем – это большая ответственность, и я постараюсь оправдать возложенные на меня надежды и выступить максимально хорошо. Уверена, что и остальные грузинские спортсмены сделают то же самое. У нас очень большая делегация, надеюсь, мы сможем проявить себя».

Между тем в НОК не скрывают, что самые большие ожидания возлагают на фигуристов, которые за квалификационный период добились немалых успехов. Они выступят во всех четырех видах фигурного катания: в одиночном – мужском и женском, парном катании и спортивных танцах, рассказывает вице-президент НОК и представитель грузинской делегации Мамука Хабарели:

«Я очень надеюсь, что фигуристы смогут улучшить свои результаты, и тогда мы будем близки к получению медалей, и для Грузии эта Олимпиада станет действительно исторической. 4-го февраля открытие, и в этот же день начнут выступления наши фигуристы. Что касается саночника Сабы Кумариташвили, он тоже опытный спортсмен, и он уже выступал на этой трассе в Китае».

Все спортсмены чувствуют себя хорошо, продолжает Мамука Хабарели, в олимпийских деревнях действует строгий режим по контролю за распространением коронавируса:

«В олимпийской деревне в разных делегациях были зафиксированы случаи заболевания ковидом. Но организаторы всячески стараются сократить сроки карантина. Каждый день сдаем ПЦР-тесты, а если у кого-то проявляются признаки заболевания, этих спортсменов или членов делегации сразу переводят в изоляцию. Если же болезнь будет проходить бессимптомно, то их изолируют лишь на пять дней, и после отрицательного теста они смогут включиться в соревновательный процесс».

Что касается непосредственно самих игр, 4-го февраля для грузинских спортсменов они начнутся групповыми выступлениями фигуристов. С короткими программами в спортивных танцах выступят пары: Георгий Ревия и Мария Казакова, а также Лука Берулава и Карина Сафина, а в одиночном катании выступит Морис Квителашвили.