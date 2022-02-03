Обзор абхазской прессы

Телеканал «Абаза ТВ» сообщает, что кандидаты в депутаты парламента Абхазии активнее проходят психоневрологическое, чем наркологическое освидетельствование. Для регистрации в ЦИК гражданин вместе с паспортом должен предоставить и эти справки.

По информации главного нарколога Абхазии Ирмы Ануа, на 2 февраля освидетельствование и тестирование прошли 57 потенциальных кандидатов в депутаты. В лаборатории наркодиспансера они сдают биоматериал на наличие (на момент взятия) пяти видов наркотических веществ в организме – марихуаны, опиатов, морфина, героина и метадона. На 2 февраля прошел психоневрологическое освидетельствование 71 потенциальный кандидат в депутаты парламента. Среди них нет страдающих хроническими психическими расстройствами.

Медиаагентство «RESPUBLICA» публикует интервью с руководителем ИнгурГЭС Леваном Мебония. Он сообщил, что на данный момент уровень воды в Джварском водохранилище составляет 415.50 метров над уровнем моря, что ниже контрольной отметки в 420 метров.

Мебония предположил, что уже на этой неделе производство электроэнергии на ИнгурГЭС может быть приостановлено или существенно ограничено. «Очень мало притока и уровень тоже минимальный. Так что есть опасения, что через два-три дня будем только определенные часы в сутки работать», – сказал он. Падение уровня воды в водохранилище руководитель ИнгурГЭС связал с высоким уровнем потребления электроэнергии. «Осадки в этом году даже лучше, чем в прошлом. Но при этом очень высокий уровень потребления», – отметил Мебония.

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Журналист Астанда Ардзинба на своей странице в Facebook написала, что опасный и крайне тревожный симптом болезни общества – мириться с неприемлемым:

«Неприемлемое в нашем случае – майнинг-вакханалия, которая не только оставила жителей Абхазии без электричества, но (и это страшнее всего) лишила чести, совести, здравого смысла майнующую часть населения страны, а всех остальных надежды, веры в светлое будущее, душевных сил и равновесия. Горят провода повсеместно, аварии и отключения из часа в час. На улице промозглый январь. Болеет огромное количество людей, потому что пандемию еще никто не отменял. Беременные девушки, старики и постковидники страдают. Но шансы что-то исправить в нашем государстве улетучиваются по мере того, как мы миримся с неприемлемым. Абхазский народ, прошедший войну, так привык к лишениям, что и нынешнюю ситуацию готов принять как данность. Купить бак для воды, готовить на газе (подорожавшем), отыскать беспроводные светильники с зарядом на 18 часов, с завистью посматривать на солнечные батареи. А еще ужинать при свечах, благодарить Бога, что погоды у нас не сибирские, время от времени возмущаться в «Фейсбуке» и ругаться с операторами СУЭС», – отметила Астанда Ардзинба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия