Генерал метит в президенты

В Цхинвале прошло собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Южной Осетии министра обороны Ибрагима Гассеева. Сторонники пытаются представить его главной альтернативой действующему президенту, скептики, наоборот, называют техническим кандидатом Анатолия Бибилова.

Транслируемый в соцсети и общество посыл о некой оппозиционности министра обороны Ибрагима Гассеева и конфликте с действующим президентом по замыслу сторонников должен привлечь к нему голоса протестного электората. В то же время одно из самых популярных видео, которое вновь начало гулять по мессенджерам и социальным сетям, – кадры застолья с участием Бибилова, Гассеева и экс-прокурора Урузмага Джагаева, на которых министр обороны поднимает тост за верховного главнокомандующего и кричит в его честь троекратное ура.

После прихода к власти президента Анатолия Бибилова и формирования новой команды Ибрагим Гассеев больше года числился исполняющим обязанности главы оборонного ведомства. Лишь в июле 2018 года он был утвержден на эту должность. Гассеев – военный функционер с многолетним опытом работы. Политикой занимался лишь единожды – был депутатом парламента четвертого созыва, о чем мало кто помнит.

После появления информации о его желании баллотироваться один из интернет-ресурсов собрал и опубликовал вопросы несочувствующих ему пользователей, на которые кандидату Гассееву предстоит ответить избирателям во время предвыборной кампании. Вот часть из них: «Гассеев – 100% технический кандидат Бибилова, и мы наблюдаем обычный спектакль. Гассеев лоялен Бибилову и Джагаеву пять лет, регулярно пил за их здоровье, и «конфликт» между ними – постановка. Бибилову в случае очень вероятного проигрыша выборов нужен «свой» президент, который не будет возобновлять расследования убийства Джабиева, сдачи Цнелиса и Хахета, коррупции и прочих дел, в которых лично замешан президент. Коррупция и хионизм в Министерстве обороны при Гассееве носят системный и сплошной характер; у Гассеева нет никакого опыта публичной политики; Гассеев привык подчиняться и выполнять приказы, он несамостоятельный политик и уже никогда им не станет. Лживая бибиловско-джагаевская экспертиза, согласно которой Инал Джабиев умер не от пыток, была получена по каналам Минобороны. Гассеев не мог не принимать участия в этой фабрикации в силу занимаемой должности. Масштабная распродажа наградного оружия Бибиловым осуществляется в основном по линии Минобороны, то есть при участии Гассеева».

Припомнили Ибрагиму Гассееву и трехмесячный протест под окнами его ведомства семьи Инала Джабиева, и август 2008 года, когда он выехал в поселок Дзау вместе с тогдашним президентом Эдуардом Кокойты, бросив на произвол судьбы своих подчиненных.

Немало в югоосетинском обществе и тех, кто готов отдать свой голос за министра обороны на предстоящих выборах. Общаясь с «Эхом Кавказа», главный аргумент, который они приводят, – «лишь бы не Анатолий Бибилов, только Гассеев сможет ему противостоять на выборах президента, так как может пройти сито ЦИК. И он действительно в конфликте с действующим президентом».

Среди готовых подержать министра обороны есть и люди, которых Анатолий Ильич так или иначе обидел. Большую группу сочувствующих составляют и друзья главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, которые решили активизироваться и объединиться вокруг этого кандидата. О негласной поддержке Тедеевым Гассиева в Цхинвале говорят уже давно, хотя сам он открыто не высказывался о своей позиции.

Надежды инициативной группы озвучил сегодня на собрании в поддержку кандидата юрист Сергей Ушаков:

«Сегодня мы собрались в этом зале для решения весьма важного вопроса - вопроса будущего нашей республики. Правомочность нашего решения во многом определит качество и безопасность жизни в нашей республике, а также поступательное движение к процветанию и прогрессу. Следует подчеркнуть, что результаты нашего выбора способны решить ряд задач. Во-первых, в Южной Осетии нужны реальные демократические изменения и качественное обновление системы государственного управления… Народу Южной Осетии, как единственному источнику государственной власти, надо создать такую политическую систему, которая реально защитит права граждан, обеспечит гарантии социальных и экономических свобод народа. Основа государства – это политические свободы, в рамках которых мы сегодня собрались в этом зале для выдвижения Гассеева Ибрагима Алимбеговича кандидатом в президенты Республики Южная Осетия (аплодисменты)».

Об обновлении и демократии говорил аудитории и генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев:

«За прошедшие годы у нас в республике накопилось много проблем. Я постоянно встречаюсь с жителями Южной Осетии и знаю, что беспокоит людей. Вижу, что нашей стране нужно обновление! Новый этап в развитии нашей страны может начаться только после демократических выборов... Я благодарен каждому из вас за доверие, которое вы оказываете, выдвигая мою кандидатуру для участия в выборах президента! Сейчас стало модно опираться на ресурсы политических партий, группировок чиновников или бизнес-структур. Я – человек военный. Главной задачей для меня являются не политические интриги, а защита интересов жителей Южной Осетии. Для меня самое ценное – это мнение земляков, друзей! Если вы верите, что вместе мы сумеем добиться результата, – значит, мы его добьемся!»

Инициативная группа из 120 человек единогласно проголосовала за выдвижение Ибрагима Гассеева на пост президента Южной Осетии. В качестве приглашенных в зале находились представители парламентской «Народной партии» вместе с кандидатом от партии Александром Плиевым, а также оппозиционный депутат Гарри Мулдаров, который также намерен баллотироваться в президенты. Съезд «Народной партии» соберется в эту субботу, а Гарри Мулдаров будет общаться со своими сторонниками на следующей неделе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия