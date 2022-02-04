Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» в очередной раз поднимает вопрос издания учебника по истории Южной Осетии. «История у осетинского народа, конечно, одна, но с определенного момента Южная Осетия прошла свой путь, волею большевиков включенная в состав советской Грузии в 1922 году, спустя 68 лет покинула ее юрисдикцию, и через войны, лишения и утраты завоевала свободу и независимость. Это важнейшая веха в истории народа, хотя борьба еще не окончена, и следующей вехой должно стать объединение Осетии», – поясняет автор, и рассказывает о процессе работы над учебником, который длится уже 10 лет. Над книгой трудились пять историков, каждый из которых описывал отдельный исторический период. На сегодняшний день работа завершена по периоду античности, периоду средневековья, аланике, советскому периоду, а также части скифского периода и новейшей истории. «Проблема здесь в том, что изначально эти пять частей задумывались как разделы одного учебника по истории Южной Осетии, но по ходу работы менялись поставленные перед учеными задачи. На определенном этапе было принято решение выпустить отдельными книгами уже готовые части, и с этой целью рукописи в электронном виде были переданы в Министерство образования для ознакомления с ними учителей истории», – поясняет автор и приходит к мнению, что причиной затянувшегося процесса является невозможность остановиться на одной форме, приемлемой для такого количества авторов. «В рамках историко-культурного стандарта, то есть государственной концептуальной оценки, можно написать разные учебники – сколько авторов, столько подходов, – а школа уже может выбрать подходящий для себя, но к такому прогрессивному шагу в Южной Осетии пока не очень готовы», – пишет «Республика» в заключение.

Газета «Южная Осетия» цитирует министра здравоохранения о складывающейся в республике ситуации с пандемией. Южную Осетию «накрыла» новая волна коронавируса. Антирекорды обновляются практически ежедневно. Число выявленных случаев заражения в воскресенье превысило 200 человек. В то же время уже можно судить о том, что новая волна переносится легче. В «красной зоне» РММЦ проходят лечение 46 человек, по сравнению с осенней волной, когда количество больных, лечившихся в инфекционной больнице, достигало 180, а порой и 200 человек. По словам министра Сослана Наниева, среди лечащихся в стационаре пациентов нет тенденции к росту потребности в медицинском кислороде. «Емкости медицинского кислорода заполнены и не тратятся. Это порядка девяти тонн. Также в резерве около 250 баллонов, заправленных медицинским кислородом. И круглосуточно работает кислородная станция, которая обеспечивает то небольшое количество больных, которые нуждаются в медицинском кислороде», – говорит министр. Он рассказал и о нововведении, первой государственной интернет-аптеке. Жители республики получат возможность заказывать необходимые лекарственные препараты на сайте, не выходя из дома. «Следует выбрать в каталоге нужные препараты, отложить их в корзину, и сотрудники привезут лекарства домой», – рассказал Наниев.

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Блогер Алан Парастаев комментирует скандалы вокруг процесса демаркации границы Южной Осетии и называет этот процесс «марким». Речь идет о территории у села Цнелис. Он напоминает, как проходил процесс изначально. «Суть в том, что неправильное проведение пограничной линии с оставлением Грузии наших территорий инициировано или сделано при попустительстве или по ошибке. И ошибка эта не наша. Получается, в общем, что все делалось при участии наших российских партнеров, которым югоосетинская сторона на эту ошибку, попустительство или что бы там ни было указать не смогла, не посмела, не посчитала нужным», – размышляет блогер и обращает внимание, что в то время, когда допускалась эта ошибка, Анатолий Бибилов еще не был президентом. «Так что как бы прямой ответственности за это не нес, разве что, как и более высокие руководители республики, не поднял этот вопрос вовремя. А сейчас за все это дело отдувается. А отдуваться накануне выборов – дело неблагодарное, потому как трудно внятно говорить, когда приходится одновременно еще и дуть», – иронизирует Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия