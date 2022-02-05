«Кровный враг Кадырова» срочно покинул Грузию из соображений безопасности

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, которому угрожал Рамзан Кадыров, покинул Грузию из соображений безопасности. Бывший юрист «Комитета против пыток» и сын судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева рассказал Telegram-каналу «Можем объяснить», что перебрался в Европу.

Телеграм-канал отмечает, что правозащитник «срочно» вылетел в Чехию.

«Решение уехать в Европу рекомендовано мне специалистами, которые разбираются в безопасности», - сказал Абубакар.

После того, как Кадыров и его соратники стали угрожать Янгулбаеву и его семье смертью, а мать, Зарему Мусаеву, похитили в Нижнем Новгороде и арестовали в Грозном, за юристом началась настоящая охота, рассказали его знакомые. Знакомый Абубакара, ставший очевидцем событий, рассказал изданию:

«Группа кавказцев (предположительно, чеченцев) стала разыскивать его по Тбилиси. В течение недели они посещали разные общественные заведения в Тбилиси и выслеживали Абубакара».

Янгулбаев получил визу Чехии и сразу же после этого вылетел из Тбилиси. В интервью «Можем объяснить» он рассказал, что в Европе собирается запустить медийный проект, в котором будет освещать ситуацию в Чечне. А также добиваться признания Кадырова международным террористом.