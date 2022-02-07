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Грузинские спортсмены на Олимпиаде в Пекине (фотогалерея)

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине впервые под грузинским флагом выступают девять спортсменов в трех видах спорта. До сих пор число грузинских атлетов не превышало шести.
Грузию на Олимпиаде представляют два горнолыжника, шесть фигуристов и один саночник
1 Грузию на Олимпиаде представляют два горнолыжника, шесть фигуристов и один саночник
Церемония открытия игр. Знаменосцы &ndash; Морис Квителашвили и Нино Циклаури
2 Церемония открытия игр. Знаменосцы – Морис Квителашвили и Нино Циклаури
Грузия получила олимпийские лицензии во всех видах соревнований по&nbsp;фигурному&nbsp;катанию и впервые выступила в&nbsp;командных&nbsp;соревнованиях
3 Грузия получила олимпийские лицензии во всех видах соревнований по фигурному катанию и впервые выступила в командных соревнованиях
Первым из грузинских спортсменов в Пекине выступил фигурист Морис Квителашвили
4 Первым из грузинских спортсменов в Пекине выступил фигурист Морис Квителашвили

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