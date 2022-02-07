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Грузинские спортсмены на Олимпиаде в Пекине (фотогалерея)
52 минут(ы) назад
Андрей Джуфалакян
На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине впервые под грузинским флагом выступают девять спортсменов в трех видах спорта. До сих пор число грузинских атлетов не превышало шести.
1
Грузию на Олимпиаде представляют два горнолыжника, шесть фигуристов и один саночник
2
Церемония открытия игр. Знаменосцы – Морис Квителашвили и Нино Циклаури
3
Грузия получила олимпийские лицензии во всех видах соревнований по фигурному катанию и впервые выступила в командных соревнованиях
4
Первым из грузинских спортсменов в Пекине выступил фигурист Морис Квителашвили
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Грузинские спортсмены на Олимпиаде в Пекине (фотогалерея)
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