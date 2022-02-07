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Азербайджан передал Армении восемь военнопленных
Азербайджан сегодня передал Армении восемь военнопленных. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
«Руководствуясь принципом гуманизма, Азербайджан 7 февраля вернул 8 армянских военнослужащих», – говорится в сообщении азербайджанского ведомства.
Сообщается также, что некоторые из возвращенных военнослужащих были пленены во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября прошлого года.
Как пишет Радио Азатутюн, Министерство иностранных дел Армении подтвердило возвращение из азербайджанского плена восьми армянских военнослужащих, опубликовав их имена.
По информации ведомства, это Саргис Тарзян, Вардгес Балаян, Армен Петросян, Артур Бабаян, Амаяк Саргсян, Гурген Галоян, Григор Кюрегян и Вагаршак Малоян.
В МИД отметили, что возвращение пленных было осуществлено по итогам состоявшейся 4 февраля видеоконференции с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Другие новости дня
В Грузии четыре оппозиционные партии вступили в «Антиоккупационный совет»
В Грузии создан «Антиоккупационный совет». В селе Кирбали в районе разделительной линии сегодня прошла презентация, на которой присутствовали представители оппозиции и члены «Антиоккупационного движения».
На этом этапе в рамках совета объединяются четыре партии – «Единое национальное движение» (ЕНД), «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Дроа».
Как заявил член ЕНД Георгий Барамидзе, Россия должна платить дипломатическую, политическую и экономическую цену за каждого похищенного гражданина Грузии. Цель создания совета – «вернуть вопрос оккупации в политическую повестку», пишет СОВА.
«Мы живем в страхе из-за того, что страна и наши территории оккупированы. Как мы можем жить хорошо. Они продвинулись на 30 метров, забрали почти половину кладбища. Я никого не видел здесь от правительства, разве что полиция поднимается изредка. Все пущено на самотек, никакого контроля, они продвигаются все глубже», – заявил один из местных жителей.
Михаил Саакашвили рассказал о «плане Москвы по захвату Грузии»
По словам экс–президента Грузии Михаила Саакашвили, Россия не ограничится аннексией Цхинвальского региона и захватом порта Анаклия. Бывший глава государства, находящийся на родине в заключении, опубликовал очередное послание, в котором изложил «план Москвы», передает СОВА.
«В 2009 году Россия уже приняла решение захватить территорию Анаклии. Лично я принял окончательное решение построить там большой порт в 2011 году, до этого у меня была только идея. Получается, что русские заранее хотели захватить глубоководную территорию.
Тогда они предприняли шаги по нашей дестабилизации, взорвали гамгебели (глава администрации – ред.) Цаленджихи в районе разделительной линии и заложили бомбу на Сенакской железной дороге. Также в Батуми был взорван глава спецподразделения. Теракты были остановлены после моих двух встреч с Байденом и нескольких телефонных разговоров с ним и Обамой, после чего Обама дважды достаточно резко говорил с Путиным на эту тему. В результате этой дипломатии были остановлены теракты, демаркация «границы» в Цхинвальском регионе и вдоль разделительной линии.
В селе Переви Сачхерского района они вернули «границу» к исходным меткам и перестали пытаться захватить Анаклию и плотину Ингури.
Боюсь, сейчас они смогут осуществить свой план. И им никто ничего не скажет — «мы ведь не можем быть яблоком раздора между Западом и Россией. Россияне почти завершили бордеризацию «Южной Осетии» и теперь заняты дополнительными 200 кв. км., куда также входит Трусовское ущелье.
Россия не ограничится аннексией Цхинвали и присоединением Анаклии. Они знают, что эти шаги вызовут в Тбилиси волнения, и подготовили для этого инфраструктуру путем внедрения агентуры в силы обороны, в СГБ, в другие сферы, через Альт-Инфо, в том числе посредством внедрения агентуры в Церковь т.н. пятой колонны. А также при помощи одного из ведущих политиков «Мечты», который известен тесными связями с ФСБ. Из него делают открытого лидера «русской Грузии».
Таков российский план. Мы должны смочь и совместно с западными партнерами избежать худшего», – написал Саакашвили.
Ранее, на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин готовится к аннексии Южной Осетии.
Политик Илья Яшин потребовал от президента России отправить Рамзана Кадырова в отставку
Российский оппозиционный политик Илья Яшин призвал отправить в отставку главу Чечни Рамзана Кадырова. Петицию с соответствующим требованием на имя президента Владимира Путина он разместил на сайте Change.org. К моменту публикации этой новости она набрала более 22 тысяч голосов.
"Очень важно, чтобы ты понял, Рамзан: несмотря на весь твой брутальный образ, в России хватает людей, которые не испытывают перед тобой страха", – заявил Яшин в опубликованном на ютубе видео.
Политик напомнил о публичных угрозах главы Чечни в адрес журналистов и правозащитников, о существовании у Кадырова "личной армии", об убийствах его критиков, а также о бездействии Кремля в этой связи.
"Когда киллер убивает очередного твоего оппонента, ты говоришь, что ты ни при чем, что это все народ, который оскорбился за тебя. Но правда в том, что чеченцы и кадыровцы – это совсем разные понятия. Чеченцы – гордый, свободный народ, который заслуживает уважения, а кадыровцы это группировка, которая захватила власть в Чеченской республике", – обратился Яшин к главе Чечни.
- Сайт Кавказ.Реалии напоминает, что Рамзан Кадыров, члены его семьи и ближайшее окружение находятся под санкциями США по обвинению в системных нарушениях прав человека. В этом году ситуация вокруг главы Чечни обострилась после его угроз в адрес семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева. Перед этим была похищена и затем арестована его мать Зарема Мусаева. Страны Запада потребовали освободить ее. Кремль заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию.
Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Александр Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси, заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
«Как только я пойму и президент [РФ] мне скажет, что в этом есть необходимость», – сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Как пишет ТАСС, Лукашенко также задался вопросом: «В этом есть какая-то необходимость жизненная?»
В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
«Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», – сказал он.
В августе прошлого года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
Ранее Лукашенко говорил, что если Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то «сразу возбудится Грузия, возбудятся страны, где есть территориальные претензии, сразу Запад вспушится» и что вряд ли это нужно самой России.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Протест дальнобойщиков в Оттаве: ситуация «вышла из-под контроля»
Мэр столицы Канады Оттавы объявил в городе режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся более недели массовых протестов против ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19.
По словам мэра Джима Уотсона, ситуация в городе "полностью вышла из-под контроля": участники протестов, значительную часть которых составляют водители-дальнобойщики, перекрыли своими грузовиками центр города. Кроме того, они разбили палаточный лагерь. Протестующих существенно больше, чем полиции. Мэр утверждает, что они нарушают общественный порядок, хотя крупных инцидентов, связанных с насилием, отмечено не было.
Протесты начались в январе в связи с требованием обязательной вакцинации для всех водителей грузовиков, пересекающих границу США и Канады. Дальнобойщики устроили блокаду пограничных пропускных пунктов, а также акцию протеста в столице. К ним присоединились и другие активисты с требованиями отмены различных коронавирусных ограничений, а также отставки правительства Джастина Трюдо.
Ожидается, что силы полиции в городе будут укреплены. Власти не исключают, что начнут задерживать тех, кто оказывает помощь участникам протестов, в частности снабжает их горючим и продуктами питания. Сообщается, что полиция уже изъяла у протестующих часть запасов.
Власти также утверждают, что среди организаторов протестов есть крайне правые экстремисты. Протестующие заявляют, что это не так, и что суть их требований - прежде всего экономического характера: утверждается, что из-за требования обязательной вакцинации многие потеряли работу.
По опросу, данные которого приводят Би-би-си, с требованиями протестующих солидаризируется 32 процента жителей Канады.
Макрон едет в Москву обсуждать с Путиным эскалацию вокруг Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня приедет в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным кризис вокруг Украины. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.
Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности.
В интервью французскому изданию Journal du Dimanche президент Франции рассказал о целях своего визита в Москву. По его мнению, Запад может заключить сделку с Россией, которая позволит предотвратить военный конфликт. Французский президент отметил, что действия России направлены "не на Украину, а на уточнение правил c НАТО и ЕС". "Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, который позволит сохранить их суверенитет и мир, – сказал Макрон. – Это должно делаться с уважением к России и с пониманием современных травм этой великой нации и великой страны", – цитирует Макрона Русская служба Би-би-си.
Накануне встречи с Путиным, Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. По сообщению Белого дома, лидеры США и Франции обсудили последние шаги в области дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание российского военного потенциала на украинских границах. Они также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Сегодня же с визитом в США отправляется канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.
Ранее Шольц пообещал Москве "очень масштабные и очень жесткие санкции" в случае эскалации вокруг Украины. В ответ на вопрос, коснутся ли они "Северного потока – 2" он ответил, что "нет ничего, что исключено".
Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
Визиты президента Франции и канцлера Германии проходят на фоне резкого роста напряженности в Европе, связанной с опасениями Запада по поводу возможности российского военного вторжения в Украину. Москва планы вторжения на территорию соседнего государства категорически отрицает.
Бибилов заявил о необходимости объединить разделенный осетинский народ
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает разделенность осетинского народа важной проблемой, которую необходимо решить. Об этом югоосетинский лидер заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
«Программа «Пять шагов в Россию», которую мы анонсировали ранее, нужна, чтобы создать условия для того, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Это не моя прихоть, это желание нашего народа еще с 20-х годов прошлого столетия. Осетины – разделенный народ, и эту разделенность обязательно надо устранять. Многие говорят, что Южная Осетия должна быть независимой, но больше независимости важное значение имеет единение этноса, одного народа с едиными традициями, обычаями, языком», – сказал Бибилов.
Он заявил, что Южная Осетия «самостоятельно не выходила из состава тогда еще Российской империи», и в 90-х годах прошлого столетия на референдуме «99,9% населения республики проголосовали, чтобы остаться в составе Советского Союза».
«Столько же проголосовало, чтобы войти в состав Российской Федерации – это стремление и желание народа, и мы будет делать те шаги, которые позволят решить этот вопрос», – подчеркнул он.
По словам Бибилова, в настоящее время югоосетинское руководство стремится развивать интеграционные процессы с РФ – это и подписание соглашений, в том числе в сфере картографии, интеграция таможенных органов, повышение заработных плат бюджетникам и другие.
COVID-19 в Грузии: 11 235 новых случаев, 34 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 34 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 246.
За сутки в стране выявили 11 235 новых случаев коронавируса. Накануне, в воскресенье провели относительно мало тестов – 33 905: PCR-тестов – 12 981, экспресс–тестов на антиген – 20 924.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 33,14%, за последние 14 дней составляет 27,37%, за неделю – 30,99%.
Выздоровели еще 17 130 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 325 838, выздоровевших – 1 106 221.
В настоящее время в Грузии 210 274 активных случая инфицирования, 5850 пациентов лечатся в клиниках, 1146 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 722 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 751 192.
В Южной Осетии распространили фейковое обращение Анатолия Бибилова
Правоохранительные органы Южной Осетии изучают факт распространения фейкового обращения к избирателям от имени президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова.
Как пишет агентство «Рес» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обращение «злоумышленники забросили в почтовые ящики десятков цхинвальцев, а впоследствии оно появилось в социальных сетях».
«Редакция обратила внимание на то, что для придания большей «достоверности» своему продукту, авторы данной фальшивки выполнили его на светокопии официального бланка администрации президента с использованием скана подписи главы государства.
Сам текст написан корявым языком, содержит самовосхваления, ни в коей мере не свойственные главе государства, призван создать искаженное представление о личности президента, а данная акция является пропагандистским ходом в духе приёмов «черного пиара», попыткой дискредитировать президента и сократить его социальную поддержку среди народа республики в преддверии выборов», – пишет агентство «Рес».
Отметим, что в фейк-обращении Бибилова говорится, что «Южная Осетия стала сильной и богатой страной».
«Мы четко решаем вопрос о границах с Грузией, ведем диалог с Россией по поводу таможни между странами. Пять лет назад я обещал, что таможня будет отменена, и, хотя формально этого не произошло, фактических проблем здесь у нас нет», – сказано в листовке.
В фейк–обращении также указано, что на съезд партии «Единая Осетия», на котором будет выдвинута кандидатура Анатолия Бибилова на второй президентский срок, приедет лидер «Единой России» Андрей Турчак (Секретарь Генерального совета российской правящей партии – ред.).
«Уверен, при поддержке А.А.Турчака мы справимся с любой оппозицией, с теми предателями, которые бесчинствуют в парламенте, подрывая мир и спокойствие», – говорилось в «обращении Бибилова».
При этом сегодня в пресс-службе партии «Единая Осетия» заявили, что на съезде, который пройдет 8 февраля, будет подписано соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».
Российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине
Российские спортсмены стали победителями в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это второе золото россиян на этой Олимпиаде.
За команду под флагом Олимпийского комитета России выступали в одиночном мужском катании Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
По итогам выступлений россияне набрали 74 очка, на втором месте — команда США с 65 очками, на третьем японские фигуристы, набравшие 63 очка.
Российские фигуристы обеспечили себе первое место в командных соревнованиях досрочно, ещё перед заключительной дисциплиной — произвольной программой в женском одиночном катании. Камила Валиева, которая в этом сезоне не проиграла ни одного турнира, показала лучший результат в женском одиночном катании, набрав 179 баллов. Она стала также первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.
Российские спортсмены выступают в Пекине, как и прошлым летом на Играх в Токио, под флагом Олимпийского комитета России. При награждении медалистов звучит не гимн России, а фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На одежде спортсменов нет российской символики. Эти ограничения введены в связи с многочисленными нарушениями в России правил по борьбе с допингом.
Грузинская команда, впервые выступавшая на командном турнире, уступила Китаю лишь по дополнительным параметрам и заняла шестое место.
Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с 70-летием правления
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием вступления на престол, пожелав ей дальнейших успехов на высоком и почетном посту. Его обращение публикует Патриархия Грузии.
«От имени Грузинской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием вступления на престол Соединенного Королевства Великобритании. Период вашего правления особенный и самый значительный как в жизни вашей страны, так и в истории королевских династий», - говорится в обращении.
Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За время ее правления в Великобритании сменилось 14 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля. Кроме того, ряд бывших британских колоний за последние 70 лет получили независимость, несколько стран Содружества стали республиками, а сама Великобритания с 1973 года являлась членом Европейского Союза и покинула его в 2020 году, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сейчас 95-летняя королева Великобритании является не только монархом с самым долгим сроком правления из ныне здравствующих, но и самой старшей все еще находящейся на троне главой монархии.
США заявляют об остановке «Северного потока - 2» в случае войны в Украине
В правительстве США вновь заявили о возможности остановки газопровода «Северный поток - 2» в случае вторжения России в Украину.
С комментариями в эфире телеканала NBC выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Если Россия вторгнется в Украину, проект «Северный поток - 2» тем или иным образом не будет продвигаться. И Россия понимает, что мы действуем в координации с партнерами», - сказал Салливан.
Отвечая на вопрос, заявит ли о мерах против газопровода канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего предстоящего в понедельник визита в Вашингтон, Джейк Салливан ответил, что пусть сам германский канцлер сообщает о намерениях Берлина.
Приверженность Германии пуску трубопровода, по которому газ будет поступать в Западную Европу по дну Балтийского моря, отчасти вызвала сомнения в дальнейшей прочности трансатлантических связей, пишет dpa.
США и ряд стран Восточной Европы, включая Украину, критикуют проект, называя его средством политического давления России на Европу. При этом администрация нынешнего американского президента Джо Байдена на данный момент выступает против санкций, чтобы не осложнять отношения с ФРГ. Но в случае российского вторжения ситуация может измениться, о чем недавно говорил, к примеру, представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Москва планы вторжения на территорию соседнего государства категорически отрицает.
В США не исключают, что операция может начаться уже в феврале. Советник Байдена Салливан 6 февраля заявил, что Россия может перейти к боевым действиям на украинской территории «в любой из предстоящих дней или недели через две». Российские действия могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение, добавил Салливан.
Reuters и The Washington Post в воскресенье со ссылкой на американских официальных лиц написали, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного наступления.
В украинском руководстве угрозу российского вторжения считают вполне реальной, но призывают без причины не нагнетать ситуацию и не сеять панику, чтобы еще больше не навредить экономике Украины. «Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий», - подчеркнул в воскресенье в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин ушел из организации
Глава правозащитной организации «Комитет против пыток», член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин, ушел из организации. По его словам, это никак не связано с угрозами, которые ранее высказали в его адрес Рамзан Кадыров и другие руководители Чечни. По словам Каляпина, причиной его решения стали разногласия с коллегами - в частности, по вопросу развития «Комитета против пыток».
«Я считаю, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на ее основе также выстраивать общественно-политические действия. Все научились писать жалобы прокурору, в суд, в Следственный комитет, а надо что-то новое: с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать. Коллегам это очень не нравилось. Им просто было лень этим заниматься», - объяснил Каляпин.
Сообщается, что вместо Каляпина пост председателя «Комитета против пыток» занял член организации Сергей Бабинец.
В январе Рамзан Кадыров назвал Игоря Каляпина, который, в числе прочего, занимался проблемой прав человека в Чечне, а также еще нескольких правозащитников и журналистов «пособниками террористов», призвав задержать их. Кадыров также заявил, что власти республики «всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы». С угрозами выступил также и ближайший соратник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов.
Ряд правозащитников и СМИ обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием завести против чеченского руководства уголовное дело о возбуждении ненависти. Ответов от ведомств пока нет.
Путину предложили выступить онлайн на конференции в Мюнхене
В предстоящей в феврале в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности примут участие федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис, а также еще примерно 35 глав государств и правительств.
Приезд Харрис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие, передало 6 февраля агентство dpa со ссылкой на председателя конференции Вольфганга Ишингера.
Российский президент Владимир Путин, как сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом году участвовать в форуме не планировал. Но Ишингер предложил Путину изложить свою позицию, выступив перед мировыми лидерами в режиме видеоконференции. «Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее», – приводит слова Ишингера «Немецкая волна».
Мюнхенская конференция считается крупнейшим форумом по вопросам евроатлантической безопасности. В прошлом году мероприятие из-за пандемии коронавируса прошло в онлайн-формате. В этом году, несмотря на волну «омикрон-штамма», организаторы решили вернуться к привычному режиму, заявив о «колоссальной потребности» личных встреч политиков в сфере безопасности.
Конференция пройдет с 18 по 20 февраля при соблюдении строгих противоэпидемических мер. Вместо обычного числа участников, превышающего 2 тысячи, сейчас разрешено не более 600. На форуме ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Из США, помимо Харрис, прилетят госсекретарь Энтони Блинкен, а также 30 членов Конгресса.
Издание «Коммерсантъ» писало со ссылкой на информированный источник, что глава МИД России Сергей Лавров в нынешнем году не будет участвовать в конференции в Баварии. В предыдущие годы Лавров почти всегда возглавлял российскую делегацию в Мюнхене, кроме 2007 года, когда там с речью, впоследствии широко цитируемой, выступил Путин, и 2016 года, когда туда летал тогдашний премьер Дмитрий Медведев.
- Подготовка к конференции в Мюнхене в этом году ведется на фоне резкого роста напряженности в Европе, связанной с опасениями Запада по поводу возможности российского военного вторжения в Украину, а также на фоне дискуссии между Москвой с одной стороны и США и НАТО с другой – по выдвинутым Россией требованиям так называемых гарантий безопасности в Европе.
- Российские власти, отрицающие планы вторжения в Украину, добиваются, прежде всего, отказа Североатлантического союза от дальнейшего расширения на восток. Западные союзники уже ответили, что готовы вести диалог с Россией, но не поступятся своими основными принципами, в том числе правом каждой отдельной страны самостоятельно решать, вступать ли ей в НАТО.
Болельщики «Ахмата» - единственные, кто не выступил против Fan ID
Футбольные фанаты пятнадцати из шестнадцати клубов Российской премьер-лиги присоединились к протесту против введения Fan ID, так называемого «паспорта болельщика», пообещав не посещать матчи до отмены нового правила посещения стадионов.
Единственные, кто не сделал никакого заявления относительно Fan ID - это болельщики грозненского клуба «Ахмат», отмечает издание Sports.ru.
Законопроект о введении электронного паспорта болельщика был принят Госдумой и пописан Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Документ должен вступить в силу 1 июня. Fan ID потребуется для посещения определенных соревнований, перечень которых определит правительство. Паспорт можно будет оформить на портале Госуслуги. Официально документ нужен для «идентификации зрителей», он будет хранить в себе информацию о действиях владельцев. Без него нельзя будет купить билеты на важные спортивные мероприятия.
Систему уже использовали в России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на чемпионате мира по футболу в 2018-м и во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Крупнейшие фанатские объединения московских «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива», петербургского «Зенита», казанского «Рубина», «Краснодара», «Ростова», «Сочи» и других клубов РПЛ объявили бойкот новым правилам, отказавшись от посещения всех соревнований, где будет применена «принудительная система идентификации болельщиков».
Фанаты называют меру «репрессивной», «необоснованной», «непрозрачной» и «избыточной», опасаясь, что она будет использована не против хулиганов на трибунах, а против всех, кто по тем или иным причинам неугоден властям.
Застрявшие на канатной дороге в Бакуриани туристы эвакуированы
Эвакуация туристов с остановившейся канатной дороги на горнолыжном курорте Бакуриани успешно завершена. Об этом журналистам сообщили в Компании развития горных курортов Минэкономики Грузии. По данным ведомства, спасатели спустили с канатки 25 пассажиров.
«С момента отключения на месте были мобилизованы сотрудники спасательной службы, которые произвели безопасный спуск отдыхающих с канатной дороги. Спасательная операция завершилась успешно», - информируют в компании.
Канатная дорога на трассе Митарби остановилась примерно в 17:00 по тбилисскому времени. Один из пассажиров сообщил, что они дожидались помощи около часа.
Ранее в Компании развития горных курортов заявили, что причиной отключения стал перепад напряжения. Неизвестно, удалось ли возобновить работу канатной дороги к настоящему времени.
Сборная Грузии сыграла вничью с Португалией в первом матче ЧЕ по регби
Национальная команда Грузии сыграла вничью с Португалией в матче первого тура чемпионата Европы по регби. Встреча проходила сегодня, 6 февраля, на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи и завершилась со счетом 25:25.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы помимо Грузии и Португалии принимают участие Румыния, Россия, Испания и Нидерланды, пишет агентство «Новости-Грузия».
Чемпионат Европы является отборочным соревнованием на Кубок мира. Свою следующую встречу грузинская команда проведет со сборной России 27 февраля. Матч состоится в Тбилиси на стадионе «Динамо – Арена».
Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы и рекордсменом по количеству титулов. Последнее поражение «лелос» в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.
В Бакуриани остановилась канатная дорога с туристами – начата эвакуация
Уже более часа остановлена канатная дорога на горнолыжном курорте Бакуриани. На ней могут находиться до 50 человек, сообщает телеканал «Мтавари».
«Никто не говорит нам, почему ее отключили и как долго она будет выключена. Сейчас -10 градусов мороза», - сообщил журналистам один из туристов.
В комментарии агентству «Самхретис карибче» представительница Компании развития горных курортов при Минэкономики Грузии сообщила, что причиной остановки канатной дороги стало падение напряжения. По ее словам, для эвакуации людей на место ЧП направлены спасатели.
Все канатные дороги на горнолыжных курортах страны, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года. Магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.
Лукашенко: При наступлении Украины Беларусь будет вести себя, как Россия
Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко (США и ЕС не считают его легитимным президентом, обвиняя в фальсификациях на выборах) заявил, что в случае гипотетического наступления украинской армии на сепаратистов в Донбассе белорусская армия поведет себя «точно так же, как российская».
На вопрос российского телеведущего Владимира Соловьева: «То есть это будет совместно?» Лукашенко ответил «конечно». Он прямо не сказал, что Беларусь будет вместе с Россией воевать против Украины, однако его слова и их контекст допускают такую интерпретацию.
«Мы что, тут шутки шутим на южной границе?» - сказал также Лукашенко, имея в виду размещение в Беларуси, неподалеку от границы с Украиной, российских военных. Официально Минск и Москва заявляют о том, что военные прибывают для участия в совместных учениях, которые пройдут с 10 до 20 февраля.
США и их союзники считают, что Россия, собирая войска у границ с Украиной, могут готовить вооруженное вторжение в эту страну. Эти страны выражают обеспокоенность в связи с возможностью наступления также со стороны Беларуси - откуда до Киева ближе всего.
Россия категорически отрицает подготовку вторжения. Вместе с тем российские официальные лица, включая президента Владимира Путина, неоднократно давали понять, что Россия даст силовой ответ на возможное наступление Украины в Донбассе. Украина отрицает планы такого наступления. В Киеве и на Западе опасаются, что Россия может инсценировать агрессивные действия украинских войск, чтобы оправдать вторжение.
Отношения между Беларусью и Украиной существенно испортились после того, как Киев осудил режим Лукашенко за подавление массовых протестов в Минске в 2020 году.
В том же интервью Владимиру Соловьеву, отрывки из которого публикуются в воскресенье, Лукашенко высказал мнение, что спустя 15 лет Украина, как и Казахстан, могла бы присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Какими он видит пути достижения этой цели, он не сказал.
Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишут агентство Reuters и Washington Post.
В Беларусь для участия в учениях прибывают российские войска и военная техника, включая ракетные комплексы «Искандер» и системы ПВО С-400.
Киев посетят главы МИД Австрии, Чехии и Словакии
В Киев по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы прибудут главы МИД Австрии, Чехии и Словакии. Как сообщает Deutsche Welle, совместный визит запланирован на 7-8 февраля.
Первый в истории визит руководителей МИД стран Славковского формата должен продемонстрировать солидарность с Украиной, сказано в заявлении украинского МИДа.
Главными темами переговоров Дмитрия Кулебы с коллегами из Чехии, Словакии и Австрии станут «дальнейшая поддержка Украины, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности».
СМИ: Россия стянула к границе около 70 процентов «армии вторжения»
Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишут агентство Reuters и Washington Post.
По данным источников изданий в американской разведке, число российских батальонных тактических групп у границ с Украиной достигло 83-х, причем всего неделю назад их было около 60. Еще 14 групп, как утверждается, находится в пути. Из публикаций неясно, включены ли в общее число БТГ российские военные, прибывшие в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость».
В одной батальонной тактической группе около 750 военнослужащих. Общее число российских военных у границ с Украиной и в аннексированном Крыму Washington Post оценивает в 100-130 тысяч.
К 15 февраля, как утверждают эксперты, цитируемые Reuters, почва достаточно промерзнет, чтобы тяжелая военная техника смогла перемещаться по бездорожью - это называется одним из условий, облегчающих вторжение. С точки зрения погодных условий его угроза сохранится до конца марта, затем начнется распутица.
Издания - также со ссылкой на американских чиновников - приводят возможные оценки потерь в случае широкомасштабного вторжения. По этим оценкам, потери среди военнослужащих Украины могут составить 5-25 тысяч человек, среди военных России - 3-10 тысяч, среди мирных жителей - 25-50 тысяч человек. Кроме того, как утверждается, вторжение может привести к перемещению до 5 миллионов беженцев в страны ЕС.
Также в публикациях говорится об оценках хода возможной военной кампании. Утверждается, что российским военным может понадобиться всего 2 дня для того, чтобы войти в Киев, но взятие этого города будет сопровождаться многочисленными жертвами. Fox News - со ссылкой на источники в Конгрессе, знакомые с недавним закрытым выступлением главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли перед конгрессменами - утверждает, что Киев может быть взят за 72 часа.
Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и критикуют западных политиков и СМИ, которые заявляют и пишут о такой угрозе. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал последние публикации «безумием и паникерством». «Что если бы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тыс. жертв»? - написал он в твиттере.
США и их союзники считают угрозу широкомасштабного российского вторжения реальной, подчеркивая, что точно не известно, принял ли Владимир Путин решение о таком вторжении. При этом неясно, какие цели может преследовать Россия. В СМИ публикуются различные материалы о возможных планах российского руководства - от локальных боевых действий в Донбассе до вторжения с целью взять под контроль всю территорию Украины. О втором варианте накануне сообщала немецкая газета Bild. Ее публикация вызвала резкую реакцию Москвы, где издание обвинили в поджигании войны.
Гамкрелидзе исключил введение новых ограничений из-за «омикрона»
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе исключил введение новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Ограничений не будет. Главный призыв координационного совета – вакцинироваться, потому что вакцинация предотвращает заражение. Бустеризация также особенно важна. Чем больше будет привитых людей, тем легче мы справимся с пандемией и выйдем из нее с меньшими потерями», - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, пока бустерную дозу сделали всего 6,4% от общего числа полностью вакцинированных граждан, что очень мало. При этом желаемый показатель ревакцинации – 1,2 миллиона человек.
Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. В стране с населением около 3,7 миллиона человек за сутки фиксируется более 20 тысяч новых случаев заражения. При этом от последствий коронавируса ежедневно умирают в среднем по 30-40 человек.
По состоянию на 6 февраля полный курс вакцинации от COVID-19 в Грузии прошли 1 226 924 гражданина, что составляет 42,7% взрослого населения страны.
Жителей Грузии призвали не звонить в «112» без необходимости
Нецелевые звонки затрудняют работу Центра управления общественной безопасностью «112» МВД Грузии в период, когда число обращений граждан значительно увеличилось из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении службы, распространенном сегодня, 6 февраля.
«112» - единый центр для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы. Он же принимает звонки от людей с симптомами коронавируса. В последнее время граждане стали жаловаться, что дозвонится по единому номеру невозможно.
«С начала пандемии «112» активно участвует в процессе борьбы с коронавирусом и работает в особом режиме, чтобы каждый гражданин получал своевременные и высококвалифицированные услуги. В течение суток в Службе «112» фиксируется до 35% нецелевых звонков и звонков информационного характера, что затрудняет рабочий процесс», - говорится в сообщении.
В службе напоминают, что для оперативного реагирования на вызовы «112» разделили на три канала:
- 112 – скорая медицинская помощь;
- 112-1 – полиция и пожарно-спасательная служба;
- 112-2 – COVID-19.
Кроме того, в случае лабораторного подтверждения коронавируса, можно позвонить по номеру «112-2» или зарегистрироваться на специальном портале. После подтверждения в «112», данные передают семейным врачам для дальнейшего наблюдения.
Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. В стране с населением около 3,7 миллиона человек ежедневно фиксируется более 20 тысяч новых случаев заражения. При этом от последствий коронавируса ежедневно умирают в среднем по 30-40 человек.
Казахский оппозиционер спустя 6 лет вернулся в страну - и был задержан
Казахстанский блогер и политический активист Ермек Нарымбай, который в 2016 году из-за уголовного преследования на родине уехал в Киев, 6 февраля прилетел в Алматы и был задержан в аэропорту сразу после того, как прошел паспортный контроль.
Встречать Ермека Нарымбая в аэропорт пришли около 50 человек, однако полиция задержала его до того, как он смог выйти к встречающим.
В конце января Нарымбай написал в фейсбуке о том, что скоро вернется на родину, поскольку верит в «диалог между властью и обществом». Перед вылетом из Киева он также выходил в прямой эфир. 51-летний активист допускал, что может быть задержан сразу же в аэропорту. При этом он утверждал, что «сажать его» властям Казахстана невыгодно из-за репутационных потерь.
Ермек Нарымбай после протестов в 2010 году был осужден к 4-м годам лишения свободы, отбыл половину срока. Как сообщает Радио Ахаттык, Казахская служба Радио Свобода, в октябре 2015 года гражданские активисты Ермек Нарымбай и Серикжан Мамбеталин были осуждены за репост отрывка из книги «Ветер с улицы». За «разжигание розни» Нарымбая приговорили к трем годам лишения свободы. Позже оба активиста опубликовали письма с раскаянием. Апелляционный суд заменил Нарымбаю реальный срок лишения свободы на три года ограничения свободы. В 2016 году Нарымбай покинул Казахстан, несмотря на запрет. Его сегодняшнее задержание в департаменте полиции Астаны объяснили нарушением правил ограничения свободы в 2016 году. Сообщается, что его отправили в СИЗО.
- Оппозиционер принял решение вернуться в Казахстан из Украины после январских событий в Казахстане, когда массовые протесты в ряде городов переросли в беспорядки с человеческими жертвами. Кто именно стоял за беспорядками - до сих пор не ясно. Президент Касым-Жомарт Токаев после подавления беспорядков укрепил личную власть - за счет бывшего президента Нурсултана Назарбаева и его приближенных. При этом Токаев пообещал провести в стране реформы.
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