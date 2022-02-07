Шотландские параллели

Как правило, я не рассказываю о событиях, связанных лично со мной, если они не являются показателем какой-то значительной и масштабной тенденции.

Также и сейчас. На днях со мной произошло маленькое событие, которое, однако, можно очень широко трактовать. В частности, проходя техосмотр автомобиля, из-за какой-то мелочи я сцепился с сотрудником станции технического осмотра. Перепалка хоть и была на высоких тонах, но длилась недолго, пару минут от силы, после чего мы мирно разошлись, однако выводы из этого инцидента можно было сделать очень долгоиграющие.

В Грузии значительной проблемой являются убийства и ранения на почве личной ссоры: кто-то с кем-то сцепился на улице, в магазине, не дай бог, в ресторане по пьянке. Как правило, тут же подбегает большое количество народу, ссорящихся разводят по сторонам, и на этом все заканчивается. Но, увы, конец не всегда такой мирный и оптимистичный – время от времени миротворцы терпят фиаско, и дело доходит до поножовщины или стрельбы. А уж там – кому как повезет. Примерно в 90 случаях в году кому-то крупно не везет – именно столько в среднем происходит в Грузии убийств, и 99% из них связаны именно с локальными, почти ничего не значащими конфликтами.

Сцепиться с инспектором техосмотра может любой человек, в любой стране, но разница между нормальными людьми и дикарями как раз в этом и состоит: кто-то решит, что побуянили и хватит, а кто-то соберет друзей и прибежит мстить. Как правило, такие инциденты всегда списывают на криминал: «Вот, посмотрите, что творится в стране, до чего мы дожили…»

В определенном смысле это так и есть – общая склонность к агрессии удесятиряется благодаря воровскому менталитету, который учит своих адептов никому ничего не прощать. Я, кажется, рассказывал про один совершенно вопиющий случай, но расскажу еще раз. Как-то раз старый бандит вышел из тюрьмы и где-то на пьянке своих дружков встретил дебютанта, которого видел еще до посадки маленьким мальчиком. Старик отметил: «Ну, смотри, как ты вырос, я тебя еще маленьким помню». И через полчаса последовала реакция – несколько ударов ножом со словами «Ты кого маленьким назвал?» Все это так, и борьба с криминальным менталитетом, которую вел наикровавейший из режимов, привела-таки к значительному сокращению подобных безумных случаев. Однако полностью искоренить этот тренд не смогли даже Миша с Вано – убивали и в их период. Убивали из-за мелочей, из-за которых где-нибудь в нормальной стране разве что минут пять погрызлись бы и разошлись по домам.

Но в Грузии вспыхнуть и потерять контроль над разумом может любой человек, даже самый далекий от криминала. Мне приходилось видеть совершенно мирных, законопослушных и спокойных людей озверевшими от гнева не то чтобы совсем из-за ничего, но совершенно точно из-за вещей, которые того не стоили. Такова природа большинства грузин, в том числе и развитых, цивилизованных, европейских – при стычке с условным инспектором техосмотра им очень сложно держать себя в руках, и это одна из причин того, что считаю категорически недопустимым свободное ношение оружия.

Сторонники ношения – как дети малые. «Если человек будет знать, что у противостоящей стороны тоже есть оружие, то он хорошо подумает, прежде чем достать пушку». Так вот, дорогие мои, это есть огромное заблуждение: в этот момент наш человек вообще неспособен думать, и наличие в кармане пушки – гарантия того, что если бы он без оружия развернулся, ушел и через пять минут забыл бы, то сейчас в порыве эмоций обязательно выстрелит. В 90% случаев. Да, потом он будет раскаиваться, вспомнит, что пистолет зарегистрирован, и его в два счета вычислят, но это будет завтра, постфактум, когда уже ничего не исправить.

Еще у них один диковинный аргумент: если кто-то захочет меня ограбить на улице, то я выстрелю, и он сбежит. Это допущение предусматривает реальность, что в наше время ограбление на улице такое распространенное зло, что в борьбе с ним все способы хороши. На самом деле, конкретно в Грузии на улице почти не грабят, «гоп-стоп» уже давно стал достоянием истории, и если на улицах городов и сел страны льется кровь, то не из-за уличных грабежей, а из-за неумения людей держать себя в руках.

Разрешите ношение оружия – и у вас будет не 90, а 900 убийств в год, бессмысленных, глупых, ни за что и ни про что.

Но это не главный вывод из моего инцидента, тем более что он сугубо гипотетический, так как легализация ношения в Грузии никем вообще не рассматривается. Второй вывод значительно более глобальный и прискорбный: похоже на то, что эта черта является, как говорится, эндемической, то есть характерной для той или иной конкретной местности. Это не связано ни с экономическим положением, ни с криминалом, ни с образом жизни, ни с системой ценностей – это часть менталитета, которую можно обуздать, но невозможно исправить.

Могу найти подтверждение за пределами Грузии. На днях я смотрел видеоблог об одном большом и известном городе, где процветают банды, где молодежь ходит с мачете и рубится с жителями соседних кварталов. Там в месяц изымают по несколько сот ножей, но еще столько же остается на руках населения.

Этот город не Рио-де Жанейро или Мехико, как вы могли бы подумать, – это Глазго, процветающий мирный город необыкновенной красоты. Не черные, не латинос, не 500 000 уроженцев Сальвадора в Южном централе Лос-Анджелеса – а самые что ни есть белые, коренные, местные шотландцы...

Там нет ни одной причины, которая могла бы оправдать такой беспредел, – ни экономической, ни политической, ни какой-либо еще. Местная молодежь не может пожаловаться на «отсутствие социальных лифтов» или неблагополучную среду, в Глазго даже гетто нет, в отличие от Парижа или Нью-Йорка. У них нет никаких причин быть такими, но они такие, потому, что... потому. Они уже давно могли стать такими, как, скажем, их соседи по Британии, – англичане, которые спокойным характером также не отличаются, но, по крайней мере, с мачете по улицам не бегают.

Они такие потому, что они такие, в этом единственная причина, и вот именно она и наводит на самые грустные размышления по поводу эпидемии «убийств на почве личной ссоры»…

Наши люди такие не потому, что с экономикой плохо или воровской менталитет – безусловно, обе эти причины усугубляют проблему, которая без них была бы значительно меньше.

Но не они являются ее источником – и пора всем это наконец признать. Каждый может сделать из этого свой вывод: принять это как часть национального характера и жить с этим, как живут шотландцы, или руки в ноги – и долой куда-то туда, где стычка с инспектором техосмотра гарантированно закончится мирно.

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