Абубакар Янгулбаев: «Местный царек решил взять в плен мать своего врага…»

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, вынужденный бежать из России, временно скрывался в Грузии. На прошлой неделе ему пришлось уехать и оттуда. Перед отъездом он рассказал Анастасии Словинской, с чего все это началось, как кадыровцы преследовали и держали в заложниках брата, фактически выкрали его мать, и о том, как устроена сегодня жизнь в Чечне.

«Схватить и удерживать в заложниках мать – это все равно, что забрать сердце этой семьи», – говорит Абубакар Янгулбаев.

История его семьи получила громкую огласку в январе этого года. 20 января чеченские силовики ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде и увезли оттуда его мать – Зарему Мусаеву. В тот день Абубакар последний раз говорил с ней по телефону. Он тогда уже был в Тбилиси и через пару дней собирался встречать родителей здесь, в Грузии.

Абубакар говорит, что у силовиков на руках было постановление о приводе его родителей – судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой, в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Ничего ни о самом деле, ни о его фигурантах им не было известно. Семья уехала из Чечни в 2017 году, в то время как дело, о котором идет речь, было заведено почти два года спустя, рассказывает Абубакар.

Забрать его отца силовики не смогли – его защитил статус судьи, которого, правда, вскоре после этого его лишили. А мать – босую, без лекарств, хотя она диабетик, мужчины фактически выволокли из нижегородской квартиры и увезли в Грозный. Уже там ее обвинили также в нападении на полицейского.

«Сейчас они будут готовить фальсификацию, и там будет как? Четверо сотрудников, которые говорят: «Да, она напала», и она, т.е. четыре слова заинтересованных сотрудников против ее слова. Возможно, ее заставят написать явку с повинной, признательные показания. Неважно, какой статус правовой это имеет. У этого похитителя есть ресурсы, властные полномочия для того, чтобы написать любую бумагу и сказать, что это законно».

Говоря о похитителе, Абубакар имеет в виду главу Чечни Размана Кадырова. Последний прямо высказал угрозы в адрес Янгулбаевых, назвав их террористами.

«Каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала. У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию, и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах. Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

Абубакар говорит, что все началось еще в 2015-м. Тогда его брат Ибрагим завел страницу в соцсетях, где критиковал Кадырова. Вскоре за семьей пришли. Братьев с отцом доставили в резиденцию главы Чечни, избили. Абубакара и Сайди Янгулбаева отпустили, заставив Янгулбаева-старшего подать в отставку. А Ибрагима оставили – он находился в заточении полгода:

«И так мы ждали брата с утра до обеда, с обеда до вечера, с вечера до ночи, и ночью мама запиралась в ванной и рыдала, чтобы никто не слышал. Это все было тяжело. В 2016 году брата вернули. Как оказалось, его держали в подвалах СОБР «Терек» – сейчас это СОБР «Ахмат». Там его систематически пытали, морили голодом, били током, избивали. Он рассказал, что там были другие люди, которые юридически мертвы, есть свидетельства об их смерти, но фактически они живы».

История с братом Абубакара повторилась – спустя год он снова завел страницу в соцсетях, и тогда на него завели дело. Еще полтора года он провел в тюрьме.

«Понятное дело, что возбудить уголовное дело в связи с ненавистью к Кадырову было невозможно, поэтому они сфальсифицировали материалы уголовного дела, что это была якобы ненависть к российским солдатам. В начале 2020 года его отпустили, потому что Путин декриминализировал статью, по которой его обвиняли».

Параллельно Абубакар занялся правозащитной деятельностью. Работал в Комитете против пыток. Занимался делом своего брата и другими делами, связанными с нарушением прав человека на Северном Кавказе.

Все, что происходит в Чечне сегодня, полагает Абубакар, – это долгое эхо пережитых войн:

«По наследству от федеральных войск те преступления, которые они совершали, перешли кадыровцам. Они это продолжают (…) Похитить человека, убить его, уничтожить – это что-то… не важное, что-то обычное, в этом нет никакой ценности. Когда ты вырос и видел все это, когда ночью под окном у тебя были перестрелки, взрывы, ты выходишь, идешь в школу и по дороге видишь, как лежат трупы, мозги, кишки, то относишься к этому, как к чему-то нормальному… Нормальным стало, когда ребенок в семь лет теряет ноги, нормальным стало, что дети остаются сиротами, женщины – вдовами».

При этом рискует сегодня каждый житель Чечни, говорит Абубакар, независимо от его положения и статуса. Рискует не просто имуществом или должностью, а жизнью и здоровьем. Рискует любой, кто может показаться неугодным сегодняшнему лидеру Чечни:

«В зоне риска тот же Уполномоченный по правам человека Чечни Солтаев, тот же Магомед Даудов. Все эти люди, они были и остаются в зоне риска. Их тоже пытали, их тоже сажали в подвалы. Все эти министры, над ними тоже издеваются. Не издеваются только над одним человеком – над Кадыровым».

В конце прошлого года Абубакара задержали и допросили. После этого он и оказался в Грузии. Правда, провел здесь немного времени.

«Грузию обожаю. Она мне очень напоминает Чечню. Если бы Чечня была такой же независимой, как Грузия, она была бы примерно такой же, и люди были бы, скорее всего, такие же. Я здесь быстро нашел друзей. Все такие добрые, радушные, хотят помочь… Но, несмотря на все это, и тут находиться, как мне говорят, небезопасно. Я сам этого не чувствую. Я сам чувствую, что я в убежище. Но послушаюсь тех, кто знает лучше. Придется уехать хотя бы на время», – говорит Абубакар.

В настоящее время он и его родные уже находятся за границей.