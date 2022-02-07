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Неизвестные избили помощника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили
Четверо неизвестных избили на Печерске помощника генерального прокурора Украины Зураба Адеишвили. 49-летний мужчина находится в больнице. Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Информацию об избитом мужчине полицейские получили от медиков.
«Предварительно установлено, что к пострадавшему - помощнику генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали», - рассказали в полиции.
Сейчас следователи устанавливают личности нападающих.
Зураб Адеишвили дважды был министром юстиции Грузии (в 2003-2004 и в 2008-2012 гг.), также он некоторое время занимал должности главы Государственной безопасности (февраль-декабрь 2004) и генерального прокурора Грузии (июнь 2004 - январь 2008). Его называют одним из ближайших соратников Михаила Саакашвили. После ухода последнего в отставку с поста президента Грузии Адеишвили был обвинен в организации пыток в грузинских тюрьмах.
Сейчас он живет в Украине, был советником в кабинете министров, а затем стал советником в Офисе генерального прокурора. На требование Грузии о его выдаче Украина ответила отказом.
Другие новости дня
Инициативная группа выдвинула Владимира Пухаева кандидатом в президенты
Собрание инициативной группы в поддержку Владимира Пухаева состоялось сегодня, 7 февраля, в Цхинвали. За выдвижение своего кандидата на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно проголосовали свыше 100 участников мероприятия, регистрация продолжилась и во время собрания.
Председателем собрания был избран Игорь Алборов, а секретарем – Аннет Кулумбегова. По словам Алборова, Владимира Пухаева он знает с детства с самой положительной стороны. Он отметил, что Пухаев с красным дипломом окончил академию имени Фрунзе в Москве, а также выделил его незаурядные лидерские качества, пишет информагентство «Рес».
«Решение баллотироваться на пост президента я принял ради своего народа, своей Осетии. Наша республика должна процветать. Своей задачей я также ставлю улучшить жизнь тех, кто с оружием в руках отстаивал свою родину, им мы должны уделить достойное внимание», - сказал в свою очередь Владимир Пухаев.
Сегодня также прошло собрание инициативной группы по выдвижению на пост президента депутата югоосетинского парламента Гарри Мулдарова. Председателем собрания избрали Зазу Дриаева, а секретарем Жанну Кабисову. На собрании инициативной группы было зарегистрировано 110 человек, единогласно проголосовавших за выдвижение своего кандидата.
Председатель собрания Заза Дриаев назвал Мулдарова перспективным представителем молодежи. Кандидата на собрании поддержал и депутат Алан Алборов. Он тоже охарактеризовал Мулдарова как справедливого и честного человека.
Суд взыскал с Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску Пригожина
Симоновский суд Москвы взыскал с соратницы Алексея Навального Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску петербургского бизнесмена, «повара Путина» Евгения Пригожина. Истец требовал с Соболь, которая в данный момент находится за пределами России, компенсации морального вреда, «причиненного распространением не соответствующих действительности и порочащих сведений».
В апреле прошлого года Симоновский суд взыскал с Соболь 500 тысяч рублей по такому же иску.
За последние несколько лет Евгений Пригожин подал множество исков против оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить «повару Путина» и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования команды Навального задели честь и достоинство бизнесмена. В одном из материалов утверждалось, что некачественная продукция комбината «Московский школьник», который связывают с Пригожиным, оказалась причиной вспышки дизентерии в московских детских садах и школах.
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина», с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», и с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трех российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний «повара Путина» в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список. «Повар Путина» также находится под санкциями Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.
- В июне в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осужден за грабеж, разбой и мошенничество.
В Абхазии вновь введены веерные отключения электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия вновь введены веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
«В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 м, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса, вводятся ограничения на поставку электроэнергии», – сказано в сообщении.
Отключения затронут не только восточную часть Абхазии. Ограничения вводятся и по перетоку электроэнергии из России – «из-за высоких нагрузок и во избежание аварий в системе».
В сообщении «Черноморэнерго» указано, что в Сухуми ограничения будут вводиться «в случае достижения нагрузок пиковых величин».
«Ограничения будут сняты в случае понижения потребления электроэнергии», – заявляют в компании.
Сегодня же в «Черноморэнерго» сообщили агентству RESPUBLICA, что абхазское правительство ведет переговоры в Москве об увеличении объемов перетока электроэнергии. Однако в ведомстве не стали раскрывать детали переговоров.
В Южной Осетии женщина не получила поддержки для выдвижения в президенты
Собрание инициативной группы по выдвижению Нелли Гогичевой на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия не состоялось.
Как пишет агентство «Рес», поддержать Гогичеву пришли всего около 20 человек – для выдвижения кандидата же необходима поддержка как минимум ста граждан.
«Думаю пытаться организовать собрание повторно – смысла нет. Сейчас ситуация такова, что среди людей много заболевших. К тому же мы организовывали наше собрание, не опираясь на финансовую поддержку, и люди, которые собрались, пришли зная, что им с этого не будет никакой выгоды. Мне все равно очень приятно, что люди пришли меня поддержать. То, что собрание не состоялось – это конечно обидно, но это еще не конец. Как говорится, мы проиграли битву, но не войну», – сказала Гогичева и добавила, что дальше будет продолжать бороться за справедливость и процветание югоосетинского народа.
Сегодня в Цхинвали прошли собрания еще двух инициативных групп. Одна из них поддержала выдвижение лидера партии «Ныхас», бывшего сотрудника КГБ, предпринимателя Алана Гаглоева; вторая – бывшего депутата парламента, врача Алана Козонова.
При этом в югоосетинский ЦИК поступило уведомлении от Компартии, которая 15 февраля планирует провести съезд. На нем коммунисты планируют утвердить кандидатуру Таймураза Тадтаева.
Завтра в Цхинвали пройдёт съезд партии «Единая Осетия», на котором выдвинут кандидатуру действующего президента Анатолия Бибилова на второй срок.
В правительстве РФ начали проверять готовность к жёстким санкциям
В правительстве России на прошлой неделе начались совещания, на которых обсуждается готовность российской экономики к возможному введению США и их союзниками новых санкций. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на свои источники.
Соединённые Штаты, Великобритания и страны ЕС заявляют, что введут жёсткие санкции в случае российского вооружённого вторжения в Украину. Конкретного перечня этих санкций пока нет, СМИ со ссылками на различные источники писали о том, что обсуждаются такие меры, как введение экспортных ограничений, санкции против российского суверенного долга, крупнейших банков, отключение России от банковской системы SWIFT, индивидуальные санкции против крупных предпринимателей и глав госкорпораций.
Как стало известно The Bell, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным санкциям. Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и крупных банков. На устойчивость проверяли как предприятия реального сектора экономики, включая Почту России, "Аэрофлот" и РЖД, так и финансовые организации, утверждают источники издания.
В частности, в ходе стресс-тестов моделировали отключение России от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. "Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа", – сказал о результатах "учений" один из собеседников The Bell. Официально в аппарате правительства проведение стресс-тестов не комментировали.
Ранее сообщалось, что свои технологические учения провёл "Сбер". На них, в частности, моделировалась ситуация отключения IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft и других компаний.
Американские официальные лица, включая президента США Джо Байдена, ранее заявляли, что Запад введёт против России беспрецедентные, "невиданные" и "калечащие" санкции в случае вторжения в Украину. При этом о конкретных параметрах всё ещё продолжаются дискуссии. Среди спорных моментов, например, отключение России от SWIFT или запрет на поставку американской вычислительной и даже бытовой техники, включая смартфоны.
Россия отрицает планы вторжения в Украину, однако США в последнее время заявляют, что нападение возможно фактически в любой момент: российская вооружённая группировка у границ, как сообщается, растёт с каждым днём.
В Южной Осетии выявили 104 новых случая коронавируса, один пациент скончался
Тестирование на коронавирус в самопровозглашенной республике Южная Осетия провели у 320 человек, выявив 104 новых случая заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2180 человек, 50 сняты за сутки с учета медиков с отрицательным результатом теста», – сказала глава Югосетпотребнадзора.
В «красную зону» инфекционной больницы медцентра Южной Осетии за сутки госпитализирован один человек, один пациент скончался в реанимации, сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«Всего проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 68 человек, трое пациентов выписаны из стационара, шесть человек проходят лечение в реанимации. Мужчина (74 года) скончался от последствий ковида. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечение, на сегодняшний день составляет 1024 человека с положительным результатом теста на коронавирус», – уточнила Туаева.
В Южной Осетии количество инфицированных с начала пандемии составило 13 205 человек, 11 025 выздоровели, 206 скончались.
В Тбилиси возник пожар на рынке Элиава
Пожар возник на самом крупном тбилисском рынке строиматериалов и автозапчастей «Элиава». Территория рынка расположена на Левой Набережной, и на некоторое время в этом районе было перекрыто движение автомобилей.
Высокое пламя и сильное задымление были видны из проезжающих мимо пожара автомобилей. Проблемы прибывшим на место пожарным также мешал сильный ветер. Для локализации огня работали не менее 10 бригад пожарных.
В течение 40 минут пожар был ликвидирован, в настоящее время идет обработка отдельных очагов огня, пишет агентство «Новости-Грузия».
Информация о пострадавших в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями не поступала. По данным спасателей, огонь распространился на площадь от 1000 до 1500 квадратных метров, сообщил Отар Кереселидзе, глава тбилисского управления службы ЧС МВД.
Причина пожара до сих пор неизвестна. По факту начато следствие.
В Грузии четыре оппозиционные партии вступили в «Антиоккупационный совет»
В Грузии создан «Антиоккупационный совет». В селе Кирбали в районе разделительной линии сегодня прошла презентация, на которой присутствовали представители оппозиции и члены «Антиоккупационного движения».
На этом этапе в рамках совета объединяются четыре партии – «Единое национальное движение» (ЕНД), «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Дроа».
Как заявил член ЕНД Георгий Барамидзе, Россия должна платить дипломатическую, политическую и экономическую цену за каждого похищенного гражданина Грузии. Цель создания совета – «вернуть вопрос оккупации в политическую повестку», пишет СОВА.
«Мы живем в страхе из-за того, что страна и наши территории оккупированы. Как мы можем жить хорошо. Они продвинулись на 30 метров, забрали почти половину кладбища. Я никого не видел здесь от правительства, разве что полиция поднимается изредка. Все пущено на самотек, никакого контроля, они продвигаются все глубже», – заявил один из местных жителей.
Михаил Саакашвили рассказал о «плане Москвы по захвату Грузии»
По словам экс–президента Грузии Михаила Саакашвили, Россия не ограничится аннексией Цхинвальского региона и захватом порта Анаклия. Бывший глава государства, находящийся на родине в заключении, опубликовал очередное послание, в котором изложил «план Москвы», передает СОВА.
«В 2009 году Россия уже приняла решение захватить территорию Анаклии. Лично я принял окончательное решение построить там большой порт в 2011 году, до этого у меня была только идея. Получается, что русские заранее хотели захватить глубоководную территорию.
Тогда они предприняли шаги по нашей дестабилизации, взорвали гамгебели (глава администрации – ред.) Цаленджихи в районе разделительной линии и заложили бомбу на Сенакской железной дороге. Также в Батуми был взорван глава спецподразделения. Теракты были остановлены после моих двух встреч с Байденом и нескольких телефонных разговоров с ним и Обамой, после чего Обама дважды достаточно резко говорил с Путиным на эту тему. В результате этой дипломатии были остановлены теракты, демаркация «границы» в Цхинвальском регионе и вдоль разделительной линии.
В селе Переви Сачхерского района они вернули «границу» к исходным меткам и перестали пытаться захватить Анаклию и плотину Ингури.
Боюсь, сейчас они смогут осуществить свой план. И им никто ничего не скажет — «мы ведь не можем быть яблоком раздора между Западом и Россией. Россияне почти завершили бордеризацию «Южной Осетии» и теперь заняты дополнительными 200 кв. км., куда также входит Трусовское ущелье.
Россия не ограничится аннексией Цхинвали и присоединением Анаклии. Они знают, что эти шаги вызовут в Тбилиси волнения, и подготовили для этого инфраструктуру путем внедрения агентуры в силы обороны, в СГБ, в другие сферы, через Альт-Инфо, в том числе посредством внедрения агентуры в Церковь т.н. пятой колонны. А также при помощи одного из ведущих политиков «Мечты», который известен тесными связями с ФСБ. Из него делают открытого лидера «русской Грузии».
Таков российский план. Мы должны смочь и совместно с западными партнерами избежать худшего», – написал Саакашвили.
Ранее, на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин готовится к аннексии Южной Осетии.
Азербайджан передал Армении восемь военнопленных
Азербайджан сегодня передал Армении восемь военнопленных. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
«Руководствуясь принципом гуманизма, Азербайджан 7 февраля вернул 8 армянских военнослужащих», – говорится в сообщении азербайджанского ведомства.
Сообщается также, что некоторые из возвращенных военнослужащих были пленены во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября прошлого года.
Как пишет Радио Азатутюн, Министерство иностранных дел Армении подтвердило возвращение из азербайджанского плена восьми армянских военнослужащих, опубликовав их имена.
По информации ведомства, это Саргис Тарзян, Вардгес Балаян, Армен Петросян, Артур Бабаян, Амаяк Саргсян, Гурген Галоян, Григор Кюрегян и Вагаршак Малоян.
В МИД отметили, что возвращение пленных было осуществлено по итогам состоявшейся 4 февраля видеоконференции с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Петиция Яшина за отставку Кадырова собрала десятки тысяч подписей
Петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова, размещённая утром в понедельник на сайте Change.org оппозиционным политиком Ильёй Яшиным, за несколько часов набрала более 25 тысяч подписей.
Поводом для петиции стали недавние угрозы Кадырова в адрес его оппонентов из семьи Янгулбаевых, а также журналистов и правозащитников. Яшин, однако, указывает на результаты деятельности Кадырова во главе Чечни в целом. Как сказано в петиции, он "превратил регион в обособленное государство внутри РФ. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают".
Также, как говорится в петиции, "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам". Здесь имеются в виду недавние высказывания соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, в адрес Янгулбаевых.
"Мы требуем от президента России подписать указ об увольнении его с поста главы Чеченской республики", – говорится в документе.
Яшин также опубликовал видео с публичным обращением к Кадырову. "Привет, Рамзан, я Илья Яшин – друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад" – такими словами начинается обращение.
Кадыров на петицию и обращение Яшина пока не отреагировал. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о петиции ответил, что в Кремле её не воспринимают всерьёз, поскольку на Change.org, по его словам, "обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами".
- Кадыров известен множеством заявлений с угрозами в адрес тех или иных деятелей – от украинских политиков и французских карикатуристов до российских оппозиционеров. В последнее время внимание привлекли его слова о семье Янгулбаевых, представителей которых он сравнил с террористами и заявил, что они должны быть или арестованы, или уничтожены. В Чечне началась кампания ненависти по отношению к Янгулбаевым, которых власти республики обвиняют в причастности к деятельности оппозиционного телеграм-канала.
- Илья Яшин – российский оппозиционер, в прошлом году он ушёл в отставку с поста главы Красносельского муниципалитета Москвы. По многим вопросам он сотрудничал с командой Алексея Навального, однако не был её прямым участником. В отличие от многих соратников Навального, он не уехал из России.
- Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года. За убийство были осуждены уроженцы Чечни, в том числе бывшие офицеры силовых структур республики. Заказчики преступления не установлены.
Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Александр Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси, заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
«Как только я пойму и президент [РФ] мне скажет, что в этом есть необходимость», – сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Как пишет ТАСС, Лукашенко также задался вопросом: «В этом есть какая-то необходимость жизненная?»
В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
«Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», – сказал он.
В августе прошлого года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
Ранее Лукашенко говорил, что если Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то «сразу возбудится Грузия, возбудятся страны, где есть территориальные претензии, сразу Запад вспушится» и что вряд ли это нужно самой России.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Протест дальнобойщиков в Оттаве: ситуация «вышла из-под контроля»
Мэр столицы Канады Оттавы объявил в городе режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся более недели массовых протестов против ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19.
По словам мэра Джима Уотсона, ситуация в городе "полностью вышла из-под контроля": участники протестов, значительную часть которых составляют водители-дальнобойщики, перекрыли своими грузовиками центр города. Кроме того, они разбили палаточный лагерь. Протестующих существенно больше, чем полиции. Мэр утверждает, что они нарушают общественный порядок, хотя крупных инцидентов, связанных с насилием, отмечено не было.
Протесты начались в январе в связи с требованием обязательной вакцинации для всех водителей грузовиков, пересекающих границу США и Канады. Дальнобойщики устроили блокаду пограничных пропускных пунктов, а также акцию протеста в столице. К ним присоединились и другие активисты с требованиями отмены различных коронавирусных ограничений, а также отставки правительства Джастина Трюдо.
Ожидается, что силы полиции в городе будут укреплены. Власти не исключают, что начнут задерживать тех, кто оказывает помощь участникам протестов, в частности снабжает их горючим и продуктами питания. Сообщается, что полиция уже изъяла у протестующих часть запасов.
Власти также утверждают, что среди организаторов протестов есть крайне правые экстремисты. Протестующие заявляют, что это не так, и что суть их требований - прежде всего экономического характера: утверждается, что из-за требования обязательной вакцинации многие потеряли работу.
По опросу, данные которого приводят Би-би-си, с требованиями протестующих солидаризируется 32 процента жителей Канады.
Макрон едет в Москву обсуждать с Путиным эскалацию вокруг Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня приедет в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным кризис вокруг Украины. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.
Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности.
В интервью французскому изданию Journal du Dimanche президент Франции рассказал о целях своего визита в Москву. По его мнению, Запад может заключить сделку с Россией, которая позволит предотвратить военный конфликт. Французский президент отметил, что действия России направлены "не на Украину, а на уточнение правил c НАТО и ЕС". "Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, который позволит сохранить их суверенитет и мир, – сказал Макрон. – Это должно делаться с уважением к России и с пониманием современных травм этой великой нации и великой страны", – цитирует Макрона Русская служба Би-би-си.
Накануне встречи с Путиным, Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. По сообщению Белого дома, лидеры США и Франции обсудили последние шаги в области дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание российского военного потенциала на украинских границах. Они также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Сегодня же с визитом в США отправляется канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.
Ранее Шольц пообещал Москве "очень масштабные и очень жесткие санкции" в случае эскалации вокруг Украины. В ответ на вопрос, коснутся ли они "Северного потока – 2" он ответил, что "нет ничего, что исключено".
Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
Визиты президента Франции и канцлера Германии проходят на фоне резкого роста напряженности в Европе, связанной с опасениями Запада по поводу возможности российского военного вторжения в Украину. Москва планы вторжения на территорию соседнего государства категорически отрицает.
Бибилов заявил о необходимости объединить разделенный осетинский народ
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает разделенность осетинского народа важной проблемой, которую необходимо решить. Об этом югоосетинский лидер заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
«Программа «Пять шагов в Россию», которую мы анонсировали ранее, нужна, чтобы создать условия для того, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Это не моя прихоть, это желание нашего народа еще с 20-х годов прошлого столетия. Осетины – разделенный народ, и эту разделенность обязательно надо устранять. Многие говорят, что Южная Осетия должна быть независимой, но больше независимости важное значение имеет единение этноса, одного народа с едиными традициями, обычаями, языком», – сказал Бибилов.
Он заявил, что Южная Осетия «самостоятельно не выходила из состава тогда еще Российской империи», и в 90-х годах прошлого столетия на референдуме «99,9% населения республики проголосовали, чтобы остаться в составе Советского Союза».
«Столько же проголосовало, чтобы войти в состав Российской Федерации – это стремление и желание народа, и мы будет делать те шаги, которые позволят решить этот вопрос», – подчеркнул он.
По словам Бибилова, в настоящее время югоосетинское руководство стремится развивать интеграционные процессы с РФ – это и подписание соглашений, в том числе в сфере картографии, интеграция таможенных органов, повышение заработных плат бюджетникам и другие.
COVID-19 в Грузии: 11 235 новых случаев, 34 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 34 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 246.
За сутки в стране выявили 11 235 новых случаев коронавируса. Накануне, в воскресенье провели относительно мало тестов – 33 905: PCR-тестов – 12 981, экспресс–тестов на антиген – 20 924.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 33,14%, за последние 14 дней составляет 27,37%, за неделю – 30,99%.
Выздоровели еще 17 130 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 325 838, выздоровевших – 1 106 221.
В настоящее время в Грузии 210 274 активных случая инфицирования, 5850 пациентов лечатся в клиниках, 1146 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 722 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 751 192.
В Южной Осетии распространили фейковое обращение Анатолия Бибилова
Правоохранительные органы Южной Осетии изучают факт распространения фейкового обращения к избирателям от имени президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова.
Как пишет агентство «Рес» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обращение «злоумышленники забросили в почтовые ящики десятков цхинвальцев, а впоследствии оно появилось в социальных сетях».
«Редакция обратила внимание на то, что для придания большей «достоверности» своему продукту, авторы данной фальшивки выполнили его на светокопии официального бланка администрации президента с использованием скана подписи главы государства.
Сам текст написан корявым языком, содержит самовосхваления, ни в коей мере не свойственные главе государства, призван создать искаженное представление о личности президента, а данная акция является пропагандистским ходом в духе приёмов «черного пиара», попыткой дискредитировать президента и сократить его социальную поддержку среди народа республики в преддверии выборов», – пишет агентство «Рес».
Отметим, что в фейк-обращении Бибилова говорится, что «Южная Осетия стала сильной и богатой страной».
«Мы четко решаем вопрос о границах с Грузией, ведем диалог с Россией по поводу таможни между странами. Пять лет назад я обещал, что таможня будет отменена, и, хотя формально этого не произошло, фактических проблем здесь у нас нет», – сказано в листовке.
В фейк–обращении также указано, что на съезд партии «Единая Осетия», на котором будет выдвинута кандидатура Анатолия Бибилова на второй президентский срок, приедет лидер «Единой России» Андрей Турчак (Секретарь Генерального совета российской правящей партии – ред.).
«Уверен, при поддержке А.А.Турчака мы справимся с любой оппозицией, с теми предателями, которые бесчинствуют в парламенте, подрывая мир и спокойствие», – говорилось в «обращении Бибилова».
При этом сегодня в пресс-службе партии «Единая Осетия» заявили, что на съезде, который пройдет 8 февраля, будет подписано соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».
Российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине
Российские спортсмены стали победителями в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это второе золото россиян на этой Олимпиаде.
За команду под флагом Олимпийского комитета России выступали в одиночном мужском катании Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
По итогам выступлений россияне набрали 74 очка, на втором месте — команда США с 65 очками, на третьем японские фигуристы, набравшие 63 очка.
Российские фигуристы обеспечили себе первое место в командных соревнованиях досрочно, ещё перед заключительной дисциплиной — произвольной программой в женском одиночном катании. Камила Валиева, которая в этом сезоне не проиграла ни одного турнира, показала лучший результат в женском одиночном катании, набрав 179 баллов. Она стала также первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.
Российские спортсмены выступают в Пекине, как и прошлым летом на Играх в Токио, под флагом Олимпийского комитета России. При награждении медалистов звучит не гимн России, а фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На одежде спортсменов нет российской символики. Эти ограничения введены в связи с многочисленными нарушениями в России правил по борьбе с допингом.
Грузинская команда, впервые выступавшая на командном турнире, уступила Китаю лишь по дополнительным параметрам и заняла шестое место.
Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с 70-летием правления
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием вступления на престол, пожелав ей дальнейших успехов на высоком и почетном посту. Его обращение публикует Патриархия Грузии.
«От имени Грузинской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием вступления на престол Соединенного Королевства Великобритании. Период вашего правления особенный и самый значительный как в жизни вашей страны, так и в истории королевских династий», - говорится в обращении.
Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За время ее правления в Великобритании сменилось 14 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля. Кроме того, ряд бывших британских колоний за последние 70 лет получили независимость, несколько стран Содружества стали республиками, а сама Великобритания с 1973 года являлась членом Европейского Союза и покинула его в 2020 году, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сейчас 95-летняя королева Великобритании является не только монархом с самым долгим сроком правления из ныне здравствующих, но и самой старшей все еще находящейся на троне главой монархии.
США заявляют об остановке «Северного потока - 2» в случае войны в Украине
В правительстве США вновь заявили о возможности остановки газопровода «Северный поток - 2» в случае вторжения России в Украину.
С комментариями в эфире телеканала NBC выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Если Россия вторгнется в Украину, проект «Северный поток - 2» тем или иным образом не будет продвигаться. И Россия понимает, что мы действуем в координации с партнерами», - сказал Салливан.
Отвечая на вопрос, заявит ли о мерах против газопровода канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего предстоящего в понедельник визита в Вашингтон, Джейк Салливан ответил, что пусть сам германский канцлер сообщает о намерениях Берлина.
Приверженность Германии пуску трубопровода, по которому газ будет поступать в Западную Европу по дну Балтийского моря, отчасти вызвала сомнения в дальнейшей прочности трансатлантических связей, пишет dpa.
США и ряд стран Восточной Европы, включая Украину, критикуют проект, называя его средством политического давления России на Европу. При этом администрация нынешнего американского президента Джо Байдена на данный момент выступает против санкций, чтобы не осложнять отношения с ФРГ. Но в случае российского вторжения ситуация может измениться, о чем недавно говорил, к примеру, представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Москва планы вторжения на территорию соседнего государства категорически отрицает.
В США не исключают, что операция может начаться уже в феврале. Советник Байдена Салливан 6 февраля заявил, что Россия может перейти к боевым действиям на украинской территории «в любой из предстоящих дней или недели через две». Российские действия могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение, добавил Салливан.
Reuters и The Washington Post в воскресенье со ссылкой на американских официальных лиц написали, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного наступления.
В украинском руководстве угрозу российского вторжения считают вполне реальной, но призывают без причины не нагнетать ситуацию и не сеять панику, чтобы еще больше не навредить экономике Украины. «Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий», - подчеркнул в воскресенье в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин ушел из организации
Глава правозащитной организации «Комитет против пыток», член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин, ушел из организации. По его словам, это никак не связано с угрозами, которые ранее высказали в его адрес Рамзан Кадыров и другие руководители Чечни. По словам Каляпина, причиной его решения стали разногласия с коллегами - в частности, по вопросу развития «Комитета против пыток».
«Я считаю, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на ее основе также выстраивать общественно-политические действия. Все научились писать жалобы прокурору, в суд, в Следственный комитет, а надо что-то новое: с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать. Коллегам это очень не нравилось. Им просто было лень этим заниматься», - объяснил Каляпин.
Сообщается, что вместо Каляпина пост председателя «Комитета против пыток» занял член организации Сергей Бабинец.
В январе Рамзан Кадыров назвал Игоря Каляпина, который, в числе прочего, занимался проблемой прав человека в Чечне, а также еще нескольких правозащитников и журналистов «пособниками террористов», призвав задержать их. Кадыров также заявил, что власти республики «всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы». С угрозами выступил также и ближайший соратник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов.
Ряд правозащитников и СМИ обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием завести против чеченского руководства уголовное дело о возбуждении ненависти. Ответов от ведомств пока нет.
Путину предложили выступить онлайн на конференции в Мюнхене
В предстоящей в феврале в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности примут участие федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис, а также еще примерно 35 глав государств и правительств.
Приезд Харрис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие, передало 6 февраля агентство dpa со ссылкой на председателя конференции Вольфганга Ишингера.
Российский президент Владимир Путин, как сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом году участвовать в форуме не планировал. Но Ишингер предложил Путину изложить свою позицию, выступив перед мировыми лидерами в режиме видеоконференции. «Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее», – приводит слова Ишингера «Немецкая волна».
Мюнхенская конференция считается крупнейшим форумом по вопросам евроатлантической безопасности. В прошлом году мероприятие из-за пандемии коронавируса прошло в онлайн-формате. В этом году, несмотря на волну «омикрон-штамма», организаторы решили вернуться к привычному режиму, заявив о «колоссальной потребности» личных встреч политиков в сфере безопасности.
Конференция пройдет с 18 по 20 февраля при соблюдении строгих противоэпидемических мер. Вместо обычного числа участников, превышающего 2 тысячи, сейчас разрешено не более 600. На форуме ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Из США, помимо Харрис, прилетят госсекретарь Энтони Блинкен, а также 30 членов Конгресса.
Издание «Коммерсантъ» писало со ссылкой на информированный источник, что глава МИД России Сергей Лавров в нынешнем году не будет участвовать в конференции в Баварии. В предыдущие годы Лавров почти всегда возглавлял российскую делегацию в Мюнхене, кроме 2007 года, когда там с речью, впоследствии широко цитируемой, выступил Путин, и 2016 года, когда туда летал тогдашний премьер Дмитрий Медведев.
- Подготовка к конференции в Мюнхене в этом году ведется на фоне резкого роста напряженности в Европе, связанной с опасениями Запада по поводу возможности российского военного вторжения в Украину, а также на фоне дискуссии между Москвой с одной стороны и США и НАТО с другой – по выдвинутым Россией требованиям так называемых гарантий безопасности в Европе.
- Российские власти, отрицающие планы вторжения в Украину, добиваются, прежде всего, отказа Североатлантического союза от дальнейшего расширения на восток. Западные союзники уже ответили, что готовы вести диалог с Россией, но не поступятся своими основными принципами, в том числе правом каждой отдельной страны самостоятельно решать, вступать ли ей в НАТО.
Болельщики «Ахмата» - единственные, кто не выступил против Fan ID
Футбольные фанаты пятнадцати из шестнадцати клубов Российской премьер-лиги присоединились к протесту против введения Fan ID, так называемого «паспорта болельщика», пообещав не посещать матчи до отмены нового правила посещения стадионов.
Единственные, кто не сделал никакого заявления относительно Fan ID - это болельщики грозненского клуба «Ахмат», отмечает издание Sports.ru.
Законопроект о введении электронного паспорта болельщика был принят Госдумой и пописан Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Документ должен вступить в силу 1 июня. Fan ID потребуется для посещения определенных соревнований, перечень которых определит правительство. Паспорт можно будет оформить на портале Госуслуги. Официально документ нужен для «идентификации зрителей», он будет хранить в себе информацию о действиях владельцев. Без него нельзя будет купить билеты на важные спортивные мероприятия.
Систему уже использовали в России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на чемпионате мира по футболу в 2018-м и во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Крупнейшие фанатские объединения московских «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива», петербургского «Зенита», казанского «Рубина», «Краснодара», «Ростова», «Сочи» и других клубов РПЛ объявили бойкот новым правилам, отказавшись от посещения всех соревнований, где будет применена «принудительная система идентификации болельщиков».
Фанаты называют меру «репрессивной», «необоснованной», «непрозрачной» и «избыточной», опасаясь, что она будет использована не против хулиганов на трибунах, а против всех, кто по тем или иным причинам неугоден властям.
Застрявшие на канатной дороге в Бакуриани туристы эвакуированы
Эвакуация туристов с остановившейся канатной дороги на горнолыжном курорте Бакуриани успешно завершена. Об этом журналистам сообщили в Компании развития горных курортов Минэкономики Грузии. По данным ведомства, спасатели спустили с канатки 25 пассажиров.
«С момента отключения на месте были мобилизованы сотрудники спасательной службы, которые произвели безопасный спуск отдыхающих с канатной дороги. Спасательная операция завершилась успешно», - информируют в компании.
Канатная дорога на трассе Митарби остановилась примерно в 17:00 по тбилисскому времени. Один из пассажиров сообщил, что они дожидались помощи около часа.
Ранее в Компании развития горных курортов заявили, что причиной отключения стал перепад напряжения. Неизвестно, удалось ли возобновить работу канатной дороги к настоящему времени.
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