Пять минус один – новый день принес новых кандидатов

Сразу пять инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Южной Осетии провели сегодня собрания в Цхинвале. Единственный вероятный претендент-женщина, Нелли Гогичева, не смогла мобилизовать собственных сторонников.

Сегодня в Цхинвале собралась и инициативная группа по выдвижению экс-сотрудника КГБ, бизнесмена и лидера парламентской партии «Ныхас» Алана Гаглоева. Сторонникам кандидата не хватило мест в актовом зале местного НИИ: здесь было зарегистрировано 120 делегатов. Пригласил Гаглоев и представителей общественных организаций и других возможных кандидатов в президенты. В первых рядах можно было увидеть Гено Каджаева, Давида Санакоева, Гарри Мулдарова, Александра Плиева, вдову Инала Джабиева Оксану Сотиеву и членов созданной ею организации «Гражданская платформа». Из-за большого числа проходивших регистрацию членов инициативной группы заседание началось с получасовым опозданием.

Кандидата представила соратница Алана Гаглоева, депутат парламента от партии «Ныхас» Зита Бесаева:

«Мы прекрасно понимаем, что существует узурпация власти, превышение полномочий, неисполнение демократических принципов. Нет защиты прав и свобод человека и гражданина, нет гарантий конституционных прав граждан нашего государства и многое другое. Что вызывает у нас недовольство и, конечно же, желание бороться за то, чтобы к власти пришли достойные люди, которые бы смогли изменить ситуацию. Мы забываем о том, что нам надо строить государственность… Сегодня для нас главная задача – чтобы ситуация в республике изменилась в лучшую сторону, чтобы мы слышали друг друга, чтобы не было деления на наших и не наших… Только в единстве наша сила, и мы должны это понимать… Будет нескромно, если буду расхваливать этого человека (Алана Гаглоева), но скажу очень кратко: по крайней мере, во время той совместной деятельности, которая у нас была, я видела в этом человеке большое чувство патриотизма, желание изменить (что-то к лучшему), ответственность, которую он каждый раз берет на себя, активное участие в политической жизни общества».

Сам Гаглоев, обращаясь к собравшимся, напомнил, что остается верным своим принципам:

«…Мы и пять лет назад встречались, и между нами была договоренность. То, что мы хотели сделать, и тот путь, на который мы встали, – об этом многие уже слышали. Сейчас не место и не тот формат, чтобы говорить о моей программе и тратить ваше время на это. Но, как сказала Зита Григорьевна, мы выбрали свой путь, дошли по нему до сегодняшнего дня, и дальше с теми же идеями будем идти во благо Осетии, пока… закон не займет свое место... Я обращаюсь к каждому из вас, если бы я отошел от сказанного мной тогда, сейчас бы вы вновь меня не поддержали и меня бы рядом с вами не было».

Алан Гаглоев уже принимал участие в выборах президента Южной Осетии в 2017 году. Его соперниками тогда были Анатолий Бибилов и Леонид Тибилов. Неожиданно для многих на тот момент уже бывший сотрудник КГБ и не самый известный претендент без опыта политической борьбы сумел набрать более 11 процентов голосов избирателей. В 2017 году Гаглоева упорно называли техническим кандидатом тогдашнего президента Леонида Тибилова. Сам он это категорически отрицал.

В сентябре 2020 года был задержан родной брат Гаглоева Александр, которого подозревают в причастности к тройному убийству в начале 2000-х годов. Это произошло сразу после активных выступлений политика на акциях протеста близких Инала Джабиева, убитого в руках силовиков. Многие наблюдатели связывали возбуждение дела с политическим преследованием Гаглоева и попытками давления на него.

А вот собрание инициативной группы поэта и филолога Нелли Гогичевой, которое также должно было пройти сегодня, не состоялось. Для выдвижения кандидата на съезде необходимо присутствие не менее 100 человек, однако зарегистрировалось с предоставлением паспортных данных и подписей всего 20. При этом поддержать ее пришли не менее 50 сочувствующих. Согласно выборному законодательству, гражданин Южной Осетии может состоять только в одной инициативной группе по выдвижению кандидата в президенты. Нелли Гогичева в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что была готова к такому развитию событий:

«Можно сказать, что я была к этому готова, предвидела это, потому что в период инфекции (пандемии) очень много людей из нашей инициативной группы заболело, поэтому мы как могли, так и собрались. Это было предсказуемо, но я всегда говорила, что для меня стать президентом не самоцель. Идеи, которые у меня есть, я постараюсь все равно донести до народа… Борьба на этом не заканчивается, это был один из методов борьбы, и вот к нему привел этот путь… Я не собираюсь ломать стулья, власти я не жажду. Благополучие, которое я желаю своему народу, над этим я буду продолжать работу.

– Возможно, общество еще не созрело до таких кандидатов, как вы?

– Дело не в том, что общество не созрело. Мы же понимаем, что политика в основном держится не на добрых намерениях и хороших перспективных идеях. В основном это все-таки финансы. И мы невольно прошли испытание на прочность: сколько же соберется порядочных людей, которые не зависят от финансовой составляющей. И, честно говоря, этим показателем я очень довольна. Потому что, если приблизительно 50 процентов наших людей не зависят от финансовой составляющей, то это прекрасный результат. Люди, которые сегодня собрались, это верные, преданные, порядочные люди, и я этому очень рада!»

Еще три возможных кандидата в президенты – врач Алан Козонов, бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев и оппозиционный депутат Гарри Мулдаров получили сегодня поддержку собственных инициативных групп. В минувшую субботу окончательно определилась с выбором и «Народная партия», которая утвердила кандидатом в президенты своего лидера Александра Плиева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия