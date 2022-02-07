МИД Грузии о заявлении Лукашенко: вопроса признания Минском Абхазии и ЮО в повестке дня нет

С учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия не стоит в повестке дня. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

В ведомстве пояснили, что отдельные выдержки из интервью президента Беларуси Александра Лукашенко с российским журналистом Владимиром Соловьевым распространились в российских СМИ с целенаправленными акцентами и интерпретациями.

«С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня. Беларусь по-прежнему привержена основополагающим принципам международного права в этом отношении. Что касается интервью президента Республики Беларусь российскому телеканалу, то выдержки из его интервью, как всегда, интерпретируются российскими СМИ с целенаправленными акцентами и доводятся до сведения общественности в таком виде», - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Нарчемашвили, передает Общественный вещатель Грузии.

Речь идет об информации российских СМИ о том, что Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Журналист поинтересовался у Лукашенко, когда Беларусь собирается признать независимость этих двух республик, на что Лукашенко ответил: «В этом есть какая-то необходимость жизненная?… Как только я пойму и президент мне скажет, что в этом есть необходимость».