В Армении сообщили, что Грузия запретила транзит товара с маркировкой «мацун»

Продукция армянского производства с маркировкой «мацун» не может быть экспортирована в Россию через Грузию, поскольку Грузия зарегистрировала «мацони» в качестве своего географического указания. Как сообщает агентство «Арменпресс», армянские производители начали экспортировать мацун в Россию с надписью «Армянский горный йогурт».

В министерстве экономики Армении отметили, что, как и в случае с коньяком и шампанским во Франции, название «мацони» зарегистрировано в Грузии в качестве географического указания.

«Еще в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении подал возражение против регистрации наименования «мацони» в соответствующие органы Европейского союза и Грузии, мотивируя тем, что это названо можно перепутать с мацуном, производимым в Армении. Однако возражение не было принято во внимание», — сказала пресс-секретарь министра экономики Гаяне Антонян.

Она заверила, что правительство предпринимает шаги по уточнению с грузинскими коллегами использования географических указаний.

«В этом контексте министерство экономики инициировало законодательные изменения в закон Республики Армения «О географических указаниях», которые позволят уполномоченному государственному органу, координирующему сельскохозяйственный сектор, регистрировать географические указания на свое имя, в отличие от действующего положения, согласно которому только производители могут регистрировать географические указания.

Изменение закона позволит зарегистрировать наименование «мацун» в Республике Армения в качестве географического указания. Однако продукт с вышеуказанным наименованием может быть экспортирован в другие страны через территорию Грузии только после подписания с Грузией соглашения о взаимном признании и защите географических указаний», — сказала Антонян.

Она добавила, что на заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии обсуждалось соглашение о взаимном признании и защите географических указаний. Положения Соглашения и списки географических указаний, зарегистрированных в двух странах, вскоре будут обсуждены в рамках совместной рабочей группы.