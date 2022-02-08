Обзор грузинской прессы

Холодным душем для оппозиции стала видеозапись, распространенная телеканалом «Имеди», на которой председатель «Национального движения» Ника Мелия говорит, что был категорически против возвращения в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили. Как пишет газета «Резонанси», запись, предположительно, была сделана во дворе Тбилисского городского суда. Кроме всего прочего, Мелия заявляет, что главной целью «Нацдвижения» должно быть не освобождение Саакашвили из тюрьмы, а то, что сегодня у власти находится «Грузинская мечта» – итог проявленной «Нацдвижением» слабости и лени. За распространением этих кадров последовала публикация поста Ники Мелия в Facebook, в которой он подтвердил подлинность записи и говорит, что ровно то же самое он пытается объяснить однопартийцам на собраниях. Признание наличия проблем в партии считает положительным фактом экс-госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили:

«Похоже, у Ники Мелия хватает мужества признать, что «Национальное движение» не достигает того уровня, чтобы победить на выборах. Каждый может это увидеть, но не все могут признаться в этом, и в этом его достоинство. То, что Мелия начал видеть реальность, – это хороший знак. Неважно, останется он в партии или продолжит работать с другими политическими объединениями. Разговор о реальности значительно повышает его личный рейтинг, рейтинг Мелия, но не самой партии, «Нацдвижению» это ничего не принесет».

Как, в принципе, и «Грузинской мечте», сказал Паата Закареишвили в интервью газете «Резонанси». При этом респондент издания считает, что запись эта была сделана преднамеренно – Мелия осознавал, что его речь станет известна широкой общественности. Впрочем, такая самокритика достаточно полезна, «пусть продолжает в таком же духе», сказал в интервью газете Закареишвили.

Представители «Национального движения» и гражданские активисты провели сегодня акции протеста у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Участники митинга потребовали от ответственных лиц дать ответ на вопрос, почему со многих абонентов компании «Телмико» в последние месяцы взимается в разы увеличенная плата за электроэнергию.

«Одним из самых главных обещаний этих властей было понижение коммунальных налогов. А что мы видим сегодня? Все подорожало, продукты питания, медикаменты, а также стоимость коммунальных услуг. Мы протестуем против несправедливо завышенных цен. Кроме того, счета поступают абонентам по 2-3 раза в месяц, и никто не может понять алгоритм, по которому они рассчитывают тарифы», – сказал в интервью информационному интернет-агентству Interpressnews член «Нацдвижения» Ираклий Надирадзе.

Акции будут носить перманентный характер до тех пор, пока власти не справятся с ситуацией, заявил один из участников сегодняшнего митинга, представитель движения «Смени» Георгий Купатадзе:

«Люди получают в разы повышенные счета. Этой зимой они всем абонентам так повысили стоимость. И происходит это на фоне пандемии и ухудшения экономического положения государства и ужасной бедности».

Между тем в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии изданию сообщили, что уже начали перепроверку данных, собранных «Телмико». Процесс завершится 3 марта, после анализов результатов комиссия примет решение в отношении компании.

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Грузинский саночник Саба Кумариташвили занял 21-е место на проходящей в Пекине зимней Олимпиаде. Журналисты проявляют большой интерес к 21-летнему спортсмену. И во многом из-за того, что он – представитель знаменитой династии саночников, а также родственник саночника Нодара Кумариташвили, трагически погибшего в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере.

«Отлично понимаю, что интерес ко мне продиктован во многом тем, что я родственник Нодара Кумариташвили, тем, что я представитель спортивной династии. В последний год я привык к такому повышенному интересу СМИ, так было во время квалификационных турниров до Олимпиады в Пекине, так и в ходе Олимпиады», – цитирует Кумариташвили информационное интернет-агентство «Грузия Online».

Спортсмен рассказал и о том, как он пришел в этот спорт:

«Сначала в Бакуриани я играл с ребятами в хоккей с шайбой, это было очень интересно, потом пробовал себя в сноуборде. В 2010 году, уже после гибели Нодара в Канаде, я стал заниматься санным спортом. Мне было десять лет, отец с пониманием отнесся к моему выбору и решению, он и дед Феликс сыграли большую роль в моем спортивном и человеческом развитии. Из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры в Грузии я тренировался в основном на санной трассе в Сигулде, в Латвии».

После Олимпиады Саба Кумариташвили планирует продолжить работу, чтобы улучшить свои результаты на предстоящих международных соревнованиях, а также будет готовиться к следующей Олимпиаде, пишет издание.