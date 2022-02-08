​В Абхазии, как и в России, в последнее время наблюдается рост цен. За продукты питания, товары первой необходимости и даже лекарства приходится платить больше. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Сухума, на что хватает их зарплаты.

– На что хватает вашей зарплаты? На что уходит больше всего денег?

Инга: Нашей зарплаты хватает только на еду и на какие-то необходимые лекарства. Уже на врача и на одежду – нет, не хватит, но стараемся укладываться. У нас есть еще животные – две кошки и собака. Мы уже сократили все, что можно, даже в еде сократили, не шикуем.

Лаша Каличава: Больше всего денег уходит на еду. У меня зарплата относительно высокая, если сравнивать со средними зарплатами по Абхазии. Поэтому, слава богу, на еду, на одежду хватает, хотя у меня четверо детей, расходов много. Хотелось бы, чтобы строительство как-то продвинулось, но на какие-то серьезные вещи по строительству уже не хватает.

Эмма Шат-ипа: Зарплата у меня 21 000 рублей. Я работаю в бюджетной сфере. И на что она у меня уходит? Естественно, на питание, на содержание совершеннолетней дочери-студентки. Очень не хватает этой суммы. Я еще пенсионер, получаю пенсию 9500 рублей. За учебу дочери в университете мне трудно заплатить в течение года 45 000 рублей. Для меня это очень сложно, я частями плачу. На что уходит? На питание, на вещи, у нас есть кот в доме, на его содержание хватает. На телефоны, на лекарства. Я постковидный человек, у меня есть препараты, которые я потребляю постоянно. Но еле-еле дотягиваю. Благо, у нас общество такое, знакомства, можно где-то в долг взять. Так и живем.

Адгур Лагвилава: В основном все уходит на еду, конечно. Зарплаты у нас в стране маленькие. Многие люди, большинство работают в частном секторе без каких-либо договоров о найме. Вообще, с правами людей очень серьезная проблема. И уполномоченные органы особо за этим не следят. Люди работают без договоров, их права никак не защищены, их в любой момент могут уволить, плюс по закону обязательства тоже не выполняют по отпускам, больничным. И налоги очень большие для людей, которые мало зарабатывают, – больше 20% с каждой зарплаты. Людей, которые зарабатывают меньше 30 000 в месяц, я бы вообще от подоходного налога избавил.

– На что хватает вашей зарплаты, на что уходит больше всего денег?

Евгений: Зарплаты не хватает на основные нужды – такие, как пропитание, проживание и передвижение. Плюс то, что мы сегодня живем в условиях вирусной пандемии, это ежедневные нужды на лекарственное обеспечение. И вот только эти основные нужды могу я покрыть в размере своей зарплаты, больше ничего. Нет возможности даже для создания подушки безопасности. И вот у нас сформировалась такая абсолютно порочная система в Абхазии, когда зарплаты не хватает абсолютно ни на что. Даже если работаешь на трех работах, все равно ни на что не хватает.

Римма: Я – пенсионерка, получаю российскую пенсию 10 100 рублей, абхазскую пенсию – 500 рублей. Но ни на что не хватает, тем более если съемная квартира, внук в школу ходит, еще болезнь, лекарства. Пенсия – что есть, что нет, а как дальше выживать, я не знаю.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия