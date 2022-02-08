Кандидат Бибилов и его российский десант

Анатолий Бибилов выдвинут на второй президентский срок. Такое решение принял съезд правящей партии «Единая Осетия». К предвыборной кампании главы государства подключили десант именитых гостей из Российской Федерации. В Цхинвал приехали секретарь Генерального совета правящей «Единой России» Андрей Турчак и другие депутаты Госдумы, а также североосетинская делегация во главе с руководителем региона Сергеем Меняйло. Здесь же были и гости из ДНР и ЛНР.

Партийный съезд «Единой Осетии», пожалуй, самое пафосное мероприятие последних дней. Предвыборные собрания остальных претендентов проходили в гораздо более скромной обстановке – инициативные группы или партийцы собирались, голосовали, кандидаты выражали согласие и обещали не подвести. Все мероприятия длились не более часа.

Масштаб сегодняшнего выборного съезда в Государственном киноконцертном зале «Чермен» впечатлил не только количеством собравшихся делегатов (300), но и списком приглашенных из Российской Федерации гостей. Именно сегодня было подписано межпартийное соглашение о сотрудничестве между РПП «Единая Осетия» и Всероссийской политической партией «Единая Россия».

Съезд партии был назначен на 12 часов дня, а уже в час, по расписанию, Анатолий Бибилов должен был участвовать в протокольном мероприятии с участием главы РСО-Алании Сергеем Меняйло, депутатами Госдумы РФ Артуром Таймазовым, Казбеком Тайсаевым и Зурабом Макиевым. В составе делегации также находились Андрей Турчак – секретарь Генсовета «Единой России», депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Андрей Красов, член президиума Генерального совета партии «Единая Россия» и известный борец Александр Карелин. В Южную Осетию прибыл и председатель Комитета народного совета ЛНР Денис Колесников, делегацию от ДНР возглавил Денис Пушилин.

Началось мероприятие приблизительно в два часа дня. Кандидата от партии представил спикер парламента Алан Тадтаев:

«Все мы прекрасно знаем, все мы прекрасно видим человека, который готов трудиться и делать все во благо своей родины, во благо каждого гражданина нашей республики. Мы все видим, как человек готов и с оружием в руках защищать свою родину, а также на мирном поле отстаивать интересы своей республики, строить, продвигать на всех уровнях и действовать так, чтобы каждый гражданин РЮО чувствовал вот эту поддержку со стороны руководства нашей республики. Так что я думаю, что все наши делегаты и гости знают путь Анатолия Ильича. Будучи еще офицером российской армии, встал на защиту своей родины, потом уже офицером вооруженных сил РЮО защищал свою родину. Был первым министром МЧС РЮО – можно сказать, одним из создателей данного ведомства в РЮО. Дальше был председателем парламента РЮО. Деятельность того парламента мы все прекрасно помним, помним и те шаги, которые предпринимались, чтобы благосостояние наших граждан было повышено. И с 2015 года (оговорка, с 2017 года) Анатолий Ильич занимает должность президента. И эта должность под собой подразумевает открытость человека, который ни на шаг не отходил никогда от проблем своего народа, по мере поступления и по мере возможностей решает все проблемы, которые стоят и перед республикой, и перед каждым гражданином».

Не обошлось и без скандала. После спича Тадтаева, который пригласил делегатов проголосовать, голос из зала громко попросил высказаться. Человек, похожий на бывшего депутата от «Единой Осетии» Бориса Тасоева, продолжал продвигаться к сцене, пока его не окружила охрана президента. Тасоев не унимался, после чего к нему со сцены спустился сам Анатолий Бибилов. О чем шла речь между ними, неизвестно, но неприятный осадок остался у всех приглашенных.

Сегодня же на съезде было подписано межпартийное соглашение между правящими партиями России и Южной Осетии. После этого к собравшимся обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак:

«Мы еще раз подтверждаем неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Южной Осетии, обеспечение мирного труда жителей республики. Для «Единой России» вопросы внешней оборонной политики имеют особое значение. Это закреплено в народной программе, с которой мы шли на выборы Госдумы восьмого созыва и одержали уверенную победу. Именно этим целям служит и нынешнее соглашение между ведущими партиями наших стран… Конечно, знаем мы и о проблемах сегодняшнего дня. О них мы тоже слышали, и люди о них говорят, граждане республики. Но хочу сказать с этой высокой трибуны, что одними красивыми речами, броскими лозунгами, безответственными обещаниями, которые мы зачастую слышим от наших политических оппонентов, этих проблем не решить. Более того, попадание во власть людей без должного опыта и возможностей, раскол общества, реализация сомнительных реформ и кадровая чехарда всегда и везде приводили лишь к усугублению ситуации».

О грядущих выборах ожидаемо много говорил и сам Анатолий Бибилов:

«Южная Осетия продолжает свое развитие в качестве демократического государства, основанного на принципах всеобщего и прямого избирательного права… Для любого государства выборы – это время высокого напряжения. Редко бывает, чтобы избирательная кампания прошла в идиллической, комфортной обстановке. Однако нынешний электоральный цикл для Южной Осетии выдался особенно непростым на фоне множественных факторов. Очень непростая складывается международная ситуация, государства западного блока избрали курс на обострение отношений с РФ… Это и продолжающийся дамасский кризис, это ужасная трагедия войны в Карабахе, это попытка госпереворота в Белоруссии и недавние события в Казахстане… И фантастические настойчивые усилия Запада по провоцированию резкого обострения с Украиной. Все это звенья одной цепи и свидетельство нарастающей эскалации напряженности, дестабилизации по всему периметру границ с Россией, включая и югоосетинский участок… На этом фоне не могут не вызывать обеспокоенности любые действия, результатом которых в конечном итоге может стать подрыв национального согласия, проявление дестабилизации в республике».

В итоге решением делегатов VIII съезда правящей партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов будет баллотироваться на второй президентский срок. «За» проголосовали 297 человек, «против» – один.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия