Рейд Каркарашвили в Абхазию – «разведка боем»?

Ровно тридцать лет назад, в феврале 1992 года, в Абхазию на несколько дней были введены воинские подразделения под командованием Гии Каркарашвили. Тот рейд многие в Абхазии затем назвали генеральной репетицией ввода войск Госсовета Грузии 14 августа того же года, когда началась грузино-абхазская война.

Сегодня утром отыскал в своем домашнем архиве вырезку из газеты «Республика Абхазия» с большой, почти на всю полосу публикацией «Мы уйдем, когда будет восстановлен порядок…», с подзаголовком «С пресс-конференции командования воинских подразделений временного правительства Республики Грузия». Причем вышел в свет тот номер газеты аккурат тридцать лет назад, 8 февраля 1992 года. Тогдашний рейд в Абхазию названных подразделений под командованием Георгия (Гии) Каркарашвили «белым пятном истории» не назовешь – он достаточно активно освещался в самых разных СМИ и в Тбилиси, и в Сухуме. Другое дело, что события те порядком уже подзабыты, а молодое поколение, можно не сомневаться, с удивлением воспримет многое из того, о чем говорилось на этой пресс-конференции. Через полгода разразилась грузино-абхазская война, а рейд Каркарашвили некоторые стали называть разведкой перед боем…

Но сперва – что непосредственно предшествовало пресс-конференции. После декабрьско-январской краткосрочной гражданской войны в центре Тбилиси и свержения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия власть перешла к триумвирату Сигуа – Китовани – Иоселиани и к призванному затем из Москвы «на царство» Шеварднадзе. Между тем в Абхазии только что, в начале января, приступивший к работе Верховный Совет во главе с Владиславом Ардзинба был, как известно, избран по квотному принципу; и если его абхазская и так называемая русскоязычная часть в основном относились к внутригрузинскому расколу нейтрально, то почти все в грузинской его части были ярыми сторонниками Гамсахурдия, выступали в Сухуме на многолюдных шумных митингах в его поддержку, где скандировали «Долой кровавую хунту Шеварднадзе» и сбрасывали в море горящее чучело последнего.

Временный Военный Совет в Тбилиси довольно быстро подавил тогда очаги сопротивления звиадистов в Западной Грузии, но вот в Абхазии, опираясь на поддержку большинства местного грузинского населения, они продолжали почти ежедневные митинги протеста, парализовали работу железной дороги (вот тогда это и впрямь было). Абхазские депутаты вели в Верховном Совете изнурительные переговоры с грузинской депутацией, а через нее со звиадистским забастовочным комитетом, пытаясь мирным путем нормализовать жизнь республики и не допустить ввода в Абхазию подразделений национальной гвардии Грузии. Однако в феврале гвардейцы, обойдя пост полка внутренних войск Абхазии перед мостом через Ингур, вошли на территорию республики и начали действовать своими методами. Сперва они расположились в Гальском районе, а 6 февраля вошли в Сухум и были расквартированы в восточной части города на турбазе им. 15 съезда ВЛКСМ, которую ее тогдашнее руководство переименовало в тургостиницу «Цхуми» (ныне – тургостиница «Айтар»). И в тот же вечер на турбазе прошла пресс-коференция с участием представителей как абхазских СМИ, так и газеты «Свободная Грузия», Радио Свобода…

Вот несколько цитат из той публикации:

«Абхазское телевидение: Город полон всевозможными слухами об арестах и убийствах…

Г. Каркарашвили: Никаких убийств нет. Вообще, за все время нашего продвижения из Тбилиси нам довелось лишь дважды столкнуться с препятствиями, когда пришлось открывать огонь. На территории Абхазии такого не было. И, очень хочется верить, не будет. Что касается арестов, то арестован ряд лиц, против которых возбуждены уголовные дела…

Газета «Свободная Грузия»: 4 февраля вы вошли в Абхазию. Это произошло по мосту через Ингури или вброд?

Г. Каркарашвили: Вброд. Поскольку охранявшие мост силы НФА «Аидгылара» не были проинформированы о нашем продвижении, мы во избежание столкновения обошли их…

Газета «Единение»: Вы действуете совместно с МВД Абхазии?

Г. Каркарашвили: Безусловно. Создана единая оперативная группа…

Абхазское радио: Насколько нам известно, вы побывали сегодня в редакции газеты «Апхазетис хма»….

Г. Каркарашвили: Нацгвардейцы к этому отношения не имеют.

Б. Какубава (представитель «Мхедриони» Борис Какубава): В редакции побывал я вместе с несколькими бойцами «Мхедриони»… В течение последнего времени эта газета превратилась в орган дезинформации, в ней усиленно разжигалась рознь между грузинами… Как сказал редактор газеты Чочия: «Если бы я этого не делал, они бы меня убили». Нам придется на какое-то время ввести цензуру, чтобы эта газета перестала быть источником возбуждения масс и дестабилизации.

Радиостанция «Свобода»: Здесь было сказано о необходимости цензуры грузинской республиканской ежедневной газеты. А в других газетах Абхазии, например, в русской, она вводиться не будет?

Б. Какубава: В этом нет никакой необходимости. «Республика Абхазия» освещает события объективно, не разжигая страсти и не сталкивая людей».

Каркарашвили (в недавнем прошлом он был капитаном Советской армии) запомнился мне молодцеватым парнем в ладно сидевшем на нем полушубке, говорившим на пресс-конференции весьма складно. По его словам, он уважал суверенитет Абхазии и мечтал о том, чтобы побыстрее навести здесь порядок, то есть утихомирить звиадистов и вернуться домой в Тбилиси.

Обратив внимание сегодня, что репортаж о пресс-конференции сопровождают два фотоснимка фотокорреспондента Владимира Попова, позвонил ему и спросил, какие у него остались впечатления о той встрече на турбазе. Попов сказал о Каркарашвили:

«Худощавый такой, нервный весь. Порой, может быть, неадекватен через пять минут, такое ощущение было. Понятное дело, на фоне напряженности проходила та пресс-конференция, общий фон такой был. Но он и сам по себе был такой нервный.

– А про дальнейшую судьбу Каркарашвили ты знаешь?

– Нет, кстати. Хотел тебя спросить.

– Ну, во-первых, он прославился здесь во время войны…

– Это я в курсе. А вот чем закончил?

– Он еще живой. 55 лет ему.

– Живой?

– Да. В 1995 году, В Москве, куда он поехал учиться в военную академию, с кем-то шел по улице, и двое автоматчиков в масках расстреляли их в упор. И он с тех пор в инвалидном кресле».

Хотя на пресс-конференции 6.2.1992 двадцатипятилетний (родился 31 октября 1966, хотя по другим данным, он все же старше) Гия Каркарашвили старался выглядеть «белым и пушистым», то кратковременное, в несколько дней, пребывание его отряда в Абхазии ознаменовалось фактами грабежей и насилия над мирным населением. У людей отнимали автомашины, был убит прокурорский работник – кстати, грузин. И в данном случае все депутаты Верховного Совета Абхазии, независимо от национальности, были едины в своем требовании к тбилисским властям поскорее вывести это подразделение из Абхазии. Но гвардейцы успели еще провести политическую акцию с участием священника - выпить воды из пограничной с Россией реки Псоу.

Вот как вспоминал о тех днях первый президент Абхазии Владислав Ардзинба в своей книге «Моя жизнь»:

«Доехав на автобусах до р. Псоу (сам Каркарашвили приехал на такси и вынужден был обратиться к собравшимся с приветствием), на границе между Абхазией и Россией они устроили шумное шоу, разрекламированное грузинским телевидением. Все дружно пили воду из р. Псоу, обрызгивали друг друга водой, произносили высокопарные речи об успешном походе до границ Грузии. Уже один этот фарс возмутил абхазское население, и на обратном пути «героев» Каркарашвили в г. Гудауте встречала воинственная толпа абхазцев. Нам стоило больших усилий, чтобы удержать разгневанный народ, готовый при любом непочтительном поведении «героев» применить оружие. Автобусы благополучно продолжили свое движение в сторону Сухума. За короткое время нахождения батальона в г. Сухуме его военнослужащие наглядно продемонстрировали свою «дисциплину»: на городском пляже тренировались в стрельбе по чайкам, в многочисленных магазинах и лотках требовали без оплаты спиртное и продукты питания, из бывшего санатория XVII партсъезда в г. Гагре ими были угнаны в г. Сухум автомашины «Чайка» и «Волга» – словом, вели себя как настоящие мародеры. С каждым днем их пребывания в городе обстановка накалялась. Все шло к тому, что вот-вот произойдет столкновение. Опасаясь этого, я ежедневно настаивал перед Т. Сигуа на необходимости вывода батальона из Абхазии. Об этом же говорилось в Обращении Верховного Совета Абхазии к Военному Совету, Временному правительству Республики Грузия от 14 февраля 1992 года».

Как говорится в Википедии, Каркашвили с 1991 года – в грузинской армии. В 1991-1993 годах командовал батальоном «Белый орел», занимал должность начальника управления национальной гвардии. В мае 1993 года был назначен министром обороны Грузии. В феврале 1994 года подал в отставку, в том же году переехал в Москву. В 1994-1995 годах учился в академии Генерального штаба. После ее окончания вернулся в Грузию. В 1999-2004 годах – депутат парламента Грузии, занимал должность заместителя председателя парламентского комитета по обороне и безопасности, был членом фракции «Новые правые».

Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов в Абхазии полковник, а затем генерал Каркарашвили «прославился» не только и не столько тем, что Эдуард Шеварднадзе вскоре после ее начала назначил его командующим войсками Госсовета Грузии в Абхазии, охарактеризовав как «сдержанного молодого человека с рыцарским мышлением», сколько выступлением по так называемому телевидению Абхазии из Сухума 25 августа 1992 года: «Предупреждаю: с сегодняшнего дня грузинской стороне будет запрещено взятие военнопленных… Если из общей численности погибнет 100 тысяч грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч, которые будут поддерживать решения Ардзинба…Хочу дать совет господину Ардзинба: пусть он сделает так, чтобы абхазская нация не осталась без потомков». В том телевыступлении, которое видели многие в осажденной с востока и запада Гудауте, Каркарашвили поставил ультиматум – в 24 часа сложить оружие. Но в наступление через сутки не пошел.

Спустя годы после войны он утверждал в своих интервью, что не призывал к поголовному уничтожению абхазов, что его выступление было «неправильно отредактировано». Так и осталось непонятным, кого он упрекал в этом неправильном редактировании. А это видео с его выступлением разошлось далеко за пределами Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия