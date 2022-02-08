Кто сегодня бывает в гостевом доме Григория Чачба?

В центре Сухума по улице Гулиа, которая в конце ХIХ века называлась Завадской, стоит двухэтажное здание, в котором вот уже 22 года располагается Республиканский наркологический диспансер. Это памятник архитектуры, чья история тянется в прошлое на полтора столетия – в 1883 году по заказу князя Григория Чачба здесь был возведен гостевой дом. История здания – весьма интересная вещь, особенно если она насчитывает полторы сотни лет. Она словно клубок событий, на который намотаны имена архитектора и заказчика, год строительства, предназначение здания, а еще рассказы обо всех тех людях, кто жил или работал там, сменяя друг друга на протяжении десятилетий. На окраине исторического центра Сухума, на склоне холма, ведущего на фуникулер, есть одно здание. Сегодня большинство жителей города признает в нем Республиканский наркологический диспансер. Но мало кто знает, что это невысокое, вытянутое вдоль улицы здание, чья длинная терраса украшена незамысловатым деревянным узором, было построено в далеком 1883-м году по заказу князя Григория Алибеевича Чачба.

Как пишет в своей книге «Старый Сухум» историк Анзор Агумаа, Григорий Чачба принял участие в Русско-турецкой войне в 1877-1878 годах и по возвращению в Сухум за свои военные заслуги получил внушительных размеров участок земли. Новая собственность князя занимала практически весь квартал по улице Завадской. Григорий Чачба времени зря не терял, и уже в 1883-м году Сухум обрел два новых здания. Одно было жилым особняком, а вот во втором расположился гостевой дом. Князь был образованным и активным человеком. Он заведовал сначала Абжуйским, а затем и Сухумским округами. Помимо последней Русско-турецкой войны участвовал в Крымской 1853-1856 годов; всячески поддерживал школьное образование на родном языке и принимал участие в создании первого абхазского букваря. Семья у Григория Алибеевича была большой: с супругой Агатой Дадиани у него родилось 11 детей. Умер князь в 1912 году, и после смерти его собственность была разделена между сыновьями. Жилой особняк достался Александру, а гостевой дом – Константину. Новый хозяин гостевого дома был кадровым офицером со множеством званий и орденов. Еще средний сын Григория Чачба был членом Сухумской городской думы и заместителем председателя Сухумского общества сельского хозяйства. Погиб Константин в 1914 году. Информации о том, что было со зданием в течение нескольких десятилетий после установления в Абхазии советской власти, найти не удалось. Однако во второй половине ХХ века в бывшем гостевом доме князя Чачба заработала Лечебная комиссия.

Психиатр-нарколог и сотрудник Республиканского наркологического диспансера Есма Малия рассказала «Эху Кавказа» об известной ей информации об истории дома: «Примерно в 1980-х, а может быть и в 1970-х годах здесь открыли Лечкомиссию, где занимались лечением и профилактикой заболеваний. Попасть сюда могли не все. Это учреждение считалось элитным. Здесь в основном лечились государственные чиновники, деятели культуры, политики. Вплоть до начала войны, до 1992 года, лечкомиссия функционировала. Потом тут открылась инфекционная больница, где лечили от инфекционных заболеваний. Через какое-то время эта больница переехала на новое место, и в октябре 2000 года данное здание передали наркодиспансеру. На тот момент оно пустовало». Есма Малия рассказала и о том, какая работа ведется сегодня в ее учреждении: «Наркологический диспансер занимается диагностикой, лечением, профилактикой наркологических заболеваний. Пациент может просто перепить и обратиться к нам, у пациента может быть алкогольная или наркотическая зависимость. И так примерно в год у нас более 1000 пациентов, которые госпитализируются в нашем диспансере. Само отделение, где лежат больные, на втором этаже, а на первом этаже лаборатория, которая занимается лабораторными исследованиями, выявляет наркотики и так далее. Еще в нашем здании на первом этаже три раза в неделю собирается сообщество анонимных наркоманов. Это международное сообщество выздоравливающих зависимых, которые действительно помогают друг другу прекратить употреблять наркотики и жить без них. Само здание расположено очень хорошо... А внутри здания настолько комфортная обстановка, что я чувствую себя, как дома. Нет обстановки типичных больниц, то есть работать одно удовольствие».