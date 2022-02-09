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В результате аварии на трассе Зестафони-Кутаиси погибли пять человек
В Грузии пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на трассе Зестафони-Кутаиси, у села Свири.
Как пишет агентство «Интерпрессньюс», легковой автомобиль столкнулся с трайлером. Все пять пассажиров легковушки погибли на месте.
Расследование ДТП начато по части восьмой статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек).
Другие новости дня
СМИ: Жириновский госпитализирован с серьезным поражением легких
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с коронавирусом, у него серьезное поражение легких, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Владимир Вольфович сейчас находится в ЦКБ с коронавирусом», – сказал собеседник агентства.
На просьбу прокомментировать сообщения о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник сказал: «Да, поражение легких серьезное».
О госпитализации Жириновского сообщают и другие российские информагентства – ТАСС и РИА Новости.
Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов при этом заявил, что «Владимир Вольфович работает с документами, он нормально себя чувствует».
Вместе с тем на уточняющий вопрос, где именно находится лидер партии, Власов не ответил.
В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах.
В декабре Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз. По словам политика, он делает новые прививки достаточно часто — каждые два месяца вместо рекомендованных Минздравом шести.
«Нас связывает общая история» – Медоев прокомментировал слова Лукашенко
Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев прокомментировал заявление Александра Лукашенко, не исключившего признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Слова Лукашенко, по словам Медоева, имеют под собой веские основания.
«И это не только сложившаяся и очевидная международно-правовая ситуация, связанная с существованием Союзного государства Россия–Беларусь, которая предполагает политические обязательства, в том числе проведение скоординированной внешней политики. Прежде всего, нас связывает общая история и многолетний опыт проживания в едином государстве, в том числе и память о совместной борьбе против фашизма во время Великой Отечественной войны. В свете последних изменений на международной арене, стремительном росте напряженности вокруг наших стран, свидетелями которых мы являемся, стремление к единению и сплочению перед лицом общих угроз является весьма понятным», – сказал Медоев
По его словам, текущий военно-политический кризис вокруг Украины и форсирование процесса милитаризации Грузии актуализировали вопросы поиска коллективной безопасности.
«Но есть еще одно немаловажное основание для такого решения – это полноценные межгосударственные отношения Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, с которой на сегодняшний день подписано более 100 межправительственных и межгосударственных соглашений, подписанных на высоком уровне, важнейшими из которых являются оборона и безопасность, таможенные дела и граница, взаимодействие на международной арене. Южная Осетия строго следует подписанным соглашениям и дорожит высоким уровнем двусторонних отношений», – добавил югоосетинский министр.
Он отметил, что Южная Осетия «всегда открыта для международных отношений со всеми государствами, разделяющими основополагающие международно-правовые принципы».
- Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси, заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
- По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
- В Абхазии позитивно восприняли слова Александра Лукашенко, а в МИД Грузии заявили, что с учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит в повестке дня.
- Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
SpaceX предупредила о потере сразу 40 спутников связи Starlink
SpaceX потеряет до 40 из 49 спутников связи интернет-оператора Starlink, выведенных на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 3 февраля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте американской корпорации.
Причиной названа геомагнитная буря, случившаяся на следующий день после запуска. Спутники корпорации размещаются на низких орбитах, атмосфера там становится плотнее во время бури, отмечается в сообщении. Сопротивление атмосферы увеличилось на половину, из-за чего спутники оказались не способны выйти на нужную траекторию.
По расчётам SpaceX до 40 выведенных спутников войдут или уже вошли в земную атмосферу. Предполагается, что они сгорят до столкновения с землёй. В коммюнике корпорации говорится, что спутники не угрожают другим космическим объектам, людям или животным.
- SpaceX планирует вывести на орбиту высотой около 550 километров 42 тысячи микроспутников системы Starlink, чтобы обеспечить доступ к скоростному спутниковому интернет-соединению.
- Сейчас на орбите размещены около полутора тысяч спутников. У корпорации есть разрешение на вывод 4408 спутников.
Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задержано на сутки
Церемонию награждения призеров олимпийских командных соревнований по фигурному катанию задерживают более чем на сутки из-за проблем с допинг-тестом одного из российских спортсменов. Об этом сообщает издание Inside The Games со ссылкой на источники. Проблемы с церемонией журналистам подтвердили в Международном Олимпийском комитете (МОК) и Международном союзе конькобежцев.
По данным портала, речь идёт о тесте, сданном одним из российских спортсменов ещё до начала Игр в Пекине. Кто из фигуристов его сдал, не уточняется.
В пресс-службе МОК отказались подробно комментировать ситуацию , сославшись на юридические последствия. В Федерации фигурного катания России также отказались давать комментарии.
Ситуация, которая требует консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК), возникла вчера, рассказали в Международном союзе конькобежцев.
Российские фигуристы, выступающие из-за связанных с допингом санкций под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), победили в командных соревнованиях 7 февраля. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля в 21 час по местному времени, но до сих пор не проведена.
За российскую команду выступали в одиночном мужском катании Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Россияне набрали 74 очка, на втором месте — команда США , на третьем - Японии.
Как объяснил РБК спортивный юрист Артем Пацаев, автоматический отбор золотой медали у России в командном турнире фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине невозможен, так как аннулирование результата подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. "А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить," - добавил спортивный юрист.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не участвовали в сегодняшней тренировке. При этом, Кондратюк завтра должен выступить в произвольной программе мужского турнира.
Абхазия призывает ООН предоставить ей статус государства-наблюдателя
Самопровозглашенная республика Абхазия призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) предоставить ей статус государства-наблюдателя.
Как сообщает пресс-служба абхазского МИДа, глава ведомства Инал Ардзинба передал соответствующее обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову.
«(В обращении) глава МИД Абхазии призывает предоставить Республике Абхазия статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций, который позволяет участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН. Ардзинба подчеркнул, что согласно Уставу ООН одна из ключевых задач Организации заключается в необходимости обеспечения равенства прав больших и малых наций», – сказано в пресс-релизе по итогам прошедшей в Москве встречи.
«Мы хотим, чтобы мир услышал голос Абхазии. Мы сами расскажем о положении дел в нашей стране», – отметил Ардзинба.
На встрече Андзинба и Борисова было согласовано проведение в Абхазии Форума по Целям устойчивого развития ООН. Он может пройти весной текущего года, сказано в сообщении пресс-службы.
Премьер-министр Грузии объявил о кадровых перестановках в правительстве
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о кадровых перестановках в правительстве.
Должности в Кабмине лишилась министр экономики Натия Турнава. Министерство экономики и устойчивого развития теперь возглавит Леван Давиташвили, который с 2016 года был министром сельского хозяйства, а позднее был назначен руководителем объединенного Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Левана Давиташвили на посту министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства сменит Отар Шамугия, который ранее был заместителем руководителя ведомства. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Шамугия – беженец из Сухуми, с 16-летним стажем работы в министерстве, который «добился всего своим трудом».
Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе по делу о растрате госсредств рассказал о тайных встречах с Александром Лукашенко в Лондоне.
«Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию – это итог моих поездок в Лондон», – рассказал Саакашвили.
Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси, заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
В Абхазии позитивно восприняли слова Александра Лукашенко, а в МИД Грузии заявили, что с учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит в повестке дня.
Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Франция, ФРГ и Польша призвали РФ к деэскалации у границ Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда встретились вчера в Берлине, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. По итогам переговоров они выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию снизить напряженность у украинских границ и начать содержательный диалог по безопасности в Европе.
При этом они подчеркнули, что "любая новая военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будет иметь высокую цену".
Президент Франции призвал использовать все средства для поддержания диалога с Россией "в разных форматах". Макрон назвал такой диалог "единственным путем к достижению мира в Украине".
"Нас всех объединяет одна цель - сохранить мир в Европе посредством дипломатии , ясных сигналов и готовности действовать сообща", - сказал канцлер Германии. Олаф Шольц отметил, что Берлин, Париж и Варшава вместе хотят добиться "деэскалации чрезвычайно напряженной ситуации". "Нам нужны переговоры и решение", - сказал он.
Лидеры трёх государств заявили, что будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве. При этом они выразили мнение, что НАТО должен постоянно пересматривать стратегию обороны и сдерживания и, если необходимо, корректировать ее.
7 февраля Макрон встречался в Москве с президентом России, в ходе которых, как писала Financial Times, Путин заверил французского лидера, что Россия выведет войска из Беларуси после совместных учений, а также не будет предпринимать никаких "новых военных инициатив".
Вчера Макрон посетил Киев, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Зеленский подтвердил ему, что Украина готова выполнять Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.
- Переговоры проходят на фоне наращивания российской вооружённой группировки у границ с Украиной. Страны Запада опасаются, что Россия может готовить широкомасштабное вторжение в Украину, Москва это отрицает.
- Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти четыре страны подписали Минские соглашения, которые считаются основой для диалога, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
Михаил Саакашвили спел гимн Украины на суде
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в зале Тбилисского городского суда, где проходит слушание по делу о растрате госсредств, спел гимн Украины. Кадры с зала суда транслируют грузинские СМИ.
Саакашвили начал свое выступление с того, что назвал все обвинения беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции. Это вызвало ажиотаж в зале суда и словесную перепалку сторон. После этого адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а бывший президент стал подпевать.
Параллельно судебному процессу во дворе Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили устроили традиционный митинг в поддержку экс-президента. Они раскрыли плакат с надписью #Freemisha.
По информации СМИ, Саакашвили уже покинул зал суда. На данный момент сторона защиты допрашивает руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.
В Грузии выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 51 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 351.
За сутки в стране выявили 25 161 новый случай коронавируса. Накануне провели 72 587 тестов: PCR-тестов – 25 555, экспресс–тестов на антиген – 47 032.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 34,66%, за последние 14 дней составляет 29,26%, за неделю – 32,45%.
Выздоровели еще 16 789 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 375 615, выздоровевших – 1 141 231.
В настоящее время в Грузии 219 007 активных случаев инфицирования, 6036 пациентов лечатся в клиниках, 1252 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3566 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 759 753.
Минюст США конфисковал биткоины на сумму 3,6 млрд долларов
Министерство юстиции США утверждает, что конфисковало биткоины на сумму 3,6 миллиардов долларов, которые были украдены в результате взлома криптовалютной биржи в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Также ведомство заявило об аресте двух подозреваемых в попытке отмывания денег.
По словам официальных лиц, это крупнейшая конфискация в истории Минюста. Согласно судебным документам, двое подозреваемых предположительно вступили в сговор с целью отмыть почти 120 тысяч биткоинов, украденных в результате хакерской атаки на криптовалютную биржу Bitfinex. Как утверждает сторона обвинения, биткоины были переведены на цифровой кошелек, который контролирует один из подозреваемых. При этом им не было предъявлено обвинение во взломе Bitfinex: по словам чиновников, расследование Министерства юстиции продолжается.
Криптовалютная биржа Bitfinex, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, в 2016 году заявила о взломе. В результате были украдены около 120 тысяч биткоинов, которые на тот момент оценивались примерно в 70 миллионов долларов. Сразу после этого стоимость биткоина упала примерно на 20 процентов.
Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют в России
Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют.
В сообщении на сайте правительства говорится, что целью регулирования является интеграция механизма оборота криптовалют в финансовую систему России. Теперь криптовалюты будут контролироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников рынка.
Согласно документу, организатором обмена криптовалют может быть только банк с универсальной лицензией; криптобиржи должны будут работать через российские юридические лица; покупать и продавать криптовалюты можно и на иностранных биржах, у которых есть представительство в России, но не в офшорах.
Инвесторов в криптовалюту предлагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных. Для последних будет устанавливаться лимиты на проведение операций.
Для мониторинга транзакций в криптовалюте может использоваться только российский цифровой сервис "Прозрачный блокчейн", разработанный Росфинмониторингом.
- 20 января Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России. Ранее Bloomberg выяснил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам". Сама Набиуллина заявляла, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой из-за возможности мошенничества. Переводы в криптовалюте практически невозможно отследить.
- Против инициативы Банка России выступило министерство финансов. Там предложили не запрещать, а проводить все операции с криптовалютой через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков.
- Это предложение Минфина поддержал президент России Владимир Путин, отклонив идею Центробанка о полном запрете криптовалют на территории России.
- Как писал Bloomberg, по оценкам властей, россияне владеют криптовалютами на сумму более 16 триллионов рублей.
Коронавирус в Абхазии: 354 новых случая заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 720 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 354 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 68 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 26, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 18 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончались женщины 89 и 64 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 47 205 человек. Зарегистрировано 607 летальных случаев. Выздоровели 39 003 человека.
Украина в дни учений в Беларуси проведёт свои - с Javelin и Bayraktar
Армия Украины с 10 до 20 февраля проведет учения в разных регионах страны, в том числе с использованием нового вооружения и военной техники, недавно поставленной странами НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова на ICTV«.
Резников подтвердил, что учения в Украине пройдут «зеркально» по отношению к намеченным на эти же даты в Беларуси крупными российско-белорусскими учениями. В Беларусь прибыли, по словам украинского министра, 11 российских батальонно-тактических групп.
Учения будут проходить главным образом в северных регионах Украины, недалеко от границ с Беларусью и Россией, а также в Одессе. По словам Резникова, помимо прочего, будет отрабатываться применение поставленных из Турции беспилотников «Байрактар», американских противотанковых ракет Javelin и поставленного из Британии противотанкового вооружения. Министр обороны также сказал, что у Украины «число средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней», и поблагодарил США и их союзников за увеличение поставок вооружения в последние недели - на фоне наращивания российской группировки у границы с Украиной.
- По словам Резникова, у границ сейчас сосредоточено около 119 тысяч российских военных, часть из них в Беларуси. При этом министр подчеркнул, что Россия пока не сформировала ударные группировки, и следовательно вторжение в Украину в ближайшие дни маловероятно. Ранее советник президента США по национальной безопасности утверждал, что сейчас «вторжение возможно в любой момент». Агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что Россия сосредоточила у границ около 70 процентов сил, необходимых для вторжения.
- Концентрацию российских войск у украинских границ накануне обсуждал в Москве с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон. После переговоров он заявил, что убежден, что Россия откажется от дальнейшей эскалации.
Минюст РФ потребовал ликвидировать фонд, защищающий права ЛГБТ
Управление Министерства юстиции России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области потребовало через суд ликвидировать благотворительный фонд «Сфера», который защищает права ЛГБТ. В иске сказано, что деятельность фонда не соответствует традиционным семейным ценностям и целям создания некоммерческой организации, а также «идет вразрез с государственной политикой».
Кроме того, в Минюсте считают, что целями деятельности «Сферы» являются «изменить законодательство и моральные устои в РФ» и «внести разлад в российское общество, действуя в нарушение Конституции страны».
Фонд социально-правовой помощи «Сфера» был создан в 2011 году. Он занимается созданием и координацией программ поддержки представителей ЛГБТ и их близких. В 2016 году российские власти внесли фонд в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Сегодня абхазский ЦИК зарегистрировал две инициативные группы
Сегодня, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала две инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты парламента Гунду Цвижба - по избирательному округу № 32 и Шабата Джикирба - по избирательному округу № 9.
Всего с 21 января по 8 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп и пять политических партий, сообщает информагентство «Апсныпресс».
По данным на 8 февраля, своих кандидатов выдвинули четыре из пяти зарегистрированных партий: Народная партия и «Народный фронт за справедливость и развитие» - по одному кандидату, Партия экономического развития Абхазии – двоих, «Амцахара» - девять.
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Зарема Мусаева была без сознания во время заседания суда в Чечне
Жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была без сознания во время заседания суда в Грозном. Об этом сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток» со ссылкой на адвокатов, посетивших Мусаеву 8 февраля.
Во время рассмотрения административного дела по обвинению в оскорблении полицейского Зарема Мусаева представилась по просьбе судьи и упала в обморок. Очнулась она уже в спецприемнике. Все судебное заседание, на котором ее приговорили к 15 суткам ареста, Мусаева провела без сознания.
Состояние здоровья арестованной адвокат Наталья Добронравова оценила как тяжелое. По словам юриста, сотрудники СИЗО относятся с пониманием к ситуации Мусаевой и даже кормят ее домашней едой, пишет Кавказ.Реалии. Накануне Мусаевой передали вещи и медикаменты, а также тонометр и глюкометр – она страдает диабетом.
«На СИЗО жалоб нет, сотрудники ФСИН хорошо к ней относятся – все все понимают. При этом продолжается работа по обжалованию действий и решений силовиков, в том числе избрания меры пресечения в виде ареста», – рассказал Кавказ.Реалии сын Мусаевой, правозащитник Абубакар Янгулбаев.
Он подчеркнул, что его мать подписала необходимые для работы адвокатов документы и не отказывалась от их услуг, несмотря на ранее продемонстрированное сотрудниками МВД заявление, якобы подписанное Мусаевой.
- 20 января сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового.
- 2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых. По мнению чеченских властей, они стоят за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. На митинге жгли, топтали и рвали портреты семьи Янгулбаевых, а также прямо угрожали им. По данным властей Чечни, собралось более 400 тысяч человек. По данным независимых наблюдателей, в 20 раз меньше.
Гиги Угулава предлагает объединить оппозицию под зонтиком «Нацдвижения»
Гиги Угулава выступил с инициативой превратить самую крупную оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» в «партию-зонтик», которая объединит конкурирующие оппозиционные партии. Об этом бывший мэр Тбилиси заявил в эфире телекомпании «Пирвели».
«Партия-зонтик» - такой термин используется, например, в Америке, где существует множество фракций, конкурирующих друг с другом, и эта конкуренция является публичной, открытой. Эта реформа принесет «Национальному движению» еще больше избирателей и политически активных людей, тех, кто действительно хочет оставить Советский Союз в прошлом», - заявил Угулава.
По его словам, борьбы одного только «Национального движения» недостаточно.
«Национальное движение» должно стать «партией-зонтиком», чтобы многие политики или политические группы могли войти на этот корабль, но будут бороться за свою повестку дня, но не смогут сохранить свою идентичность. Это нужно сделать и, насколько я вижу, Ника Мелия делает это. Еще многое предстоит сделать. Должна появиться политическая составляющая», - считает Угулава.
Между тем лидер оппозиционной непарламентской партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия уже назвал предложение Угулава «абсурдным». По словам Бокерия, «Европейская Грузия» не может серьезно рассматривать эту идею.
«Политическое объединение должно основываться на ценностях, взглядах. Любой другой тип объединения либо обречен на провал сам по себе, либо принесет стране провал и катастрофу, ярким примером чего является «Грузинская мечта». Поэтому мы - «Европейская Грузия» - даже не рассматриваем эту идею всерьез. Мы не можем серьезно рассматривать эту абсурдную идею», - заявил Гига Бокерия.
Следует отметить, что Гиги Угулава ранее также был членом «Европейской Грузии», однако после выборов в парламент 2020 года покинул партию и вернулся в ряды «Национального движения».
Названа предварительная официальная причина взрыва на шахте Миндели
Причиной взрыва на шахте Миндели в Ткибули стало нарушение технических норм безопасности при производстве взрывных работ, а также выдача разрешения на взрыв службой газовой охраны. Об этом сегодня, 8 февраля, заявили на пресс-конференции представители компании «Сакнахшири».
В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали девять человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные были доставлены на лечение в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Ведется расследование в связи с инцидентом, который произошел на шахте «Миндели» 30 января. Детали инцидента исследовала инспекция труда. Кроме того, работу продолжает полиция. Окончательное заключение станет известно в начале марта», - рассказал председатель совета директоров компании Михаил Соцкий.
В компании «Сакнахшири» (Грузуголь) создана специальная комиссия для расследования деталей дела. В компании не исключают, что некоторые результаты предварительного заключения изменятся, так как исследование не завершено и выясняются дополнительные обстоятельства.
Среди выявленных нарушений на пресс-конференции назвали нарушение «Стандарта правил безопасности при проведении взрывных работ» мастером-взрывником. Более того, в момент проведения взрыва он вообще не находился на месте и не известил об этом руководство.
По словам Соцкого, компания «Сакнахшири» обязательно продолжит деятельность, а для этого необходимо вовлечение каждого сотрудника, чтобы свети к минимуму любые риски, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье работников.
«Шахта полностью оснащена всей необходимым оборудованием и все условия созданы для того, чтобы сотрудники работали в безопасной среде. Вторым, наиболее важным вопросом является строгое соблюдение работниками правил техники безопасности и повышение их осведомленности работников», - заявил Соцкий.
- Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания «Сакнахшири» («Грузуголь», ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий, в которых погибли рабочие.
Телеканал «Дождь» потребовал возбудить уголовное дело против Кадырова
Телеканал "Дождь", признанный российскими властями СМИ-"иноагентом", направил заявление в Следственный комитет с требованием возбудить в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
В заявлении телеканал указал на видеобращение Кадырова в соцсети "ВКонтакте" 1 февраля. Тогда глава Чечни призвал открыть уголовное дело против "Дождя", "Новой газеты" и её журналистки Елены Милашиной, а также правозащитника Игоря Каляпина. Кадыров назвал всех "террористами" и "пособниками террористов".
Возбудить уголовное дело против Кадырова требовала и "Новая газета". Елена Милашина после угроз в свой адрес покинула Россию.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не видит необходимости следить за обвинениями в адрес главы Чечни. По словам Пескова, претензии к главе Чечни должна рассматривать полиция. В свою очередь представители СМИ обратили внимание на молчание должностных лиц в ответ на угрозы журналистам со стороны Кадырова.
Оппозиционный политик Илья Яшин инициировал петицию за отставку главы Чечни.
Очередное противостояние между властями Чечни, журналистами и правозащитниками началось на фоне освещения истории похищения в Нижнем Новгороде и задержания Заремы Мусаевой – жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева.
Глава Чечни Рамзан Кадыров очень резко отреагировал на публикации о похищении Мусаевой. Он заявил, что семью Янгулбаевых "ждёт место либо в тюрьме, либо под землей".
На съезде «Единой Осетии» Бибилова выдвинули на второй президентский срок
Партия «Единая Осетия» на прошедшем в Цхинвали съезде выдвинула Анатолия Бибилова на второй срок на должность президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как пишет агентство «Рес», съезд прошел в киноконцертном зале «Чермен» и собрал 300 делегатов. За выдвижение Бибилова проголосовали 297 человек, против – 1, два бюллетеня оказались испорченными.
В работе съезда приняли участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава Республики Северная Осетия-Алания, член высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Меняйло, глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин и депутат Народного совета «ЛНР» Денис Колесников. Выдвижение кандидатуры Бибилова на съезде поддержал и первый югоосетинский президент Людвиг Чибиров.
Выступая на мероприятии, Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия «продолжает свое развитие в качестве демократического государства». Он также сказал, что одним из направлений внешней политики и безопасности Южной Осетии остается «противодействие реваншистским устремлениям со стороны Грузии».
«В течение последних пяти лет грузинские власти не раз осуществляли провокации в приграничной зоне. Основной точкой напряжения стала местность вокруг селения Уиста Знаурского района (Цнелиси – ред.).
В этой связи руководство Южной Осетии было вынуждено усилить меры безопасности, а также выставить дополнительные посты у села Уиста. Жесткая реакция властей республики позволила пресечь дальнейшие провокации грузинских силовиков на границе», – сказал Бибилов.
По его словам, была сорвана реализация грузинской «Стратегии по деоккупации».
«Конечной целью грузинской стратегии было обозначено установление юрисдикции Грузии на территории Южной Осетии. Однако ни одного пункта этой стратегии не было реализовано благодаря твердой позиции руководства Республики. Грузинская сторона и сама признает факт своего провала, ставит это поражение в один ряд с поражением Грузии в августовской войне 2008 года», – добавил Бибилов.
Сегодня же в Цхинвали партии «Единая Осетия» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель «Единой Осетии» Алан Тадтаев и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.
Макрон после разговора с Путиным: эскалации по Украине не будет
Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что ему удалось убедить главу российского государства Владимира Путина не идти на эскалацию кризиса вокруг Украины.
Макрон заявил об этом во вторник по прилёту в Киев, где намечены его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Днём ранее, 7 февраля, Макрон встречался в Москве с Путиным. Французский лидер говорит, что этот разговор достиг цели и помог предотвратить дальнейшее ухудшение кризиса с безопасностью. "Я добился того, что не будет ни ухудшения, ни эскалации", - сказал Макрон в беседе с журналистами в Киеве. Он добавил, что "ни секунды" не допускал того, что Путин пойдёт на шаги, способствующие обострению.
Эммануэль Макрон совершает нынешнюю поездку в попытке снизить напряжённость в Европе, связанную с предположениями западных стран о планах России напасть на Украину и наращиванием российского военного присутствия вблизи украинских границ.
На сайте Кремля приводятся заявления президентов России и Франции на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник и их приветственные слова перед двусторонней встречей, которая продолжалась более пяти часов. Владимир Путин обращается к Эмманулю Макрону на "ты". За последние две недели лидеры двух стран трижды общались по телефону и договорились вновь созвониться после визита Макрона в Киев.
В сообщении Кремля говорится, что на очной встрече в Москве продолжился обмен мнениями по адресованным США и НАТО российским предложениям о гарантиях безопасности. "Данные предложения, напомню, содержат три ключевых пункта, касающихся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года", - заявил Владимир Путин.
В свою очередь, Эммануэль Макрон сказал российскому лидеру, что создание новой архитектуры безопасности в Европе будет невозможно, если страны лишаться права самостельно решать вопрос о членстве в НАТО. При этом Макрон утверждает, что "нашёл точки соприкосновения" с Путиным, и назвал предстящие дни решающими для выработки решения по кризису. Также, по его словам, он предложил президенту России "конкретные гарантии безопасности", и что Путин в ответ заверил его в готовности взаимодйествовать. Среди своих инициатив Эммануэль Макрон перечислил обоюдное обещание России и Запада не предпринимать военных действий, запуск нового стратегического диалога и оживление процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
По оценкам западной разведки, Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной не менее 100 тысяч своих военных. Москва неоднократно отрицала обвинения в подготовке вторжения на территорию соседнего государства.
Песков не видит необходимости посылать Минску сигнал о признании Абхазии и ЮО
Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным», – сказал представитель Кремля.
Он констатировал, что Лукашенко хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
«В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости», – полагает Песков.
Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что «есть ситуация де-юре и де-факто».
«Есть признанные Российской Федерацией государства Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними дипломатические отношения. И есть российский регион Крым, это неотъемлемая часть Российской Федерации», – указал представитель Кремля.
По его словам, это реальность, о которой «хорошо знает» Лукашенко, пишет ТАСС.
Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
В Абхазии позитивно восприняли слова Александра Лукашенко, а в МИД Грузии заявили, что с учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит в повестке дня.
В Грузии обсуждают сокращение срока изоляции в случае заражения коронавирусом
Минздрав Грузии пересмотрит вопрос снижения сроков изоляции – такое поручение ведомству дал премьер-министр на заседании межведомственного координационного совета, прошедшего в формате видеоконференции.
Ранее, 17 января, по поручению Ираклия Гарибашвили, сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом уже снизили. Согласно новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе зависит от течения заболевания.
При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции составляет 8 дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока изоляции.
При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции составляет минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.
Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, зависит от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.
Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от 2 недель до 90 дней после вакцинации находиться в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким гражданам придется 10 дней соблюдать масочный режим.
Что касается невакцинированных, то они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине 8 дней и носить маску в течение 9-12 дней, пишет агентство «Новости-Грузия».
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