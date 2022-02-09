В результате аварии на трассе Зестафони-Кутаиси погибли пять человек

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что ему удалось убедить главу российского государства Владимира Путина не идти на эскалацию кризиса вокруг Украины.

Макрон заявил об этом во вторник по прилёту в Киев, где намечены его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Днём ранее, 7 февраля, Макрон встречался в Москве с Путиным. Французский лидер говорит, что этот разговор достиг цели и помог предотвратить дальнейшее ухудшение кризиса с безопасностью. "Я добился того, что не будет ни ухудшения, ни эскалации", - сказал Макрон в беседе с журналистами в Киеве. Он добавил, что "ни секунды" не допускал того, что Путин пойдёт на шаги, способствующие обострению.

Эммануэль Макрон совершает нынешнюю поездку в попытке снизить напряжённость в Европе, связанную с предположениями западных стран о планах России напасть на Украину и наращиванием российского военного присутствия вблизи украинских границ.

На сайте Кремля приводятся заявления президентов России и Франции на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник и их приветственные слова перед двусторонней встречей, которая продолжалась более пяти часов. Владимир Путин обращается к Эмманулю Макрону на "ты". За последние две недели лидеры двух стран трижды общались по телефону и договорились вновь созвониться после визита Макрона в Киев.

В сообщении Кремля говорится, что на очной встрече в Москве продолжился обмен мнениями по адресованным США и НАТО российским предложениям о гарантиях безопасности. "Данные предложения, напомню, содержат три ключевых пункта, касающихся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года", - заявил Владимир Путин.

В свою очередь, Эммануэль Макрон сказал российскому лидеру, что создание новой архитектуры безопасности в Европе будет невозможно, если страны лишаться права самостельно решать вопрос о членстве в НАТО. При этом Макрон утверждает, что "нашёл точки соприкосновения" с Путиным, и назвал предстящие дни решающими для выработки решения по кризису. Также, по его словам, он предложил президенту России "конкретные гарантии безопасности", и что Путин в ответ заверил его в готовности взаимодйествовать. Среди своих инициатив Эммануэль Макрон перечислил обоюдное обещание России и Запада не предпринимать военных действий, запуск нового стратегического диалога и оживление процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

По оценкам западной разведки, Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной не менее 100 тысяч своих военных. Москва неоднократно отрицала обвинения в подготовке вторжения на территорию соседнего государства.