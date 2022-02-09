СМИ: Жириновский госпитализирован с серьезным поражением легких

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с коронавирусом, у него серьезное поражение легких, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Владимир Вольфович сейчас находится в ЦКБ с коронавирусом», – сказал собеседник агентства.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник сказал: «Да, поражение легких серьезное».

О госпитализации Жириновского сообщают и другие российские информагентства – ТАСС и РИА Новости.

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов при этом заявил, что «Владимир Вольфович работает с документами, он нормально себя чувствует».

Вместе с тем на уточняющий вопрос, где именно находится лидер партии, Власов не ответил.

В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах.

В декабре Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз. По словам политика, он делает новые прививки достаточно часто — каждые два месяца вместо рекомендованных Минздравом шести.