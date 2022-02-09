Лукашенко вновь «не исключает»…

Александр Лукашенко на этой неделе вновь привлек к себе внимание заявлением о возможном признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Накануне белорусскому президенту ответили в абхазском МИДе. Впрочем, многие наблюдатели считают, что слова Лукашенко в этом контексте звучат уже анекдотично.

На этой неделе появилось – словно круги по воде разошлись – немало публикаций в СМИ и даже заявления государственных ведомств и официальных лиц по поводу, который, как считают некоторые наблюдатели, не стоил и выеденного яйца.

Речь идет об очередном обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко (во многих странах его не считают легитимно избранным главой государства) к теме признания независимости Абхазии и Южной Осетии. За последние 13 лет, напоминают эти наблюдатели, эта тема уже столько раз поднималась и «опускалась», что ничем, кроме пустого сотрясания воздуха, эти слова не назовешь. Причем самое смешное, что в почти двухчасовом интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» в понедельник этой дежурной теме, возникшей с подачи российского журналиста, было уделено чуть больше десяти секунд. Обратимся к первоисточнику:

«Крым… Абхазию и (Южную) Осетию когда признаете?

– А в этом есть какая-то необходимость жизненная? Как только я пойму, что в этом есть необходимость и президент (России) скажет мне, что есть необходимость…»

Далее сообщения об этом обмене репликами появились в СМИ под заголовками «Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии» и упоминанием о том, что он ждет некоего сигнала от Кремля. Это породило иронические замечания, что «не исключает» он этого еще с августа 2008 года, когда РА и РЮО были признаны Россией, и с того же самого времени Кремль подает Минску соответствующие сигналы, но...

Впрочем, МИД Абхазии отреагировал на эту информацию так, как и должен был по долгу службы, – позитивно. В заявлении министерства, обрадованном во вторник, говорится:

«Подобный шаг со стороны Минска подтвердил бы курс президента А. Г. Лукашенко на выстраивание прочных союзнических отношений между Беларусью и Россией… Абхазия открыта для полноформатного диалога с дружественными России государствами, разделяющими справедливые чаяния народа Абхазии… Развивая союзнические отношения с Россией, Абхазия была бы заинтересована в налаживании официальных контактов с Республикой Беларусь, которая является стратегическим союзником Российской Федерации, членом союзного государства России и Беларуси, полноправным и активным участником Содружества независимых государств и Организации договора о коллективной безопасности. Выражаем надежду, что Республика Беларусь, разделяющая базовые международно-правовые принципы, включая принцип равноправия и самоопределения народа, поддержит избранный народом Абхазии курс на формирование свободного независимого государства и последует примеру своего стратегического союзника – Российской Федерации».

МИД Грузии тоже обязан был отреагировать. В тот же день, вчера, появилось его заявление:

«С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит в повестке дня. Беларусь по-прежнему привержена основополагающим принципам международного права в этом отношении. Что касается интервью президента Республики Беларусь российскому телеканалу, то выдержки из его интервью, как всегда, интерпретируются российскими СМИ с целенаправленными акцентами и доводятся до сведения общественности в таком виде», – заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Нарчемашвили.

Не мог промолчать и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона: «По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным», – сказал представитель Кремля. Песков констатировал, что Лукашенко хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии. В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости.

В абхазском интернет-сообществе не обошлось, как и в прежние годы, без споров о белорусском Батьке и его политике. Как и в России, здесь есть те, кого восхищает его «крутость»: «Батька – мужик реальный. Он не за олигархов, а за простой народ».

Но большинство комментариев были отрицательными:

«Хитрый, лукавый и многовекторный. Как только припекло его хитрый зад – заегозил. Как только исчезнет опасность со стороны Запада – враз открестится от России и интеграции»;

«Негативное отношение к Лукашенко в первую очередь – это дело рук и рта самого Лукашенко. Утверждать, что от короны не мрут, масочный режим не нужен, пригласить в страну кучу мигрантов с Ближнего Востока, чтобы они скопились у польской границы, увольнять врачей и учителей по политическим причинам, набрать абсолютно безумное число полицейских на душу населения… При всем этом экономика Белоруссии деградирует – вот уж Батькина «эффективность».

Абхазский эксперт Нугзар Агрба тоже придерживается мнения, что в данном случае было много шума из ничего:

«Я вообще высказываниям Лукашенко не верю, хотя его некоторые хвалят, что Батька – защитник интересов славянского мира и прочее, и прочее. Но он чересчур хитрый. А на самом деле Соловьев из него это все вытаскивал. Вопросы наводящие задавал, и тот так отвечал. Да не признает он Абхазию…»

Напомним коротко историю вопроса. После признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетией 26 августа 2008 года в абхазском обществе, которое находилось в радостном ожидании новых признаний, большинство полагало, что следующим это сделает Белоруссия. Почему? Да потому, что она входит в союзное с Российской Федерацией государство. И, действительно, приезжали из Минска депутаты белорусского парламента, встречались с абхазскими властями, изучали ситуацию, но… Позднее Лукашенко говорил, что если Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то «сразу возбудится Грузия, возбудятся страны, где есть территориальные претензии, сразу Запад вспушится» и что вряд ли поэтому это нужно самой России. А в августе прошлого года он откровенно рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию: Запад, мол, грозил Минску дополнительными санкциями в этом случае, а Москва отказалась компенсировать экономические потери.

Впрочем, в абхазском обществе давно примерно так все и понимали, без его объяснений. И это находило отражение в карикатурах на Лукашенко в абхазских газетах.

Впрочем, если не касаться личности «последнего диктатора Европы», в Абхазии не перестают надеяться на признание со стороны Синеокой, как белорусы поэтически называют свою страну. В самом деле, практических результатов от такого признания было бы больше, чем от признания со стороны каких-то дальних стран. Скажем, сильно упростился бы порядок посещения Абхазии белорусскими туристами… Впрочем, и сейчас существуют и развиваются определенные экономические и другие контакты. В Сухуме, например, есть магазин белорусских продуктов питания.

1 декабря прошлого года министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия и бывший министр иностранных дел Даур Кове встретились в Минске с заместителем председателя общественного объединения «Белая Русь» Александром Шатько. В пресс-релизе организации под названием «Беларусь – Абхазия» сообщалось, что стороны достигли предварительной договоренности между «Белой Русью» и партией «Единая Абхазия» о реализации «совместных проектов с целью сближения гражданских обществ двух стран». СМИ писали, что абхазская делегация провела встречи в Союзе писателей Белоруссии, в Республиканском институте профессионального образования.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия