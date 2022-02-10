Шалва Нателашвили решил присоединиться к работе парламента Грузии

Лидер оппозиционной «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили решил использовать полученный партией на выборах парламентский мандат, прекратить бойкот и присоединиться к работе в высшем законодательном органе. Об этом Шалва Нателашвили объявил сегодня после заседания политсовета партии.

Нателашвили впервые после выборов в октябре 2020 года согласился работать в парламенте — до сих пор он отказывался от этого в знак протеста, обвиняя власти в фальсификации итогов выборов.

«Лейбористская партия» входит в парламент. Я уверен, что наш голос в парламенте может стать одним из решающих для ускорения смены режима. Я готов к этому, партия готова, сделать всё и не пожалеть для этого себя», — сказал Шалва Нателашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», интрига состоит в том, что Шалва Нателашвили может лишиться мандата в первый же свой рабочий день в парламенте.

Ожидается, что лидер лейбористов примет участие в пленарном заседании парламента во вторник на следующей неделе. В этот же день в парламенте пройдет голосование за прекращение мандатов нескольким депутатам, в том числе и Шалве Нателашвили.

Комитет по процедурным вопросам на этой неделе уже обсуждал ситуацию и высказался за досрочное прекращение полномочий депутата Нателашвили из-за систематического неучастия в работе парламента. Согласно правилам, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, его полномочия должны быть прекращены.

Более того, так мандат Нателашвили невозможно передать другому члену Лейбористской партии, из-за того, что сама партия, чтобы продемонстрировать решительный протест, закрыла свои партийные списки в Центральной избирательной комиссии.

Если теперь Лейбористская партия лишится своего единственного места в парламенте, то потеряет государственное финансирование.