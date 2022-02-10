Предвесенье, или Снижение цен не терпит суеты

Что такое февраль?

Февраль – это надежда. Да, это надежда, что зима скоро закончится и наступит красноносая весна. Конечно, зима во всех случаях заканчивается и с надеждой, и без нее. Но в декабре до весны намного дальше, чем в феврале. Говорят, жизнь торопить не надо, она и так беспощадно коротка, как телеграмма. Надо радоваться всему – и зиме, и снегу, и прохладе, и утреннему инею, и холоду. Но к холоду привыкнуть невозможно, холод хорош тогда, когда есть чем его обуздать, т.е. отоплением. А отопление нынче – удовольствие дорогое.

В этом году за январское использование природного газа квитанция пришла на такую дикую сумму, что я аж вспотел. То ли в январе я потерял контроль за собой и жег газ на полную мощь, то ли одно из двух. Хотя вроде бы я старался экономить и, как в прошлом году, лишние отопительные приборы не включать. Закралась даже мысль, а не пользуются ли соседи моим счетчиком, т.е. не подсоединились ли к моему газовому распределителю? Но я подобные грешные мысли сразу отогнал от себя с криком «чур меня, чур». Во-первых, соседи милые и проверенные временем люди и на такую подлость они не ходоки. А во-вторых, даже если бы очень захотели, то технически они это не смогли бы сделать.

Странная ситуация, все жалуются на большой расход газа, хотя тариф вроде бы не повышался.

С электричеством тоже подобная катавасия: квитанции пришли с нереальными цифрами. Настолько много жалоб поступило от жителей, что администрация страны встрепенулась и решила направить в энергокомпанию аудиторскую проверку. Хотя как компания может без нашего ведома увеличить показания счетчика? Ведь не ходят же ее сотрудники по ночам и, когда мы мирно почиваем и видим теплые сны, не крутят наши счетчики, которые расположены в подъездах?

Не дай бог, если увижу такого «крутильщика», убью на месте! Это я потому храбрюсь, что уверен, такое не происходит. А вообще, я тишайший человек и лишний раз даже травинку не сорву. А если сорву, то потом долго плачу.

Но факт остается фактом: и на электричество, и на природный газ всем пришли квитанции с большими цифрами.

Посмотрим, что выявят аудиторы, результаты все ждем с волнением. Выступил Давид Нармания, председатель Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, и, честно глядя на нас своими невинными голубыми глазами, пообещал, что если будут обнаружены приписки, то компания будет оштрафована. А то, что народ переплатил, будет ему (народу) в дальнейшем учтено.

Есть у меня подозрение, что приписки обнаружены не будут. Но это, как говорится, мое субъективное мнение. А вдруг случится чудо и нам вернут наши деньги обратно? В смысле, не вернут, а учтут на следующие месяцы? Это я размечтался, потому что люблю мечтать и до сих пор верю в чудеса.

Но чудес не бывает, и потому в феврале я уже очень строго расходую природный газ. Каждый день выхожу на лестничную площадку и записываю в блокнотик показания счетчика. Переходя из одной комнаты в другую, прикручиваю фитилек радиатора, чтобы даром не грел комнату, из которой я вышел. Конечно, хлопотно, но что делать? Вся наша жизнь хлопоты и вынужденная экономия.

За свою долгую жизнь я помню множество повышений цен и практически никогда не помню понижения оных. Говорят, при добром Сталине с 1947 года каждое первое апреля понижали цены, и народ ликовал. Я прочитал большую аналитическую статью по этому вопросу, и оказалось, что снижение цен в сталинские времена было фикцией, о тонкостях которой я сейчас не буду говорить. Если кто хочет узнать, где собака зарыта, милости прошу в сеть, там вы найдете материалы по вопросу первоапрельских снижений цен.

Так что хотелось мне вспомнить благословенные сталинские времена и сравнить с нынешними не в нашу пользу, но не получилось. Я абсолютный дилетант в микро- и макроэкономике. Я не понимаю ценообразования, меня пугает слово «маржа», и я, как любой среднестатистический индивид, подозреваю все компании в суперприбылях.

Когда цены повышаются, я в общем хоре начинаю ругать правительство и требую, чтобы были приняты меры. Как эти меры должны быть приняты, я не знаю, но хочу. Хочу, и все! Хочу, чтобы цены не повышались или же вместе с ценами повышалась моя (и не только, разумеется, моя) зарплата. Конечно, холодным разумом я понимаю, что если повышать зарплату вслед за ценами, то это рано или поздно, скорее даже рано, чем поздно, приведет к обесцениванию денег, что само по себе очень плохо. Но горячим сердцем я все-таки хочу догонять цены. А в ряде случаев и перегнать их. Это из области научной фантастики, но желание все равно такое у меня есть.

Теперь, когда наш народный национальный лари чуть-чуть укрепился, я ревностно жду, чтобы цены тоже чуть-чуть понизились бы. Пока что мои ожидания тщетны. А потом я вспоминаю, что, согласно традиции, цены, раз поднявшись вверх, редко опускаются вниз. Хотя, не буду врать: с топливом такое происходит – цены скачут то вверх, то вниз. Вот сейчас бензин подешевел на один тетри, и у меня такая радость, как будто я получил наследство от далекого заграничного родственника. Смешно, правда?

Но, как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Только успел я порадоваться понижению на один тетри топлива, как новая беда постучала в ворота: безлимитный разговор по мобильному телефону, которым почти все мы пользуемся и который долгие годы стоил в месяц 25 лари, теперь со дня на день повышается на пять лари. Хотелось бы в знак протеста отказаться от этого тарифа и вернуться на поминутную оплату, но…

Но, привыкнув к хорошему, трудно возвращаться к плохому. А плохое было, когда мы торопливо пробалтывали по телефону ту или иную информацию и торопились отключиться, дабы много не платить. Или же звонили к более зажиточным собеседникам и истерично просили перезвонить.

Недавно один мой добрый приятель, встретив меня на улице и поговорив о самом наболевшем, о политике, потом вдруг попенял меня:

– Почему ты все время ноешь в своих статьях, постах, статусах и площадных выступлениях? Неужели тебе не надоело ныть? Это не по-нашему, не по-мужски, не по-кавказски.

Я застеснялся, но что мне было ему возразить? Я говорю про то, что меня волнует и, как мне кажется, волнует многих моих сограждан. Хотя ничего нового я не говорю.

Но ладно, раз такое дело, то под конец я скажу, что жизнь хороша и жить хорошо. И что все устаканится, и что наша страна расцветет, и что в самое ближайшее время мы рванем вперед, и что Норвегия и Швейцария обзавидуются нашему успеху, и что город Тбилиси станет центром Вселенной.

Вы мне верите?

Не верите, конечно, но такое слышать все равно приятно. Ведь в глубине души каждый невольно подумает: а вдруг автор правда знает что-то такое, сокровенное, что рванет нас вперед?

Может быть, знаю, но вслух пока не говорю.

Это шутка.

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