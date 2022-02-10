Кисломолочный спор

«Мацони» и «Мацун» – последние два дня в грузинских соцсетях не утихают споры об этом кисломолочном продукте. Поводом послужила новость о том, что изготовленный в Армении продукт с маркировкой «мацун» не может быть экспортирован в Россию через Грузию, поскольку Грузия зарегистрировала «мацони» в качестве своего географического указания.

Дискуссия о происхождении кисломолочного продукта началась в социальных сетях и сегодня переросла в скандал политического толка. Телекомпания «Имеди», подготовившая сюжет о «мацони» и «мацуне», использовала в материале фото бутылки с кисломолочным продуктом, на которой на армянском был размещен текст: «Карабах – это Азербайджан, и толма тоже азербайджанская».

После того, как пользователи указали на содержание текста, телекомпания принесла извинения. Фотография была взята из поисковой системы Google, сотрудник «Имеди», не владеющий армянским языком, использовал ее в подготовке сюжета, объясняет СМИ.

«Эта часть сюжета будет удалена со всех социальных платформ холдинга», – говорится в заявлении телекомпании.

Что касается непосредственно мацони, то это один из десятков грузинских продуктов, закрепленных Грузией в перечне своих географических указаний. Под самим термином «географическое указание» подразумевается обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами или репутацией, обусловленными местом их происхождения. В этот список входят, к примеру, грузинские вина и минеральные воды, различные наименования сыров, чурчхела, кутаисская зелень, ткибульский чай, чача, ахалкалакский картофель, мацони и пр.

Ираклий Гваладзе, бывший председатель «Сакпатенти» («Грузпатент») говорит, что в 2011 году Грузия получила от Евросоюза подобный перечень с пятью тысячами европейских географических указаний.

«Тогда же, в 2011-м был поставлен вопрос о том, что и нам стоило бы подготовить (аналогичный перечень) (…) Там четко прописан регламент, т.е. защищено не только название продукта. У того же мацони есть целый регламент – что это, как это… Министерство сельского хозяйства тогда разработало его, после чего «Сакпатенти» зарегистрировало эти продукты вначале внутри страны, а потом началась международная регистрация. Когда вошло в силу DCFTA (Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом) в августе 2014 года, (грузинские географические указания) распространились на страны Евросоюза, позже они были зарегистрированы в Великобритании и в Швейцарии. Среди прочих есть международное соглашение и с Россией о взаимообмене этими списками. Они дают нам свой, мы – наш», – говорит Ираклий Гваладзе.

Еще в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении подал возражение против регистрации наименования «мацони» в соответствующие органы Европейского союза и Грузии, мотивировав это тем, что название можно перепутать с мацуном, производимым в Армении, – цитирует «Арменпресс» пресс-секретаря министра экономики Гаяне Антонян. Однако возражение не было принято во внимание. По словам Антонян, ведомство инициировало законодательные изменения, которые позволят уполномоченному государственному органу, координирующему сельскохозяйственный сектор, регистрировать географические указания на свое имя, в отличие от действующего положения, согласно которому только производители могут регистрировать географические указания.

«Изменение закона позволит зарегистрировать наименование «мацун» в Республике Армения в качестве географического указания. Однако продукт с вышеуказанным наименованием может быть экспортирован в другие страны через территорию Грузии только после подписания с Грузией соглашения о взаимном признании и защите географических указаний».

Переговоры с армянской стороной по поводу оформления двустороннего соглашения о признании географических указаний идут не первый год, говорит в свою очередь Манана Пруидзе, исполняющая обязанности председателя «Сакпатенти» в настоящее время. Предполагается, что вопрос должен быть решен уже в этом году:

«Текст предложения мы уже переслали Армении. В прошлом году прошло (заседание) межведомственной правительственной комиссии, где мы, стороны, договорились, что уже в этом году начнется работа над текстом взаимного признания географических указаний (…) Что касается конкретно мацони, у армянской стороны есть свои позиции. Впрочем, мы надеемся, что сможем договориться по этому вопросу, и будет признано, что это грузинское географическое указание. Но это, конечно, предмет переговоров, и он будет решен в ходе этих переговоров».

Что касается самого слова «мацони», – ряд источников указывает, что в грузинский язык оно пришло из армянского. Директор музея литературы Лаша Бакрадзе, к примеру, приводит данные из словаря Бакара Гигинеишвили, который среди прочих ссылается на лингвиста Рачия Ачаряна, отмечавшего, что в переводе с армянского «мацун» означает «кислое молоко».

Ираклий Гваладзе, бывший председатель «Сакпатенти» говорит, что подобные споры довольно распространенное явление в мире, тем более между странами-соседями со схожей культурой, в том числе кулинарной.