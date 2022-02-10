«У Абхазии в Италии все больше друзей»

Вчера в парламенте Италии прошла онлайн пресс-конференция, посвященная Абхазии, к которой подключился и президент Аслан Бжания. Руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса и посол по особым поручениям МИДа республики Кан Тания рассказал «Эху Кавказа», что обсуждалось в Риме.

Вчера в парламенте Италии в Риме прошла пресс-конференция депутата парламента Маттео дель Оссо, члена партии «Forza Italia» («Вперед, Италия»). Темой встречи было заявлено: «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа». Организатором выступило дипломатическое представительство Абхазии в Италии.

В онлайн-формате на пресс-конференции выступили президент Абхазии Аслан Бжания и председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.

О том, как она прошла и какие вопросы на ней поднимались, рассказал руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса и посол по особым поручениям МИДа Абхазии Кан Тания. Он сообщил, что речь шла о нарушении базовых прав граждан Абхазии на свободу передвижения и доступ к образованию. Обсуждались и возможности сотрудничества, в частности, экономический и торговый потенциал Абхазии, ее стратегическое и геостратегическое положение.

По словам Кана Тания, цель этого и других подобных мероприятий – донести объективную информацию об Абхазии, а ключевая задача – чтобы ее голос услышали на самых высоких уровнях – государственных и общественных – Европейского союза и мира в целом.

Кан Тания рассказал, как удалось увлечь абхазской проблематикой депутата итальянского парламента Маттео дель Оссо:

«У Абхазии в Италии со временем появляется все больше и больше друзей благодаря работе диппредставительства, в частности, благодаря послу по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани, депутата Матео дель Оссо. Он из партии «Forza Italia», стал одним из наших друзей. В ноябре 2021 года Вито Гриттани и еще один наш друг – общественный деятель и руководитель культурной ассоциации «Кантьере Лабораторио» Виттория Джильотти вместе организовали презентацию Абхазии на юге Италии в городе Ламеция-Терме, где я тоже подключался онлайн и выступал с презентацией Абхазии. На это мероприятие мы пригласили и Маттео дель Оссо, он приехал, послушал информацию об Абхазии и проникся историей народа в его борьбе за свободу и справедливость. И с этого момента он согласился помогать нам доносить объективную информацию об Абхазии в Италии».

Из семи аккредитованных журналистов в пресс-конференции приняли участие только четверо, остальные, по мнению Кана Тания, могли не прийти из-за противодействия грузинской стороны:

«Приглашены были журналисты из разных изданий и партий, но, насколько нам известно, еще вечером после официального анонса мероприятия на сайте парламента грузинские дипломаты направили ноту в Министерство иностранных дел Италии, и, видимо, каким-то образом это повлияло на то, что журналисты, которые аккредитовались, не присутствовали. Было аккредитовано семь журналистов, а по факту присутствовали четверо. Один – из нашего диппредставительства журналист-итальянец, а другие – фрилансеры, которые пишут для разных изданий. Но в любом случае охват мероприятия был большой, и онлайн-трансляцию смотрели более ста человек. Мы даем много интервью, распространяем максимально информацию. В ближайшие дни начнут выходить статьи на итальянском языке».

Из всех прозвучавших вопросов Кан Тания назвал наиболее важным отсутствие у депутатов итальянского парламента механизма воздействия на случаи нарушения прав граждан Абхазии на свободу передвижения и получения образования:

«Одна из журналистов спросила у депутатов и у присутствующих в президиуме, почему нет механизмов, которые могли бы как-то решить вопрос о нарушении прав граждан Абхазии на свободное передвижение и получение образования в Европе? На мой взгляд, это был очень правильный и своевременный вопрос. На этот вопрос частично я ответил, частично ответил депутат Маттео дель Оссо и его геополитический советник Суоми Монселлато. Она сказала, что на самом деле у депутатов нет никаких инструментов для принятия независимых решений относительно отдельно взятых стран, потому что внешнеполитическая деятельность координируется Европейским союзом, Брюсселем. Она добавила, что нужно разработать какую-то схему, при которой у депутатов парламента Италии была бы возможность независимо принимать решения, с какими народами можно общаться и выстраивать отношения, а с какими – нет».

Реакция на встречу в Риме, отметил Кан Тания, была двоякой: в Абхазии радовались успеху, а грузинские пользователи выражали в социальных сетях негодование:

«На данный момент реакция самая положительная как в Абхазии, так и в Италии, за исключением некоторых комментариев пользователей в соцсетях. Скажем так, в их устах просто змеится какой-то огонь, пламя, и они негодуют. Ну, вот, в грузинском, например, сегменте «Фейсбука», используя переводчик, можно понять, что граждане Грузии негодуют по поводу того, что посольство Грузии в Италии спит, ничего не делает. Они не понимают, каким образом такое мероприятие стало возможно? Ну что мы можем сказать? Это абсолютно для нас стандартная, обычная реакция. Вместо того чтобы вести цивилизованный диалог, конечно же, легче попросить своих государственных служащих попытаться все запретить и отменить. Но не получилось и вряд ли получится, потому что, когда мы организуем подобные вещи, мы подходим основательно и делаем так, что мероприятие с большой долей вероятности не может быть сорвано внешними факторами, внешним давлением».

В онлайн пресс-конференции приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания и председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муса Экзеков. Их присутствие существенно повысило уровень мероприятия и продемонстрировало заинтересованность Абхазии в открытом диалоге с другими странами, сказал Кан Тания.

«Нам важно, чтобы на таких высоких площадках был слышен голос Абхазии и наше мнение, отличающееся от грузинской пропаганды, а участие президента Абхазии Аслана Бжания и Мусы Экзекова демонстрирует приверженность к расширению круга стран, признающих суверенитет Абхазии», – резюмировал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия