Дежавю, или Все совпадения считать случайными

Югоосетинское общество потеряло счет желающим баллотироваться в президенты республики. По последним данным, кроме четырех кандидатов от политических партий, еще 14 выдвинули инициативные группы граждан. У большинства жителей Южной Осетии возникла аналогия с президентскими выборами 2011 года, когда документы в ЦИК подали 30 человек. Будет ли побит тот рекорд?

18 человек, претендующих на пост президента, – далеко не предел, так как прием документов в ЦИК продолжается до 21 февраля. Буквально каждый день появляется сообщение о новом кандидате.

Югоосетинский общественник Тимур Цхурбати в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что его не смущает такое количество желающих поучаствовать в предвыборной гонке. Мало того, ему это даже по душе:

«Я хочу сказать, что мне это нравится, и поясню почему. Собрать сейчас 3500 голосов, чтобы выдвинуться в кандидаты, это непростой труд. Это надо найти сторонников, надо найти людей, надо неплохо поработать. Даже если это не получится, все равно это большой труд. Раз нашлось пусть даже 10 человек, готовых потрудиться над этим, значит, как минимум 10 человек беспокоятся о судьбе республики. И мне это нравится, значит, не все потеряно, и, надеюсь, лучшего из них мы выберем. Я в этом не вижу ничего плохого, это нормально, потому что ну не видно на нашем политическом поле явного лидера. Поэтому активные люди задумываются, а за кого голосовать? И, не находя лучшего, начинают выдвигаться сами. Я считаю это вполне нормальным – раз в обществе есть люди, которые берут на себя ответственность».

В 2011 году в Центральную избирательную комиссию подали заявления 30 человек, 17 из которых прошли регистрацию и включились в предвыборную гонку. Правда, семеро из них сразу же объявили о том, что снимают свои кандидатуры в пользу других участников кампании. К примеру, Мераб Чигоев (тогда депутат парламента) выбыл из гонки в пользу Анатолия Бибилова, а Эдуард Габараев (сотрудник Минобороны) – в пользу Георгия Кабисова. Из десяти кандидатов во второй тур прошли два – Алла Джиоева, лидер оппозиционных сил, и Анатолий Бибилов. По итогам голосования президентские выборы выиграла Джиоева, однако этот результат был аннулирован Верховным судом. После многодневной акции протеста оппозиции на центральной площади Цхинвала, которая завершилась подписанием соглашения между оппозиционными силами и властью, были назначены новые выборы. По их итогам в 2012-м президентом Южной Осетии стал Леонид Тибилов.

Свидетель событий 2011 года журналист Ирина Дамбегова считает, что такое массовое выдвижение кандидатов вызывает «нехорошие предчувствия»:

«Я бы даже так сказала: учитывая, что случилось в 2011 году в совокупности, те процессы, которые происходили и привели в итоге к угрозе начала гражданской войны, – они навевают очень грустные мысли. Потому что ситуация схожа тем, как мне кажется, что и тогда, и сейчас действующая власть утратила доверие. Кокойты тогда был утратившим доверие, и все понимали, что у него и так по Конституции нет возможности еще раз претендовать на должность президента. В данном случае, мне кажется, в августе 2020 года народ в основной своей массе уже для себя принял решение вследствие трагических событий, которые тогда произошли. И даже не столько из-за трагических событий, а из-за того, как разворачивалось и разворачивается следствие, отношения власти ко всему этому. У меня такое впечатление, что, глядя на действия власти, многие из политиков и совсем не политиков, которые тоже выдвинулись, – у них возникло ощущение: «Так и я смогу! Я лучше смогу, а вот так, как нынешняя власть действует, так это – никаких проблем!» Отсюда этот вал».

Еще одна аналогия с 2011 годом, по мнению журналиста, – это предвыборные технологии, которые применяет действующая власть:

«Если там остались члены старой команды или кто-то из тех, кто тогда принимал участие (политтехнологи), а я подозреваю, что остались, то они применяют ту технологию, которую часто применяют при слабеющей власти, желающей остаться, – это так называемые технические кандидаты. Подозреваю и то, что из этого огромного количества не только для Южной Осетии, а для любого уважающего себя государства, кандидатов… Они будут пытаться свести все к тому, чтобы зарегистрировать как можно большее количество технических кандидатов, которые будут готовы либо сняться до первого тура, либо во втором туре оттянуть на себя голоса так называемых оппозиционных кандидатов, у которых есть все шансы победить».

Но самый нежелательный сценарий, по мнению Ирины Дамбеговой, который чуть не развернулся в 2011 году, – гражданское противостояние, едва не закончившееся кровопролитием:

«Я ведь среди людей живу, люди обсуждают это тоже очень активно. И вы знаете, я уже от нескольких человек слышала, причем разного социального положения, возраста и так далее, своего рода мини-соцопрос получился... Когда этот вопрос обсуждался на всех перекрестках, и они говорят: «Этот (президент) власть не отдаст, как бы он на все готов». То есть единодушно люди высказываются таким образом, они даже боятся в какой-то степени. Кто хочет нестабильности, кто хочет напряжения в обществе? Всем бы хотелось, чтобы это произошло так же цивилизованно, как это было в 2017 году. В 2017 году власти удалось поговорить и каким-то образом показать, что она готова идти и дальше, и многие были уверены, что Леонид Тибилов выиграет и второй срок, и получилось так, как получилось. Было всего три кандидата, что как раз таки было вполне цивильно и вполне нормально».

Сегодня в Южной Осетии тот редкий день, когда новостные ленты не сообщают о проведении предвыборных собраний или выдвижении нового претендента. Накануне в ЦИК поступило еще два уведомления о проведении собрания по выдвижению предпринимателя Рустама Дзагоева и депутата парламента первого созыва, директора цхинвальского Лесокомбината Алимбега Плиева кандидатами в президенты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия