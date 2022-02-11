Обзор абхазской прессы

«Нужная газета» публикует мнение журналиста Анзора Маршан о предвыборной гонке. «Представители одного штаба, посетившие наш дом, стали представлять своего кандидата, говорить о том, какой он хороший и как собирается проводить ремонтные работы на участке. Я сказал, что это скрытый подкуп и за такого точно голосовать не собираюсь. Человек, который таким путем собирается в парламент, никакие законы писать не будет. Лишь тот кандидат, который заранее, готовясь к выборам, сам родил законопроекты и может их представить, еще может рассчитывать на мой голос. Все остальные аргументы никчемны. Я советую всем избирателям требовать от кандидатов только законопроекты, с которыми они хотят попасть в парламент и представить там для обсуждения. Только законопроекты ими лично написанные – аргумент для голосования. Все остальное – обман», – отметил Анзор Маршан.

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Председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо старейшего члена партии, заслуженного педагога Абхазии Анны Гыцба. Она обращается к властям всех уровней, имеющих прямое или косвенное отношение к сложившемуся в последнее время «адскому, преступному положению в области электроснабжения населения, массовому над ним измывательству»:

«Это очевидно, что вы заодно с этими циничными, демоническими кровососами народа. Иначе как можно объяснить происходящее, о котором вы предпочитаете не только не говорить, но и делать вид, что проблемы не существует. А она есть и очень серьезная! Люди лишены элементарного и, несмотря на все ваши усилия, пытаются выжить, не умереть от холода, голода и болезней. Мне девяносто восемь лет. Я ветеран труда, старейший член старейшей в нашей стране Народной партии Абхазии. Более полувека работала на ниве народного образования и просвещения, имею много правительственных и других наград. Кроме того, я мать кавалера ордена Леона Эсмиральды Аршба, рано ушедшей из жизни от полученных в войну ран и болезней. И сама я не стояла в стороне во время войны, делая все зависящее от меня для победы. Не слишком ли много лжи нагорожено вашей политикой за столь короткий срок? Неужели я должна последние дни своей жизни прозябать в темноте и холоде? До каких пор вы, потворствуя бесстыжим майнерам, будете издеваться над людьми? Неужели вы совсем не боитесь Бога и проклятий народа?»

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Основатель и руководитель первой в Абхазии IT-школы STEMLAB Дамей Джонуа рассказал «Апсныпресс» о перспективах развития IT в республике и о работе своей школы.

Дамей Джонуа пояснил: «Сейчас в среде айтишников пользуется большой популярностью удаленная работа с офисов и коворкингов, расположенных в курортных городах по всему миру. В Абхазии прекрасные природа и климат. Это наш козырь, который мы не используем. Если создать для таких людей соответствующие условия в лучших местах нашей страны, то это принесет нам не только цифровизацию и прогресс, но может стать и довольно прибыльным бизнесом».

Он уточнил, что айтишники уже сейчас приезжают в Абхазию и на зиму, и на лето. Но задерживаются ненадолго по причине отсутствия качественного сервиса, перебоев с электричеством и интернетом, без чего невозможна их работа.

«У нас есть довольно детальный план, как это сделать «на пятерочку», но на это требуются средства. Без качественных IT-специалистов нам никогда не стать конкурентоспособной страной», – подчеркнул Дамей Джонуа.

Также, по его словам, наличие в стране IT-компаний – это возможность на выгодных условиях обучать собственных специалистов, трудоустраивать и повышать их квалификацию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия