Полный карантин не объявляли – в Патриархии Грузии прокомментировали сообщения СМИ

Информация о полном карантине в Патриархии Грузии является преувеличением. Об этом говорится в заявлении Службы по связям с общественностью патриархии, распространенном в ответ на сюжет телеканала «Мтавари».

«Определенные ограничения в Патриархии Грузии были установлены с начала пандемии, и они действуют по сей день… Исходя из сложности ситуации с пандемией, в разное время действовали разные по строгости ограничения. В настоящее время ограничения в патриархии ужесточены», - сказано в заявлении.

Там же отмечается, что о «полном карантине» речи не идет, поскольку разные структуры патриархии продолжают работу в штатном режиме: служба по связям с общественностью, канцелярия, секретариат, отдел по связям с пенитенциарными учреждениями.

В заявлении подтверждается, что у нескольких монахинь монастыря, расположенного на территории Патриархии Грузии, подтвержден коронавирус. Отмечено также, что «монастырь изолирован и не связан со зданием, где находится патриаршая резиденция».

«Что касается нынешнего состояния здоровья Католикоса-Патриарха всея Грузии, то его личный врач Цисана Шартава заявила: «Самочувствие удовлетворительное», - сказано в заявлении.