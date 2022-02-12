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Со дня гибели саночника Нодара Кумариташвили прошло 12 лет
Ровно 12 лет прошло со дня гибели грузинского саночника Нодара Кумариташвили, попавшего в аварию на санно-бобслейной трассе во время проведения Олимпиады в Ванкувере.
Трагедия произошла 12 февраля 2010 года в городе Уистлер, где расположен канадский центр санного спорта, во время тренировочного заезда. 21-летний саночник, входящий в число 50 лучших спортсменов мира, вылетел с трассы на скорости более 140 км в час, пишет агентство «Новости-Грузия». Когда Кумариташвили входил в последний поворот трассы под углом в 270 градусов, он потерял управление, и его сани ударились о ледяной борт. При этом спортсмен выпал из саней, перелетел через бетонную ограду и ударился о металлическую конструкцию. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Кумариташвили скоропостижно скончался в госпитале.
Произошедшее потрясло весь спортивный мир. Серьезно рассматривался вопрос отказа от участия в Олимпиаде сборной Грузии. В конечном счете команда все же решила выступить в Ванкувере. На церемонию открытия XXI зимних Олимпийских игр все грузинские атлеты вышли в черных траурных повязках. Собравшиеся на стадионе зрители встретили членов делегации овациями, а позже почтили память Кумариташвили минутой молчания.
Смерть Кумариташвили стала первой гибелью спортсмена на зимних Олимпийских играх с 1992 года. Высказывались сомнениями по поводу безопасности трассы в Уистлере. Организаторы перенесли место старта и переделали лед на 16-м вираже, где произошла авария. Тем не менее, вскоре следствие признало произошедшее несчастным случаем.
Победителем среди саночников в Ванкувере стал немец Феликс Лох. Сейчас – трехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, но в 2010-м он выиграл первое «золото» Игр. Медаль он переплавил, разделив на две. На одной из них выгравировали портрет Нодара и годы жизни. Эту золотую медаль он подарил семье Кумариташвили, приехав на поминки в Грузию, как и другие саночники со всего мира.
В этом году Грузию на Олимпиаде в Пекине представляет двоюродный племянник Нодара, 21-летний Саба Кумариташвили. В первой попытке он показал 30-й результат, во второй и третьей – 31-й. В топ-20 финалистов молодой спортсмен не попал.
Имя Нодара Кумариташвили носит горнолыжная трасса в Бакуриани - это популярный зимний курорт, где родился и вырос саночник. Ежегодно 12 февраля сотни людей, включая руководство Олимпийского комитета Грузии, приезжают в Бакуриани, чтобы побывать на могиле спортсмена и почтить его память.
Другие новости дня
Из-за коронавируса более 45% школ Грузии переведены на дистанционку
В Грузии 949 школ переведены на дистанционный режим обучения из-за коронавируса – это более 45% от всего числа частных и государственных образовательных учреждений в стране. Об этом сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе Минобразования.
«Чтобы предотвратить внутреннее распространение, школы соблюдают санитарные рекомендации, а отдельный класс или школа сразу переходят на дистанционное обучение», - подчеркнули в ведомстве.
За последнюю неделю коронавирус был выявлен у 6,5% учителей, что является беспрецедентным показателем. Для сравнения, на прошлой неделе он составлял 5,8%. Что касается учащихся школ, здесь уровень заболеваемости за неделю вырос с 2,1% до 2,5%.
На данном этапе 135 педагогов, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке» и проводят уроки только дистанционно. Вакцинированы 73,6% учителей и представителей администрации школ.
Более чем в 400 учреждениях регулярное тестирование педагогов на ковид проводят школьные врачи, которые прошли переподготовку. В остальных случаях за процесс отвечают представители Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
Учителя, которые перенесли коронавирус или полностью вакцинированы, должны делать ПЦР-тесты раз в две недели, а учителя, вакцинированные одной дозой или невакцинированные, – один раз в неделю экспресс-тестом.
В Туркменистане пройдут внеочередные президентские выборы
В Туркменистане 12 марта пройдут досрочные выборы президента. Об этом сообщаeт Reuters со ссылкой на Центризбирком страны.
Ранее в пятницу, 11 февраля, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на внеочередном заседании Халк маслахаты – верхней палаты парламента – заявил о том, что принял непростое решение дать дорогу молодым руководителям. Туркменский президент также отметил, что два года назад достиг возраста пророка – 63 года.
Бердымухамедов занял пост президента Туркменистана в 2007 году. На сессии парламента президент отметил, что был избран ровно 15 лет назад. СМИ пишут, что так туркменский лидер намекнул о своей усталости.
В 2016 году парламент Туркменистана отменил ограничение на срок полномочий президента, а в конституцию были вынесены поправки об увеличении президентского срока с пяти до семи лет.
У президента Туркменистана есть единственный сын Сердар Бердымухамедов. Он занимает пост вице-премьера по экономике. В ноябре прошлого года президент поручил сыну контролировать нефтегазовый комплекс страны.
Гурбангулы Бердымухамедов носит титул «Аркадаг» – покровитель. Его предшественник, первый президент страны Сапармурат Ниязов носил титул Туркменбаши – главы всех туркмен.
Туркменистан считается одним из самых закрытых государств. Оно постоянно усиливает контроль за доступом граждан к информации, пытаясь воспрепятствовать утечкам сведений из страны и одновременно блокируя сообщения из-за рубежа, содержащие критику действий Ашхабада. Крупные социальные сети, включая Facebook, Twitter, а также YouTube и независимые новостные агентства остаются заблокированными в течение многих лет.
Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно записывал ролики, в которых сам исполнял песни. Например, в 2019 году президент вместе с внуком спел песню про своего коня по кличке Ровач. В репертуаре президента есть рэп про пользу спорта и песня к 8 марта.
Коронавирус в Абхазии: 394 новых случая заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 599 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 394 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 87 пациентов. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались мужчина 80 и женщина 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 16 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 12 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 422 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 39 867 человек.
Коронавирус в Грузии: 20 326 новых случаев заражения, 57 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 20 326 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 65,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 30,88%, за две недели – 31,06%, за семь дней – 33,18%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 438 353.
Почти 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 9 535. В Имерети выявили 3 269 случаев заражения, в Аджарии – 1 488, в Самегрело и Земо Сванети – 1 337, в Квемо Картли – 1 145, в Кахетии – 1 127, в Шида Картли – 1 079, в Гуриии – 572, в Мцхета-Мтианети – 370, в Самцхе-Джавахети – 307, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 97.
От ковида умерли еще 57 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 516.
Выздоровели 48 468 человек, их общее число выросло до 1 226 619.
На данный момент в Грузии 196 192 активных случаев коронавируса. Из них 6 100 (более 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 261 пациента тяжелое, 278 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 758 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 188 334 лечатся на дому.
Полный карантин не объявляли – в Патриархии Грузии прокомментировали сообщения СМИ
Информация о полном карантине в Патриархии Грузии является преувеличением. Об этом говорится в заявлении Службы по связям с общественностью патриархии, распространенном в ответ на сюжет телеканала «Мтавари».
«Определенные ограничения в Патриархии Грузии были установлены с начала пандемии, и они действуют по сей день… Исходя из сложности ситуации с пандемией, в разное время действовали разные по строгости ограничения. В настоящее время ограничения в патриархии ужесточены», - сказано в заявлении.
Там же отмечается, что о «полном карантине» речи не идет, поскольку разные структуры патриархии продолжают работу в штатном режиме: служба по связям с общественностью, канцелярия, секретариат, отдел по связям с пенитенциарными учреждениями.
В заявлении подтверждается, что у нескольких монахинь монастыря, расположенного на территории Патриархии Грузии, подтвержден коронавирус. Отмечено также, что «монастырь изолирован и не связан со зданием, где находится патриаршая резиденция».
«Что касается нынешнего состояния здоровья Католикоса-Патриарха всея Грузии, то его личный врач Цисана Шартава заявила: «Самочувствие удовлетворительное», - сказано в заявлении.
Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена
По сообщению Кремля, в субботу состоятся телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По утверждению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по инициативе американской стороны.
Ранее в пятницу о возможном телефонном разговоре сообщил на брифинге в Белом доме советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в разговоре главы государств могут обсудить ситуацию вокруг Украины.
На брифинге Салливан заявил, что Россия готова вторгнуться на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, их завершение намечено на 20 февраля. Руководство США рекомендовало гражданам своей страны покинуть Украину, сделать это советуют в течение ближайших 48 часов.
Незадолго до брифинга NBC News и PBS со ссылкой на анонимных чиновников из администрации президента сообщили, что вторжение России может начаться в начале следующей недели. Салливан эту информацию не подтвердил.
Путин и Байден в последний раз беседовали по телефону в конце прошлого года. В начале декабря они провели переговоры в режиме видеоконференции, а в июне 2021 года встречались в Женеве.
Москва категорически отрицает, что планирует войну с Украиной. Лидеры самопровозглашенных республик востока Украины утверждают, что Киев может готовить наступление на их позиции. В Киеве это отрицают.
Из-за штамма «омикрон» в Патриархии Грузии объявили карантин
Карантин объявлен в Патриархии Грузии из-за быстрых темпов распространения омикрон-штамма коронавируса. Информацию телеканалу «Мтавари» подтвердил секретарь предстоятеля Грузинской православной церкви Михаил Ботковели.
«Карантин был объявлен после того, как «омикрон» стал очень актуальным. Очень многие, в том числе и я, заболели коронавирусом. Все это было связано с объявлением карантина, вход максимально ограничили», - сказал Ботковели.
По его словам, случаи были зафиксированы, в том числе, и в монастыре, расположенном во дворе патриархии.
«У патриарха коронавирус не подтвержден», - добавил Ботковели.
- В стране прошло уже несколько волн распространения инфекции. В декабре 2021 года здесь выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом, после чего начался взрывной рост заболеваемости. Ежедневно в среднем фиксируется по 20 тысяч новых случаев заражения. В целом за время пандемии в Грузии выявили 1 418 027 случаев заражения (32,19% населения), от осложнений болезни умерли 15 459 пациентов.
Прокуратура Чечни запросила 6 и 8 лет двум геям, обвиненным в терроризме
На заседании Ачхой-Мартановского суда Чечни в пятницу гособвинение запросило реальные сроки братьям 20-летнему Салеху Магамадову и 18-летнему Исмаилу Исаеву. Родных братьев, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход, обвиняют в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Прокуратура требует для Салеха Магамадова 8,5 лет лишения свободы. Первые два года из которых он должен провести в колонии, остальные в колонии строгого режима. Исмаилу Исаеву требуют назначить 6,5 лет колонии общего режима. Разница объясняется тем, что на момент совершения вменяемого преступления Исаев был несовершеннолетним. Оглашение приговора назначено на 18 февраля.
Подсудимые вину не признают, настаивая на фальсификации уголовного дела. Защита братьев уверена, что в деле нет объективных доказательств их вины. Адвокат Марк Алексеев заявил о многочисленных противоречиях в показаниях свидетелей. По его мнению, следствие не установило факт общения подсудимых с обвиняемым в участии в незаконном вооруженном формировании.
- О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале 2021 года. Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95». После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нем было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
- В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам продуктами и арестовали. С тех пор обвиняемые неоднократно заявляли о том, что их пытают и избивают, требуя признательных показаний.
- Правозащитный центр «Мемориал» (в России внесен в список «иноагентов», но не согласен с этим) признал Магамадова и Исаева политзаключенными.
В Латвии приняли закон о компенсации жертвам Холокоста
Парламент Латвии принял закон о компенсации жертвам Холокоста. Согласно документу, еврейская община Латвии с 2023 года в течение десяти лет получит до 40 миллионов евро.
Деньги будут направлены компенсацию утраченного имущества, социальную и материальную помощь пережившим Холокост, а также финансирование еврейских школ, восстановление зданий и культурные проекты.
Решение латвийского парламента приветствовал Госдепартамент США.
До Второй мировой войны в Латвии проживало 95 тысяч евреев. Большинство из них были убиты во время оккупации фашистской Германией. Сейчас еврейская община страны насчитывает девять с половиной тысяч человек.
Переговоры о компенсации латвийским жертвам Холокоста продолжались с 2005 года. Помимо представителей Латвии в них принимали участие представители Соединённые Штаты и Израиль.
Япония и Нидерланды призвали своих граждан срочно покинуть Украину
МИД Японии призвал своих подданных покинуть Украину при первой же возможности. Токио повысил уровень опасности нахождения в украинских населённых пунктах для японцев до четвёртого, максимального.
Со схожим сообщением выступил и посол Нидерландов в Киеве.
Заявления прозвучали через несколько часов после призыва президента США Джо Байдена к согражданам незамедлительно покинуть территорию Украины из-за угрозы войны с Россией.
Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД может посоветовать «неосновному персоналу» диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями, что США и Великобритания якобы готовят какие-то провокации на территории Украины.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу» предположил, что некие внешние силы подталкивают Украину к наступлению в Донбассе.
- С осени прошлого года страны Запада заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной и реальной угрозе российского вторжения в эту страну. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. По данным Госдепартамента США, Москва может начать наступление в самое ближайшее время.
- Москва отрицает планы вторжения и объясняет перемещения войск учениями. На фоне напряженности Россия инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе, но каких-либо договоренностей пока не достигнуто.
Давид Залкалиани встретился с послом США в Грузии Келли Дегнан
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с послом США в Грузии Келли Дегнан.
По информации МИД Грузии, на встрече обсуждались обстановка с безопасностью в регионе, события вокруг Украины, была еще раз зафиксирована твердая поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Разговор также коснулся американо-российского диалога по вопросам безопасности и тесном сотрудничестве США с партнерами в этом процессе. Давид Залкалиани поблагодарил правительство США за тесную координацию в рамках диалога с Россией и за поддержку Грузии.
По сообщению МИД, на встрече ещt раз было подчеркнуто прочное стратегическое партнерство между Грузией и США, которое имеет решающее значение для общих интересов обеих стран, а также для региональной и евроатлантической безопасности.
На встрече было отмечено, что, «несмотря на российскую оккупацию, при поддержке США Грузия предприняла важные шаги в направлении укрепления демократических институтов и экономического развития, а также европейской и евроатлантической интеграции».
На встрече также была рассмотрена текущая повестка дня двустороннего сотрудничества.
В Афганистане задержаны двое журналистов, работавших с ООН
В Афганистане задержаны двое журналистов, работавших с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Детали инцидента не раскрываются. В сообщении в твиттере управления отмечается, что организация предпринимает все возможное для разрешения ситуации.
Афганская пресса пишет, что в Кабуле пропал бывший корреспондент корпорации Би-би-си Эндрю Норт. Он сотрудничал с ООН. По данным журналистов, вместе с Нортом были задержаны восемь иностранцев. СМИ отмечают, что миссия ООН ведет переговоры об их освобождении с захватившим власть движением «Талибан». Оно признано террористическим и запрещено в России и других странах мира. Талибы ситуацию пока не прокомментировали.
«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Талибы обещали соблюдать права человека и защищать свободу СМИ, но вскоре после прихода к власти ввели ограничения во многих сферах общественной жизни.
По данным организации «Репортеры без границ» и Ассоциации свободных журналистов Афганистана, за время правления талибов закрылось 231 СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников СМИ потеряли работу. Больше всего пострадали женщины-журналисты – 84% из них потеряли работу. В 15 из 34 провинций страны больше не работает ни одной журналистки. Правозащитники говорят, что «Талибан» навязывает СМИ условия работы, в том числе запрет нанимать на работу женщин.
За последние 10 лет в Афганистане погибли не менее 17 журналистов. По меньшей мере два сотрудника медиа, которых убили в Афганистане в 2020 году, а именно корреспондент афганской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода Элиас Дайи и фрилансер Рахматулла Никзад – получали перед смертью угрозы от талибов.
Западные страны не признают власть «Талибана». Российские власти, не признавая ее официально, регулярно проводят встречи с талибами в Москве.
В Южной Осетии Давид Санакоев выдвинут кандидатом в президенты
В здании цхинвальского Дома культуры (Совпроф) сегодня прошло собрание инициативной группы по выдвижению депутата парламента Давида Санакоева кандидатом на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как пишет агентство «Рес», на собрании было зарегистрировано 120 человек, тем самым был преодолен минимальный порог в 100 человек для правомерного проведения собрания.
Согласно закону, были избраны председатель собрания – Гульнара Козаева, и секретарь – Виктория Тотоева, также были выбраны члены президиума инициативной группы и уполномоченные представители претендента на президентский пост.
Участники встречи единогласно поддержали Давида Санакоева в качестве кандидата в президенты.
«Спасибо большое всем, кто пришел, мне очень приятно всех видеть. Я понимаю, какая это ответственность, и я обещаю, что буду идти по этому пути до конца, не сделав ни шагу назад.
Вместе мы сможем решить все, главное – не замалчивать проблемы и решать их, стоя рядом друг с другом. У нас есть понимание как это сделать, мы знаем, какие шаги нужно предпринять, чтобы все исправить. Если люди будут жить по закону, то всем будет намного легче», – сказал Санакоев и добавил, что группа депутатов, придерживающихся оппозиционных взглядов, продолжает поддерживать друг друга и остается единой.
Санакоева пришли поддержать другие кандидаты на должность президента – Гарри Мулдаров, Алан Гаглоев и Александр Плиев.
Сегодня же в югоосетинский Центризбирком поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению на пост президента бывшего депутата парламента от «Единой Осетии» Бориса Тасоева. Встреча пройдет 16 февраля.
Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.
Вора в законе «Нукри Гальского» выдворили из Украины
Из Украины выдворили грузинского вора в законе по кличке «Нукри Гальский». Он был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
По данным полицейских, 34-летний криминальный авторитет попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.
«Оперативники установили его местонахождение. С целью недопущения распространения им преступного влияния провели мероприятия по задержанию вора в законе и доставили в Государственную миграционную службу Украины. Ночью, 10 февраля, гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом на въезд в Украину на 3 года», – сказано в сообщении.
Банк России резко повысил ключевую ставку из-за инфляции
Банк России в пятницу, 11 февраля, резко поднял ключевую ставку – с восьми с половиной до девяти с половиной процентов. Это максимальный показатель с мая 2017 года и восьмое повышение с марта прошлого года.
В заявлении Центробанка говорится, что повышением ключевой ставки он пытается снизить инфляцию до целевого уровня в четыре процента. На сегодняшний день, по данным Минэкономразвития, инфляция ускорилась по сравнению с декабрём и достигла 8,8 процентов. Сильнее всего в начале года подорожало продовольствие – на 11 процентов. Особенно подорожали фрукты, овощи, крупы, макароны, мясо и сахар.
Центробанк отмечает, что производство товаров не успевает за спросом, а наращивать производство тяжело из-за нехватки рабочей силы. Всё это происходит в условиях роста цен на мировых рынках во время пандемии коронавируса.
Эксперты "Ведомостей" отметили, что повышение ключевой ставки было ожидаемым. Аналитики также указывают на ослабление курса рубля на фоне сообщений о вероятном вторжении России на территорию Украины.
В конце прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор снизит ключевую ставку до нейтрального уровня в пять-шесть процентов годовых не раньше середины 2023 года.
Повышение ключевой ставки служит сдерживанию инфляции, но в то же время ведёт к росту ставок по кредитам, и, как следствие, может вести к снижению потребления и замедлению экономики.
В Абхазии прокомментировали «нервную реакцию грузинского МИДа»
Реакцию Тбилиси на инициативу МИД самопровозглашенной республики Абхазия в Сухуми назвали «нервной». Речь идёт об обращении главы абхазского ведомства Инала Ардзинба к Генеральному секретарю ООН с просьбой предоставить Абхазии статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций.
В МИД Грузии считают, что это – «очередной пропагандистский ход оккупационного режима, который не имеет реального воплощения».
«Оккупационные режимы неоднократно пытались предпринять пропагандистские шаги для укрепления имиджа «независимого» образования, что обычно заканчивается неудачей», – заявила пресс-секретарь МИД Грузии.
В Абхазии, в свою очередь, заявили, что «предоставление статуса государства-наблюдателя ООН присваивается резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а не МИД Грузии».
«В Грузии могут бесконечно утешать себя мыслями о непризнании мировым сообществом суверенитета Абхазии, но едва ли стоит слепо верить в то, что члены Генассамблеи при вынесении конкретных решений будут прислушиваться только к голосу Тбилиси.
Нервная реакция грузинского МИДа ярко демонстрирует недоговороспособность Тбилиси, нежелание учитывать новые политические реалии в Закавказье и двигаться по пути обеспечения устойчивой безопасности в регионе.
Международному сообществу пора осознать, что Грузия, продолжая предпринимать усилия по международной изоляции Республики Абхазия, цинично нарушает базовые права граждан, создает многочисленные проблемы гуманитарного характера. Немаловажно также учитывать, что поддержка односторонней позиции Тбилиси лишь поощряет конфронтационный настрой Грузии и препятствует достижению согласия в рамках международно-признанного переговорного механизма – Женевских международных дискуссий», – сказано в заявлении абхазского МИДа.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
НАТО расширит боевые группы в Восточной Европе
НАТО расширит число своих воинских контингентов в 30 странах Европы – преимущественно в Болгарии, Словакии и Румынии. Меры приняты из-за возможного нападения России на Украину. Об этом пишет германское агентство dpa.
Ранее боевые группы военного союза базировались лишь в Польше и странах Балтии. Решение об увеличении численности солдат может быть принято уже на следующей неделе. Кроме того, по данным dpa, НАТО может пересмотреть своё присутствие и в других странах Европы.
В пятницу, 11 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг внепланово посетил военную базу в Румынии. Ранее туда были переброшены из Германии тысяча американских военнослужащих. В своём выступлении на базе Столтенберг заявил, что присутствие военных США свидетельствует о приверженности Вашингтона безопасности Европы.
Глава НАТО выразил обеспокоенность вероятным вторжением России на украинскую территорию и сказал, что союз рассмотрит долгосрочное присутствие своего контингента в Юго-Восточной Европе. Окончательное решение об этом будет принято весной. Действия НАТО по укреплению восточного фланга, по словам Столтенберга, носят оборонительный характер.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
- Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия собирает ещё больше войск на границе с Украиной и вторжение может произойти в любое время, даже до окончания Олимпиады в Пекине.
- В Вашингтоне неоднократно подчёркивали, что на территорию Украины войска США отправлены не будут, а реакцией на возможное вторжение России станут санкции против Москвы и укрепление обороны союзников по НАТО.
Россия отменила блокирование Азовского моря из-за учений
Россия отменила запланированное ранее блокирование части акватории Азовского моря под предлогом военных учений. Однако по-прежнему планирует блокировать Чёрное море. Об этом сообщил в Facebook главный редактор Black Sea News, руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко со ссылкой на документ Управлении навигации и океанографии министерства обороны России.
Ранее издание Black Sea News опубликовало карту районов Чёрного и Азовского морей, которые с 13 до 19 февраля будут закрыты для судоходства. Речь идёт о примерно половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, участках к западу и юго-западу от аннексированного Крыма. Доступ к порту Мариуполь будет перекрыт, а к Одессе затруднён.
МИД Украины выразил протест против решения России заблокировать часть акватории Чёрного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений. В ведомстве заявили, что это приведёт к закрытию судоходства и может вызвать негативные последствия для портов Украины. Действия России названы "частью гибридной войны".
В январе Минобороны России объявило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов.
Для участия в учениях в Чёрное море прибыли шесть больших десантных кораблей: три корабля Балтийского флота – "Королев", "Минск" и "Калининград" и три – Северного флота – "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк". Последние три корабля прошли пролив Босфор в среду.
В эти дни проводятся учения также в Средиземном море. Как отмечает Би-би-си, туда в последние дни вошли два отряда боевых кораблей. С Тихоокеанского флота прибыли ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Кроме того, в море вошёл отряд кораблей Северного флота, в составе которого – ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". С военно-морской базы в Севастополе в море вышел ракетный крейсер "Москва". Они предполагают, что он также может присоединиться к учениям, хотя никаких официальных подтверждений этому нет.
- Учения проходят на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Россия, как утверждают страны Запада, сосредоточила у границ этой страны группировку численностью более 100 тысяч военных. Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке писали и о возможной подготовке Россией десантной операции против Украины со стороны Чёрного и Азовского морей. Россия отвергает планы нападения на Украину.
В России впервые выявили более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
На утро 11 февраля в России, включая аннексированный Крым, выявлены 203 949 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый суточный максимум с начала пандемии.
По данным федерального штаба по борьбе с инфекцией, больше всего новых заболевших за сутки в Санкт-Петербурге – более 22 тысяч, Москве за прошедшие сутки выявили 18 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 20 почти на 20 процентов меньше, чем днём ранее.
Накануне заболеваемость в Москве выросла почти в два раза. Власти объяснили скачок новой методикой подсчёта. Теперь в статистике учитывают не только положительные ПЦР-тесты, но и экспресс-тесты на наличие антигена к возбудителю, сделанные в поликлиниках..
Мэр Сергей Собянин заявил, что пик распространения более заразного штамма "омикрон" в Москве прошёл. По его словам, число новых случаев заболеваемости на прошлой неделе уменьшилось на 6 процентов, а на этой будет ещё более существенным. Снизилось и количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, отметил Собянин.
В России за последние сутки в больницы попали более 19 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.
Аслан Бжания освободил от должности министра культуры
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об освобождении Гудисы Агрба от должности министра культуры.
«Освободить от должности министра культуры Агрба Гудису Эдуардовича согласно поданному заявлению. Возложить временное исполнение обязанностей министра культуры Республики Абхазия на заместителя министра культуры Республики Абхазия Смыр Динару Гудиевну», – говорится в указе.
Гудиса Агрба руководил ведомством с июня 2020 года. Ранее он занимался предпринимательской деятельностью, в 2007-2011 годах был депутатом Сухумского городского собрания.
В нижней части плотины «Ингури ГЭС» строят автомобильный мост
На Ингурской гидроэлектростанции, в нижней части плотины строят автомобильный мост.
Новое сооружение смогут использовать сотрудники ГЭС. Ранее, чтобы перейти с одной стороны берега реки Ингури на другую, они пользовались объездной дорогой, длина которой около 15 километров.
Как передает грузинское информагентство «Джиха», строительство моста было связано с определенными трудностями, однако благодаря проведенной сотрудниками компании «Гидромшени» работе были учтены все возможные проблемы.
Как заявил руководитель департамента арочной плотины Ингури ГЭС Джони Чания, проект финансирует Европейский банк реконструкции и развития (EBRD). Новый мост будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
Водители сухумского общественного транспорта массово заразились коронавирусом
В работе сухумского общественного транспорта произошли сбои из-за массового заражения водителей коронавирусом.
Как сообщает администрация города, замглавы мэра Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями автотранспортного предприятия и троллейбусного управления.
«Выяснилось, что 70 процентов водителей заболели коронавирусной инфекцией, из-за чего сбился график выхода на работу. В вечернее время транспорт не курсировал потому, что некому было выйти на смену работающим утром», – сказано в сообщении.
В администрации пообещали обеспечить бесперебойную работу транспорта с 5 утра до 19 часов вечера.
Берлинская встреча в «нормандском формате» не принесла результата
Встреча советников лидеров стран "нормандской четвёрки", начавшаяся в Берлине в четверг и продолжавшаяся более девяти часов, не принесла прогресса в переговорах по Донбассу.
Об этом сообщается со ссылкой на глав российской и украинской делегаций – замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и Андрея Ермака, который возглавляет работу офиса украинского президента.
Представители Украины, России, а также Франции и Германии, выступающих посредниками на консультациях в "нормандском формате", встретились уже во второй раз в этом году. "Это были сложные переговоры, в которых были выявлены разные позиции и различные варианты решения конфликта", - приводит "Немецкая волна" слова источника в германо-французских дипломатических кругах.
Дмитрий Козак указал, что переговоры завершились без ощутимых результатов. По его словам, украинская сторона отказалась "даже цитировать" минские соглашения по вопросам "будущего статуса" неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Козак подчеркнул, что эти вопросы должны решаться с учетом мнения представителей этих территорий. "Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать. Это должно было быть отражено в итоговом документе, который принять не удалось", - добавил Козак.
Одновременно он упрекнул Германию и Францию в неспособности повлиять на Киев в вопросе контактов с сепаратистами. "Минские соглашения предусматривают решение конфликта путем диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Европейские партнеры из Германии и Франции с пониманием относятся к нашей позиции о необходимости диалога, но готовности проявить достаточно твердости, надавить на Киев в этом вопросе я не увидел", - сказал Козак.
Глава украинской делегации подтвердил, что переговоры не принесли прогресса в решении спорных вопросов, но отметил, что в течение нескольких дней за последнюю неделю в зоне конфликта в Донбассе полностью соблюдался режим прекращения огня, что Ермак охарактеризовал как "очень сильный результат".
Ермак тоже отметил, что участникам переговоров в Берлине не удалось согласовать совместное заявление, но все они выступили за "разблокирование и активизацию работы Трехсторонней контактной группы", которая объединяет уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ и является частью механизма по урегулированию в Донбассе.
Первая встреча политсоветников в 2022 году прошла 26 января в Париже. По его итогам впервые за два года вышло совместное заявление, в котором высказывалась поддержка безусловного режима прекращения огня в Донбассе и подтверждалось, что минские договоренности являются основой работы "нормандского формата".
Reuters: Макрон сидел далеко от Путина из-за отказа от ПЦР-теста в России
Во время переговоров в Москве президенты России и Франции сидели за противоположными концами четырёхметрового стола из-за отказа Эммануэля Макрона сдать ПЦР-тест на COVID-19 в России. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента.
По словам одного из собеседников агентства, решение отказаться от тестирования российскими врачами было принято из соображений безопасности, "чтобы они не получили ДНК президента Франции".
Другой источник Reuters уточнил, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции, перед вылетом в Россию, а также тест на антиген по прилету. Это тестирование выполнял его личный врач.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил соблюдение дистанции на переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона "исключительно эпидемиологическими мерами".
7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным кризис вокруг Украины. Переговоры длились более пяти часов.
Огромный стол, за которым сидели президенты двух стран, впечатлил журналистов. Его размеры сравнивали с "палубой авианосца". Стол попал на обложку французского издания Libération
И, конечно же, стал героем мемов.
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