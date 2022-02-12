В Южной Осетии выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

Посольства и консульства Грузии в Украине перешли на чрезвычайный режим работы из-за эскалации ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном сегодня, 12 февраля.

«Учитывая высокую вероятность дальнейшей эскалации ситуации в Украине, посольство Грузии в Киеве, а также генеральные консульства в Одессе и Донецке (с резиденцией в Киеве) перешли на чрезвычайный режим работы», - сказано в заявлении.

Для находящихся в Украине граждан Грузии действует «горячая линия»: +380 (63) 376 77 68; +380 (93) 761 17 17.

В МИД заявляют, что готовы оказать соотечественникам «материально-техническую поддержку» в случае принятия решения об отъезде из Украины. Граждан Грузии призывают оставаться на связи с дипломатическим представительством для получения оперативной информации.

«Грузия внимательно следит за происходящими процессами в Украине. Мы остаемся в постоянном контакте с нашими украинскими коллегами, а также со странами-партнерами и организациями… Одновременно дипломатические представительства Грузии остаются в постоянном контакте с гражданами Грузии на местах и призывают их учитывать сложную ситуацию с безопасностью», - сказано в заявлении.