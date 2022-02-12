Ассоциация клиник Грузии: Саакашвили должен продолжить лечение за границей

Ассоциация клиник Грузии обращается к международному сообществу с призывом ходатайствовать перед властями страны о переводе третьего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу. В организации считают, что Саакашвили сегодня не получает полноценного лечения, и на этом фоне ему необходимы дополнительные лабораторные исследования и индивидуальный курс реабилитации, сообщает SOVA.

«Мы призываем международное сообщество, дипломатические миссии, аккредитованные в Грузии, правозащитные организации, Конгресс [США], Европарламент и другие международные организации оказать влияние на правительство Грузии, чтобы пациент Саакашвили, который был президентом Грузии, прошел обследование, чтобы ему окончательно был поставлен диагноз и было проведено соответствующее лечение», - сказала врач Манана Джебашвили.

Она добавила, что экс-президент должен быть помещен в лечебно-реабилитационный центр, «которого, как нам всем известно, в Грузии нет». В Ассоциации считают, что это может быть одно из европейских или американских медицинских учреждений.