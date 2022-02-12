ЕНД представило кандидата для участия в промежуточных выборах в сакребуло Батуми

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) представила своего кандидата для участия в промежуточных выборах мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.

Промежуточные выборы пройдут 2 апреля, сообщает агентство «Новости-Грузия». Они назначены из-за смерти депутата муниципального собрания от ЕНД Нугзара Путкарадзе, избранного осенью 2021 года.

«Хочу представить грузинской общественности сына Нугзара Путкарадзе – Мате Путкарадзе. Человек, который вступает в борьбу там, где победил отец, там, где отец одержал убедительную победу в первом туре», - сказал председатель ЕНД Ника Мелия.

Нугзар Путкарадзе скоропостижно скончался в середине ноября в возрасте 57 лет. В «Едином национальном движении» утверждают, что их единомышленника пытались подкупить и оказывали на него давление. По информации оппозиционеров, Путкарадзе предлагали 100 тысяч долларов за переход в «Грузинскую мечту». При этом, согласно данным ЕНД, переговоры проводились по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Конкурентом Путкарадзе на выборах выступит кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», замглавы Минздрава Аджарии Рамаз Джинчарадзе.

2 апреля также пройдут промежуточные выборы депутатов парламента от округа Рустави-Гардабани. Необходимость в их проведении возникла после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.

Всего для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий, которые должны представить своих кандидатов до 4 марта.