В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Грузии в 22:25 по тбилисскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сильные толчки ощущались в Тбилиси.

По информации Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился недалеко от села Самеба на юге Грузии. Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.

В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно.

Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.

Сейсмологи отмечают, что весь летний период землетрясения в этом регионе происходили довольно активно, в основном это толчки магнитудой до 3-4, которые фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.

Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями.