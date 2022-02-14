Грузия – между ретроградами и либералами

Как известно, в Грузии в последние годы разгорелись нешуточные баталии о национальной идентичности, о том, кто мы, куда идем, идем ли вообще или предпочитаем стоять на одном месте. Немного странно, что все эти вопросы поднимаются именно сейчас, а не в 90-е, ведь, как правило, посторонние мысли в голове, поиски виноватых, повышенная религиозность - все это больше характерно для периодов смуты, чем для времен, когда все более или менее устаканилось.

Почему именно сейчас? У меня есть свое предположение на этот счет. В 90-е годы Грузия была просто территориальным образованием, в котором непонятно зачем и неизвестно на кой собрались несколько миллионов человек, занимавшихся черт знает чем. Россию, которая реально стоит за подъемом волны т.н. консерватизма, эта реальность вполне устраивала.

Кого интересует, какой идеологии придерживается Сомали? Это же Сомали, там нет никакой идеологии, кроме карикатурного недееспособного патриотизма. Так было и тут: территория, называемая Грузией, просто плыла по течению, как судно без капитана, и в такой ситуации она рано или поздно вернулась бы к заботливому хозяину.

Странно также и то, что в 90-х и в начале 2000-х не было и такой преувеличенной религиозности, как сейчас. Конечно, местные аборигены любили изображать великую христианскую добродетель, однако подлинного размаха показушная религиозность достигла именно сейчас – что также довольно странно. Как и в примере выше, так и тут: чем более нищее и убогое общество, чем более глубока яма, в которой оно обитает, тем больше вера в потусторонние силы.

Почему именно сейчас такая гиперрелигиозность? У меня имеется предположение и на этот счет: в период наикровавейшего из режимов национализм и религиозность были одним из важных инструментов борьбы с властью. Ведь одно дело сказать: «они воруют», и совсем другое – «они воруют, потому что хотят, чтобы мы все отсюда сбежали и на наше место приехали турки и китайцы». Такая постановка вопроса гораздо более убедительна. Одно дело сказать: «власти не справляются с управлением страной», и совсем другое – «власти – антиправославные, антихристианские, они не любят нашего патриарха».

В этой пропагандистской перепалке власть допустила большую ошибку – аналитики и пиарщики «Национального движения», как оказалось, не слишком хорошо знали свой народ и не поняли, что все эти ритуальные штучки вроде креститься при виде церкви, поститься, целовать ручки попам, – все это исключительно поверхностно и неглубоко. В итоге, власти приняли условия игры, выдвинутые тогда оппозицией, и пошло соревнование: «Мы любим нашего патриарха и нашу церковь!», «А мы любим больше вас!», «Нет, это мы любим больше, вы не можете любить мать-церковь и патриарха больше, чем мы, так как это невозможно».

И так со всех сторон на растерявшегося в водовороте XXI века среднестатистического грузина полилась пропаганда церкви, патриарха, национальной идентичности и прочих вещей, о которых в 90-е почти никто не вспоминал.

Так Грузия пришла к сегодняшнему дню – правила игры оказались навязанными. Сейчас, в 2022 году в грузинской политике есть то, чего не было даже в 90-е, – пророссийский фланг, который для приличия маскируется «прогрузинской» политикой, но на самом деле прочно завязан на Москве.

Однако эта реальность создает совершенно ложное представление о том, что страна находится чуть ли не на грани гражданской войны: что завтра либералы и ретрограды возьмутся за вилы и будут тащить друг друга на эшафот. Во всяком случае, если судить по социальным сетям, такое будущее совсем не за горами.

Что ж, как это часто бывает, социальные сети и активные медиа, в том числе и онлайн, создают свой собственный мир, который функционирует параллельно с реальным. На самом деле, в обычной, повседневной реальности нет почти ничего из того, что мы видим в параллельной. В обычной реальности всем наплевать на сексуальную ориентацию. Вопрос, по которому в параллельной действительности в ход идут самые крупные булыжники с мостовой, в обычной реальности практически не существует.

Среднестатистический грузин, замордованный высокими ценами и низкими зарплатами, о геях вообще не вспоминает. Они ему теоретически не нравятся, но практически – ему просто нет дела до них. В реальной Грузии нет «женского вопроса» – отношения между полами перестали быть темой озабоченности населения.

В теории среднестатистическому грузину не очень нравятся полуобнаженные девушки, ходящие по улицам, но то в теории. На практике преобладает уже ставший частью менталитета подход – «Мне так не нравится, и я своих детей воспитываю по-другому, но какое мне дело, кто как живет? Пусть каждый сам о себе заботится».

В реальной жизни практически отсутствует религиозный фанатизм. Как оказалось, постоянно в церковь ходит лишь 5% населения, остальные просто выполняют привычные ритуалы, говорят правильные слова, любят патриарха, но при этом совсем не намерены вешать на фонарных столбах атеистов, мусульман, свидетелей Иеговы и прочих «неправильных».

В виртуальной Грузии Европу ненавидят, а с турками за руку не здороваются, однако в реальной Грузии в Европу рвутся всеми правдами и неправдами, а турки считаются желанными работодателями… Все перевернуто с ног на голову.

Когда слишком долго сидишь в интернете, часто в голове складывается совершенно извращенная картина реальности… Но, когда выходишь на улицу, все оказывается совсем иначе: все то, о чем ломают копья защитники «национальной идентичности» и сторонники «еврогрузинского менталитета», практически не существует в природе.

Реальность же заключается в том, что мир устроен совсем иначе. Говорить о том, что грузинское общество расколото на либералов и консерваторов, это все равно, что считать, будто американское общество состоит из сплошных трампистов по одну сторону баррикад и активистов BLM по другую. На самом же деле все иначе – и в этом главный секрет разницы между фейсбучной и реальной повестками дня.

На самом деле большинство грузин, из тех, кто вообще способен иметь какое-либо мнение, – не либералы и не консерваторы, они где-то посередине, немного либералы, немного консерваторы, немного модернизаторы, немного ретрограды… В этом грузины похожи на остальной мир, где активисты любых цветов и мастей всегда в меньшинстве, а большинство где-то между ними.

Именно в этом секрет того, что дебаты, раздирающие виртуальную Грузию, практически никак не затрагивают Грузию реальную. Поэтому страна еще не развалилась и кое-как держится на плаву…

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