Деньги из воздуха свободы

Правительство Грузии изучит деятельность так называемых колл-центров, выманивающих у населения десятки миллионов долларов. В оппозиции считают, что киберпреступников покрывает СГБ Грузии, в свою очередь, глава службы подал в суд на оппозиционные телеканалы.

За последние полтора года с помощью зарубежных спецслужб было раскрыто несколько киберпреступлений. Из них самым резонансным оказалось дело о хищении 10 миллионов долларов. Оно было раскрыто 3 февраля. За несколько лет группа граждан Грузии и Израиля учредила шесть обществ с ограниченной ответственностью, для которых был организован подставной колл-центр, ориентированный на граждан различных европейских стран.

Многочисленные структуры, так называемые колл-центры, с использованием ip-телефонии переводили средства доверчивых клиентов на банковские счета членов преступной группы. Схема проста: нанятые сотрудники центра связывались с гражданами разных европейских стран, представлялись вымышленными именами и предоставляли ложную информацию о местонахождении своей компании. Мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.

По словам специалистов, в Грузии несложно рекрутировать молодых людей, которые готовы за 300-400 долларов в месяц подзаработать подобным образом. По словам Андро Гоциридзе, основателя образовательного центра по борьбе с киберпреступностью, арсенал мошенников очень широк:

«Очень сложно контролировать сферу, где доходы операторов в разы превосходят средний заработок в стране. Наиболее широко используются основанные на социальной инженерии методы вымогательства, когда потенциальную жертву заинтересовывают интересным предложением по приобретению разнообразной продукции по выгодным ценам, выясняя по телефону различные данные, главным образом данные банковских карт, с которых мошенники переводят деньги на подставные счета».

У проблемы есть и политический подтекст. Дело в том, что в оппозиции считают, что работа мошенников была бы невозможна без покровительства спецслужб – слишком много людей было вовлечено в эту схему. В связи с этим «Нацдвижение» предложило выслушать в парламенте главу СГБ Григола Лилуашвили.

По словам Левана Хабеишвили, Лилуашвили было направлено соответствующее письмо для вызова в парламентский комитет обороны и безопасности. Депутат хочет задать вопросы по делу колл-центров.

По информации источников телеканалов «Формула» и «Мтавари», преступные схемы защищал именно глава СГБ. После публикации 10 февраля 2022 года Лилуашвили подал в суд на Левана Хабеишвили и две телекомпании за клевету. По словам его адвоката, «распространение клеветнических сведений нанесло ущерб имени, достоинству и деловой репутации Григола Лилуашвили».

Сегодня Хабеишвили говорит, что Лилуашвили решил обратиться в суд после того, как стал объектом международного расследования.

«Несколько дней назад он подал иск против меня. Это дело о мошенническом международном преступлении, на котором «Грузинская мечта» – Бидзина Иванишвили, Григол Лилуашвили и двоюродный брат Бидзины Иванишвили – зарабатывала черные деньги, которые потом направляла на предвыборные нужды. Причина, по которой он обратился в суд, проста: мы думаем, что этот человек находится под международном следствием как главная «крыша» преступников, грабящих граждан Европы», – сказал Леван Хабеишвили.

В связи с расследованием резонансного дела премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступил с заявлением на заседании правительства. Он поручил министру финансов создать рабочую группу с участием следственной службы для изучения их деятельности.

«Не хочу называть имен, но, по моей информации, в этом замешаны представители прежнего правительства («Нацдвижения»). У следствия есть информация об этом. Как вы знаете, прокуратура начала расследование в отношении нескольких десятков лиц, результаты налицо, но все равно необходимо раз и навсегда прекратить спекуляции, которые действительно приобрели характер кампании. Эти люди были вовлечены в это дело, и поскольку государство раскрыло их преступные схемы, то они начали перекладывать вину на членов правительства из-за мести, что абсолютно неприемлемо и требует аргументированных ответов».

Несмотря на то, что премьер сегодня не назвал конкретных подозреваемых, ранее он это делал не раз. 28 октября прошлого года Гарибашвили открыто заявил, что за деятельностью колл-центров стоит бывший министр обороны и нынешний владелец телеканала «Формула» Давид Кезерашвили. По словам представителя политсовета партии «Лело» Сабы Буадзе, сегодняшние выпады премьера весьма показательны:

«На самом деле, представители правительства Германии выявили эти колл-центры и сделали очень строгое предупреждение правительству Грузии. Они обсуждали отмену безвизового режима, если вымогательство денег из Грузии у немецких пенсионеров не прекратится. Поэтому этим колл-центрам был дан крайний срок для закрытия до конца месяца».

По мнению оппозиции, правительству не остается ничего, кроме демонстрации активности и новых арестов. Репутационный урон власти, если всплывет на поверхность участие Службы государственной безопасности в «крышевании» мошеннических схем, может оказаться весьма чувствительным для нее.

Ближе к вечеру большинство распространило заявление, в котором говорится:

«Мы, как члены комитета, курирующего сферу обороны и безопасности, выражаем нашу полную поддержку Службе безопасности, ее руководству и персоналу. Службу возглавляет патриот, высококвалифицированный профессионал, под руководством которого агентство эффективно работает в плане предотвращения и нейтрализации внутренних и внешних угроз, направленных против Грузии. В связи с этим заявляем, что комитет по обороне и безопасности не будет вызывать главу Службы государственной безопасности».