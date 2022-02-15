Представляющая Грузию фигуристка Губанова квалифицировалась в произвольную программу

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который считается одним из "архитекторов" сепаратистских образований в Восточной Украине, заявил, что современная Россия "не может находиться" в границах, установленных в 1918 году, после подписания Брестского мира с Германией. Эту мысль Сурков продвигает в статье "Туманное будущее похабного мира", опубликованной 15 февраля на портале "Актуальные комментарии".

"Тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного (Брестского) мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный", – написал он.

Как пишет Настоящее время, Брестский мир – сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России, а также Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Третьим Болгарским царством: он определял условия выхода РСФСР из Первой мировой войны. По условиям Брестского мира Россия обязывалась:

не претендовать на территории современных стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) и части современной Беларуси;

вывести войска из Финляндии и из Украины, а также признать Украинскую народную республику независимым государством;

вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;

демобилизовать армию и разоружить флот;

прекратить революционную пропаганду в странах, с которыми подписала договор, и союзных им государствах.

После Брестского мира под контроль Германской империи и Австро-Венгрии перешло порядка 4% территории, которые на тот момент контролировала Россия – в основном в современных странах Балтии, Беларуси и Украины.

"Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен. Похабнее некуда", – комментирует условия этого соглашения Сурков. Далее бывший помощник Путина замечает, что после распада СССР Россия, по сути, вернулась на западе к границам февраля-марта 1918 года.

"Если сравнить современную карту европейской части нашей страны с картой, утвержденной пресловутым Брестским миром, то вряд ли найдется много отличий. Поразительно, но западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 г. малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума, – пишет бывший помощник президента. – Получается, Россия, спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы "похабного мира". Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам".



"И что дальше? Точно – не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной", – полагает Сурков.

Статья бывшего помощника Путина появилась за несколько часов до визита в Москву канцлера Германии Олафа Шольца и на фоне патовой обстановки на границе России и Украины. В последние месяцы Кремль активно наращивал военные подразделения вблизи Украины, как на российской территории, так и в аннексированном Крыму и в Беларуси. После этого Москва выдвинула ультиматум НАТО и странам Запада, потребовав не брать в Альянс Украину, Грузию и другие страны бывшего СССР. Однако этот ультиматум не был принят НАТО, а многие страны Альянса выразили не только поддержку Украине в ее противостоянии с Москвой, но и начали поставлять в Украину оружие на случай войны с Россией.

В прошлом году Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" со схожими тезисами. В ней говорится, что "современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи", а страна "в значительной степени создавалась за счет исторической России". В ней Путин также написал, что "Киеву Донбасс просто не нужен". Статья с прошлого года стала обязательной для изучения в российской армии, несмотря на то, что значительное число украинских и западных историков считают изложенные в ней тезисы сомнительными.

Аналогичную статью Путин опубликовал на английском языке о странах Балтии. В ней он назвал законной аннексию балтийских стран Советским Союзом и заявил, что вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в СССР было совершено на договорной основе, "с согласия избранных властей" и "соответствовало международному праву того времени".