«В эту зимнюю ночь на мгновенье мы – боги»

Ко Дню влюбленных на культурной площадке «Гума» в Сухуме прошел вечер любовной лирики. Для гостей свои стихи прочли две известные в Абхазии поэтессы – Гунда Квициния и Гунда Сакания.

14 февраля – это день, когда по всему миру влюбленные в знак своих чувств обмениваются сладостями и цветами и устраивают романтичные свидания. А если вы один или одна, то всегда найдется мероприятие, которое поможет вам приятно и интересно скоротать этот праздник любви.

В нынешнем году ко Дню всех влюбленных культурная площадка «Гума» подготовила особенный подарок для ценителей поэзии: вечер любовной лирики в исполнении известных в Абхазии поэтесс – Гунды Сакания и Гунды Квициния. А для того, чтобы создать особую атмосферу, были зажжены свечи и гостей угощали розовым вином.

Куратор культурной площадки Щарида Тужба рассказала о том, как родилась идея этого мероприятия:

«На платформе уже не первый раз мы проводим поэтические вечера. Сперва они были посвящены отдельным поэтам. Например, у нас был вечер Сергея Есенина. Также тут выступали местные молодые ребята, которые пишут стихи. И ко Дню влюбленных с учетом пожеланий наших посетителей возникла идея послушать абхазскую поэзию. И вот, естественно, сразу в голову пришли Гунда Квициния и Гунда Сакания. У них необыкновенная поэзия и любовная лирика. Я очень им благодарна за то, что сегодня они прочли свои произведения. Я считаю, что их творчество внесло существенный вклад в развитие абхазского языка. Сегодня у нас был камерный формат, но мы планируем развиваться в этом направлении и больше привлекать местную молодежь к поэзии и, в частности, к абхазской поэзии. Я хочу, чтобы мои сверстники, даже те, кто не знает родной язык, понимали, что можно красиво выразиться на родном языке о любви. Это очень важно, и тогда, может быть, и отношение к языку будет другим. Я надеюсь, что начало положено и это приведет нас к чему-то хорошему».

За вечер поэтессы прочли несколько десятков своих стихотворений. Это была не только любовная лирика, но и философские стихи. В первой части были произведения, написанные Гундой Сакания и Гундой Квициния еще в молодости, когда им было лет по двадцать. А в конце – стихи, которые создавались за последние несколько лет. Но, по признанию поэтесс, им было особенно приятно читать поэзию, написанную в юности. Они словно заново пережили те истории и чувства.

Получив приглашение на участие в этом вечере, Гунда Сакания, не раздумывая, согласилась:

«Поэзия – это всегда великий лекарь, она лечит души и раны. Это особенно важно в наше тяжелое время, когда из-за пандемии люди перестали общаться, перестали обмениваться хорошим и добрым, потому что у нас вокруг очень мало позитива… Здесь немного людей было, но, мне кажется, сегодня все присутствующие получили немалое удовольствие, потому что поэзия несет в себе красоту и радость. А так, если честно сказать, мы в такое время живем, когда ни литература, ни поэзия, ни поэты, никто не востребован. И на такой поэтический вечер мы с Гундой Квициния давно не приходили, нас не приглашали. Мы с большим удовольствием участвовали и даже вспомнили, что, оказывается, мы поэты. Мы можем писать, мы можем читать, можем делиться нашей поэзией. Я получила сегодня огромное удовольствие, потому что не только писать стихи и оставлять их в книгах, нам с людьми надо общаться, обмениваться. И такие вечера, на мой взгляд, очень необходимы».

Читали поэтессы в основном на абхазском. Но, поскольку на вечер пришла пара гостей, не знающих этого языка, для них прочли несколько стихотворений на русском. Например, стихотворение Гунды Сакания «Идет белый снег»:

Идет белый снег, стирает дороги.

В эту зимнюю ночь на мгновенье мы боги.

Пишет зима наши портреты,

Лунным светом с тобою согреты.

Мы не знаем друг друга – совсем не знакомы,

Мы не знаем тайны лунной дороги.

Молодая луна, а мы силуэты.

Пишет зима наши портреты.

Солнце давно в снегу растворилось,

Ни ночи, ни дня – все изменилось.

Идет белый снег, стирает дороги.

Черно-белый портрет, на мгновенье мы боги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия